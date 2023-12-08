Почему Андрей Эшпай ушел от Ларисы Удовиченко к Евгении Симоновой: личная жизнь режиссера «Детей Арбата»

Сын знаменитого композитора

Андрей Эшпай родился 18 апреля 1956 года в Москве, в семье знаменитого композитора Андрея Яковлевича Эшпая, автора таких советских хитов, как «Москвичи», «А снег идет» и «Два берега». Мама будущего режиссера, Александра Михайловна Эшпай, была известной пианисткой.

Мальчик с детства любил музыку и знал, что его будущая профессия будет связана с кино. Несмотря на тягу к искусству, в школьном возрасте Андрей нередко позволял себе шалости, порой его наказывали учителя. Окончив школу, юноша поступил на режиссерский факультет института культуры, а после его окончания подал документы во ВГИК. В качестве дипломной работы молодой режиссер снял фильм «Звана», который завоевал сразу три награды, приняв участие в студенческом фестивале.

Фильмы Андрея Эшпая