Слава Копейкин из сериала «Слово пацана» плохо учился в школе и поступил в ГИТИС с третьего раза: творческий путь восходящей звезды

Детство и юность
Слава начал свою биографию 15 июня 1998 года. Родился будущий актер в сельской местности, где и провел все свое детство. Он до сих пор любит родную деревню всем сердцем. Отец научил его всему, что должен уметь мужчина, в том числе готовке. Но вот школа давалась Копейкину с трудом. В шестом классе ему пришлось даже остаться на второй год.
Зато Слава увлекался музыкой, занимался игрой на гитаре, затем освоил аккордеон, а позже, учась в ГИТИСе, еще и саксофон.
В институт актер поступил лишь с третьего раза, в 2018 году попал в мастерскую Олега Меньшикова. В студенчестве Копейкин вел активную общественную жизнь. Уже тогда начинающего артиста начали приглашать в спектакли Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
Получая высшее образование, Слава принял участие в постановках «Пролетая над гнездом кукушки» Дмитрия Акриша, «Это все, что мы можем вам предложить» Андрея Маника, «Демон» Сергея Землянского.
В 2022 году, получив диплом, Вячеслав присоединился к труппе Российского академического молодежного театра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Актер из сериала «Слово пацана» Слава Копейкин. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина
Карьера в кино
В 2019 году Копейкин дебютировал в сериале «Трудные подростки». Первая роль стала безымянной и эпизодической, но подарила начальный опыт съемок. После этого уже более уверенный в себе актер появился в сериалах «Стрим» и «Васнецова».
Слава Копейкин с Ярославом Могильниковым и Рузилем Минекаевым. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина
Слава Копейкин в настоящее время
Сейчас Копейкин с головой погружен в съемочный процесс. Ему уже достаются не только эпизодические роли, но и центральные персонажи.
Недавно зрители увидели Славу в моментально ставшей популярной криминальной драме «Слово пацана, где рассказывается о криминальной жизни Татарстана 1980-х годов — история о подростках, которые хотят стать хозяевами улицы.
Слава Копейкин с Иваном Янковским и Львом Зулькарнаевым. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина
Режиссером и сценаристом проекта стал Жора Крыжовников, а в актерский состав вошли как уже знаменитые, так и начинающие молодые артисты.
Вместе с Копейкиным в сериале снимались Иван Янковский, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Антон Васильев, Юлия Александрова. Слава в «Слове пацана» исполнил роль героя по прозвищу Турбо.
Слава Копейкин и Никита Кологривый. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина
В 2023 году Слава начал работу в криминальной комедии Бориса Акопова «На автомате», где исполнил главную роль одного из братьев Кашиных. Также артист продолжает работать в театре.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.