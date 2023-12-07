Слава Копейкин из сериала «Слово пацана» плохо учился в школе и поступил в ГИТИС с третьего раза: творческий путь восходящей звезды

Детство и юность

Слава начал свою биографию 15 июня 1998 года. Родился будущий актер в сельской местности, где и провел все свое детство. Он до сих пор любит родную деревню всем сердцем. Отец научил его всему, что должен уметь мужчина, в том числе готовке. Но вот школа давалась Копейкину с трудом. В шестом классе ему пришлось даже остаться на второй год.

Зато Слава увлекался музыкой, занимался игрой на гитаре, затем освоил аккордеон, а позже, учась в ГИТИСе, еще и саксофон.

В институт актер поступил лишь с третьего раза, в 2018 году попал в мастерскую Олега Меньшикова. В студенчестве Копейкин вел активную общественную жизнь. Уже тогда начинающего артиста начали приглашать в спектакли Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Получая высшее образование, Слава принял участие в постановках «Пролетая над гнездом кукушки» Дмитрия Акриша, «Это все, что мы можем вам предложить» Андрея Маника, «Демон» Сергея Землянского.

В 2022 году, получив диплом, Вячеслав присоединился к труппе Российского академического молодежного театра.

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