Кто из трех подруг в фильме «Москва слезам не верит» самая счастливая – неожиданный ответ

Но, если разобраться, разве можно Катю назвать самой счастливой из трех подруг? Давайте подумаем вместе и разберем «по косточкам» жизнь каждой героини фильма.
Антонина — порядочная и верная
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Провинциальная девушка Тоня, приехав в столицу, работает на стройке и живет в общежитии. А потом знакомится с положительным, серьезным парнем Николаем — и понимает, что нашла свое счастье. Именно такое, какое ей нужно: работящий муж, дача за городом, добрые и заботливые свекор со свекровью, трое ребятишек.
Всем ли подходит такое счастье? Очень многие сочтут жизнь Тони серой и скучной. Как сказала Людмила, «все, как в Госплане, на двадцать лет вперед расписано». Муж отрастил пивной живот, облысел, не стремится ни к чему — у него уже все устроено. Николай постоянно рядом — и дома, и на работе, и на даче.
Единственная радость — выходные: Антонина старательно выращивает и собирает урожай, консервирует на зиму овощи, варит варенье… Жизнь трудолюбивой пчелки или муравья. Готовка, стирка, уборка. Все остальные радости — театры, кино, путешествия, приключения — проходят мимо. Но для кого-то жизнь Антонины — предмет зависти. Катерина говорит ей искренне: «Счастливая ты, Тося!»
Катерина — директор комбината
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
И Катерина получает такое же признание — от Людмилы: «Какая же ты, Катька, счастливая!» Подруга в фильме завидует, что у Катерины появился мужчина, из-за которого она так переживает, испытывает яркие эмоции. Да и вообще, Катерина занимает высокий пост, она уважаемый начальник, живет в элитном доме, обставленном по последней советской моде.
Ездит за рулем собственной машины. У нее — красавица дочь. Кажется, судьба наградила эту женщину за все, что ей пришлось пережить. Но что-то в ее глазах не наблюдается никакого счастья. И будет ли оно, если Катерина останется с Гошей? Судя по его поведению, он еще тот фрукт: замечания ему делать нельзя, быть успешнее и больше зарабатывать — тоже нельзя, ему требуется покорность и послушание.
Людмила — двойная жизнь загадочной героини
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А вот с Людмилой получилась интересная история. Дело в том, что в фильм вошли далеко не все отснятые сцены. Зрители не увидели кадров, в которых ее муж — хоккеист Гурин — переживает взлет своей спортивной карьеры, и они с нарядной смеющейся Людмилой раздают автографы после матча. То есть в ее жизни был очень даже счастливый период.
Да и в фильме нам показывают, в сущности, вполне благополучную женщину: к 40 годам у нее есть квартира, есть «непыльная» работа, есть модные вещи, сохранилась женская привлекательность. Одинокая? А может — свободная? Это как посмотреть.
Но главное даже не это, а то, что в фильм не вошла значительная часть жизни Людмилы. Автор сценария Валентин Черных придумал для своей героини потрясающую судьбу. Двадцатилетней девушкой Люда познакомилась с сорокалетним генералом КГБ Еровшиным, и он стал не только ее постоянным любовником и спонсором, но и учителем по жизни. По сути, она вела двойную жизнь — вышла замуж за Гурина, жила с ним, но при этом продолжала встречаться с Еровшиным.
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Тот дарил ей дорогие модные вещи из-за границы, помогал деньгами, советами и связями, возил в интересные места. Жениться на ней, правда, не мог: разводы в его конторе не одобрялись. Но спустя много лет, когда его жена умерла, Людмила, наконец, смогла занять ее место — стала генеральшей, о чем мечтала двадцать лет. И исчезнувшего Гогу помог найти именно Еровшин — с его связями и опытом это было раз плюнуть.
Почему в фильме осталась лишь малая часть жизни Людмилы? Возможно, из-за экономии экранного времени. А может быть, создатели фильма не решились показать, как генерал КГБ изменяет семье с другой женщиной. К тому же полный текст книги «Москва слезам не верит» был опубликован намного позднее выхода фильма, и, по некоторым данным, Валентин Черных значительно его переработал и дополнил.
Но все же нам кажется, что именно Людмила вполне может считаться самой счастливой из трех подруг: ведь, если верить книге, она не только обрела независимость, материальное благополучие и свободу, но и любовь не обошла ее стороной.