Кто из трех подруг в фильме «Москва слезам не верит» самая счастливая – неожиданный ответ

А вот с Людмилой получилась интересная история. Дело в том, что в фильм вошли далеко не все отснятые сцены. Зрители не увидели кадров, в которых ее муж — хоккеист Гурин — переживает взлет своей спортивной карьеры, и они с нарядной смеющейся Людмилой раздают автографы после матча. То есть в ее жизни был очень даже счастливый период.

Да и в фильме нам показывают, в сущности, вполне благополучную женщину: к 40 годам у нее есть квартира, есть «непыльная» работа, есть модные вещи, сохранилась женская привлекательность. Одинокая? А может — свободная? Это как посмотреть.

Но главное даже не это, а то, что в фильм не вошла значительная часть жизни Людмилы. Автор сценария Валентин Черных придумал для своей героини потрясающую судьбу. Двадцатилетней девушкой Люда познакомилась с сорокалетним генералом КГБ Еровшиным, и он стал не только ее постоянным любовником и спонсором, но и учителем по жизни. По сути, она вела двойную жизнь — вышла замуж за Гурина, жила с ним, но при этом продолжала встречаться с Еровшиным.

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Тот дарил ей дорогие модные вещи из-за границы, помогал деньгами, советами и связями, возил в интересные места. Жениться на ней, правда, не мог: разводы в его конторе не одобрялись. Но спустя много лет, когда его жена умерла, Людмила, наконец, смогла занять ее место — стала генеральшей, о чем мечтала двадцать лет. И исчезнувшего Гогу помог найти именно Еровшин — с его связями и опытом это было раз плюнуть.

Почему в фильме осталась лишь малая часть жизни Людмилы? Возможно, из-за экономии экранного времени. А может быть, создатели фильма не решились показать, как генерал КГБ изменяет семье с другой женщиной. К тому же полный текст книги «Москва слезам не верит» был опубликован намного позднее выхода фильма, и, по некоторым данным, Валентин Черных значительно его переработал и дополнил.

Но все же нам кажется, что именно Людмила вполне может считаться самой счастливой из трех подруг: ведь, если верить книге, она не только обрела независимость, материальное благополучие и свободу, но и любовь не обошла ее стороной.