Слава Копейкин из сериала «Слово пацана» плохо учился в школе и поступил в ГИТИС с третьего раза: творческий путь восходящей звезды

Слава Копейкин в сериале «Слово пацана». Фото: ТГ-канал Славы Копейкина

Начинающий актер уже уверенно делает свои шаги в карьере. Герой нашумевшего сериала «Слово пацана» Слава Копейкин, помимо кино, продолжает играть в театре.

Детство и юность

Слава начал свою биографию 15 июня 1998 года. Родился будущий актер в сельской местности, где и провел все свое детство. Он до сих пор любит родную деревню всем сердцем. Отец научил его всему, что должен уметь мужчина, в том числе готовке. Но вот школа давалась Копейкину с трудом. В шестом классе ему пришлось даже остаться на второй год.

Зато Слава увлекался музыкой, занимался игрой на гитаре, затем освоил аккордеон, а позже, учась в ГИТИСе, еще и саксофон.

В институт актер поступил лишь с третьего раза, в 2018 году попал в мастерскую Олега Меньшикова. В студенчестве Копейкин вел активную общественную жизнь. Уже тогда начинающего артиста начали приглашать в спектакли Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Получая высшее образование, Слава принял участие в постановках «Пролетая над гнездом кукушки» Дмитрия Акриша, «Это все, что мы можем вам предложить» Андрея Маника, «Демон» Сергея Землянского.

В 2022 году, получив диплом, Вячеслав присоединился к труппе Российского академического молодежного театра.

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Актер из сериала «Слово пацана» Слава Копейкин. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина

Карьера в кино

В 2019 году Копейкин дебютировал в сериале «Трудные подростки». Первая роль стала безымянной и эпизодической, но подарила начальный опыт съемок. После этого уже более уверенный в себе актер появился в сериалах «Стрим» и «Васнецова».

Слава Копейкин с Ярославом Могильниковым и Рузилем Минекаевым. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина

Слава Копейкин в настоящее время

Сейчас Копейкин с головой погружен в съемочный процесс. Ему уже достаются не только эпизодические роли, но и центральные персонажи. 

Недавно зрители увидели Славу в моментально ставшей популярной криминальной драме «Слово пацана, где рассказывается о криминальной жизни Татарстана 1980-х годов — история о подростках, которые хотят стать хозяевами улицы.

Слава Копейкин с Иваном Янковским и Львом Зулькарнаевым. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина

Режиссером и сценаристом проекта стал Жора Крыжовников, а в актерский состав вошли как уже знаменитые, так и начинающие молодые артисты. 

Вместе с Копейкиным в сериале снимались Иван Янковский, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Антон Васильев, Юлия Александрова. Слава в «Слове пацана» исполнил роль героя по прозвищу Турбо.

Слава Копейкин и Никита Кологривый. Фото: ТГ-канал Славы Копейкина

В 2023 году Слава начал работу в криминальной комедии Бориса Акопова «На автомате», где исполнил главную роль одного из братьев Кашиных. Также артист продолжает работать в театре.

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