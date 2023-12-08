Почему Андрей Эшпай ушел от Ларисы Удовиченко к Евгении Симоновой: личная жизнь режиссера «Детей Арбата»

Сын знаменитого композитора
Андрей Эшпай родился 18 апреля 1956 года в Москве, в семье знаменитого композитора Андрея Яковлевича Эшпая, автора таких советских хитов, как «Москвичи», «А снег идет» и «Два берега». Мама будущего режиссера, Александра Михайловна Эшпай, была известной пианисткой.
Мальчик с детства любил музыку и знал, что его будущая профессия будет связана с кино. Несмотря на тягу к искусству, в школьном возрасте Андрей нередко позволял себе шалости, порой его наказывали учителя. Окончив школу, юноша поступил на режиссерский факультет института культуры, а после его окончания подал документы во ВГИК. В качестве дипломной работы молодой режиссер снял фильм «Звана», который завоевал сразу три награды, приняв участие в студенческом фестивале.
Фильмы Андрея Эшпая
Фото: кадр из сериала «Дети Арбата»
В 1983 году вышел первый фильм Андрея Эшпая — короткометражка «Когда играли Баха». Через пять лет зрители смогли увидеть его картину «Шут», снятую по книге Юрия Вяземского. В «Униженных и оскорбленных» по Достоевскому режиссер снял немецкую актрису Настасью Кински, героиню которой озвучила Анна Каменкова. Следующий проект Эшпая — «Цветущий холм среди пустого поля» — получил приз на фестивале «Новое кино России – 2002».
Огромный успех у зрителей ждал сериал Андрея Эшпая «Дети Арбата», снятый по книге Анатолия Рыбакова. Позднее режиссер стал обладателем специального диплома МКФ «Остров Крым» за свою драму «Многоточие». Еще одна его яркая работа — экранизация книги Набокова «Событие»: этот фильм был отмечен призом российской критики в конкурсе «Перспектива».
Фото: кадр из сериала «Иван Грозный»
Хорошо известен российским зрителям его многосерийная драма «Иван Грозный», а также мистический фильм «Элизиум», связанный с именами Максимилиана Волошина и Николая Гумилева. Настоящим прорывом стал многосерийный фильм «Куприн» — он был номинирован на премию «Золотой орел». В 2019 году поклонники талантливого режиссера смогли увидеть его новый проект — сериал «Скажи правду».
Андрей Эшпай — преподаватель режиссерского искусства во ВГИКе, ведет мастер-классы в Школе кино.
Сколько зарабатывает Андрей Эшпай
Размеры гонораров Андрея Эшпая не озвучиваются, однако известно, что в среднем режиссеры сериалов в России получают от 250 тысяч рублей до 1 миллиона за серию. Чем известнее режиссер — тем выше оплата его труда.
Лариса Удовиченко и развод
Лариса Удовиченко. Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Первой женой режиссера стала известная советская и российская актриса Лариса Удовиченко. Детей в этом браке не было. Супруги расстались, когда поняли, что больше жить вместе не могут. Лариса Удовиченко признавалась, что устала от ревности мужа, но при этом никогда не высказывала в его адрес никаких претензий, и до сих пор отзывается об Андрее Эшпае как о хорошем, порядочном человеке.
Евгения Симонова и дочь
Евгения Симонова. Фото: кадр из фильма «Афоня»
Во время съемок фильма «Когда играли Баха» Андрей Эшпай познакомился с Евгенией Симоновой. В то время Евгения уже была мамой: в браке с Александром Кайдановским у нее родилась дочь Зоя. Это не помешало страстному роману режиссера и актрисы. Андрей и Евгения стали жить вместе.
Зоя Кайдановская и Мария Эшпай-Симонова. Фото: соцсети Зои Кайдановской
В 1986 году у них родилась дочь Мария, вскоре после этого они официально поженились. Старшая дочь Евгении Симоновой, Зоя, стала для Эшпая практически родной. Сегодня актриса Зоя Кайдановская известна любителям кино своими ролями в сериалах «Метод», «Склифосовский», а также в проектах Андрея Эшпая «Многоточие» и «Иван Грозный». Для младшей дочери супругов, Марии Эшпай-Симоновой, главным делом жизни стала музыка — она талантливая пианистка.
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Последние планы Андрея Эшпая
Евгения Симонова, Мария Эшпай-Симонова, Андрей Эшпай, Зоя Кайдановская. Фото: соцсети Ивана Емельянова
В последнее время режиссер сосредоточен на преподавательской работе во ВГИКе. Один из учеников Эшпая, Георгий Лялин, работает над съемками фильма «Длительные свидания». И сам Андрей Андреевич, судя по всему, не собирается прекращать свою режиссерскую деятельность, ведь поклонники его таланта ждут новых фильмов и сериалов мастера.
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