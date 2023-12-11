Поле для гольфа, бассейн и павлины: сколько стоит школа для детей Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма — трое детей: 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи. Осенью 2022 года наследники королевской семьи пошли в новую школу: родители выбрали для них престижное частное заведение Ламбрук, которое находится в графстве Беркшир, неподалеку от Виндзора.

Это очень модная школа, в которой учатся мальчики и девочки в возрасте от 3 до 13 лет, и обучение в ней обходится родителям весьма недешево.

Миллионы за обучение