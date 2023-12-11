Поле для гольфа, бассейн и павлины: сколько стоит школа для детей Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма — трое детей: 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи. Осенью 2022 года наследники королевской семьи пошли в новую школу: родители выбрали для них престижное частное заведение Ламбрук, которое находится в графстве Беркшир, неподалеку от Виндзора.
Это очень модная школа, в которой учатся мальчики и девочки в возрасте от 3 до 13 лет, и обучение в ней обходится родителям весьма недешево.
Миллионы за обучение
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Известно, что за троих детей королевская пара платит 53 тысячи фунтов стерлингов в год (примерно 4,5 миллиона рублей). Сумма варьируется и зависит от возраста ребенка: чем старше школьник, тем дороже обучение. Юные члены королевской семьи изучают множество предметов, среди которых — французский язык, религиоведение, а с пятого класса в обязательном порядке добавляется латынь.
Кроме того, ученикам преподают программирование, учат играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. Новый обучающий комплекс обошелся Ламбруку в 6 миллионов фунтов стерлингов. Надо полагать, оно того стоило: дети получили настоящий творческий городок, в котором можно заниматься разными видами искусства, осваивать дизайн и всевозможные технологии.
Ученики-волонтеры
Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой. Фото: Global Look Press
Школьников поощряют заниматься благотворительностью. Например, семиклассники Ламбрука собирали сумму в 500 фунтов стерлингов для ребенка из малообеспеченной семьи, но при этом им запрещено было просить деньги у родителей: они должны были заработать сами. Ребята мыли машины, пекли сладости и зарабатывали деньги иными способами, получая новые полезные навыки.
Дети не только учатся, но и работают в саду и огороде
Школа находится в тихой деревенской местности, ее посещают чуть больше 600 учащихся, многие из которых живут в школе на постоянной основе. Владельцы учебного заведения создали все условия для того, чтобы дети чувствовали себя там уютно и комфортно.
Ламбрук занимает площадь 210 тысяч квадратных метров, он окружен фруктовым садом, там есть пчелиная ферма, работники разводят свиней, овец и кур. Детей приучают к сельскохозяйственному труду — они помогают ухаживать за животными, работают на огороде, сажают деревья.
Бассейн, гольф и другие развлечения
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
Для развлечения учеников оборудовано поле для гольфа, а также поле для крикета — это излюбленные виды спорта английской элиты. Ученики могут гулять в тенистом лесу, заниматься в танцевальной студии и плавать в просторном бассейне длиной 25 метров.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали именно эту школу отчасти из-за того, что ученики Ламбрука имеют возможность проводить много времени на свежем воздухе, что благотворно сказывается на их здоровье. Кроме того, это очень интересно и познавательно – наблюдать за животными, ведь на территории школы живут даже павлины — они свободно разгуливают по парку, привлекая внимание любознательных школьников.
Здесь любят устраивать так называемые лесные пятницы, когда даже самые маленькие ученики (конечно, под присмотром воспитателей) отправляются гулять по парку и лесу. Малыши с восторгом дарят зефир на костре, мастерят шалаши из веток, а главное — много общаются между собой.
Родители других детей пытались протестовать
Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press
Именно в такой школе теперь учатся Джордж, Шарлотта и Луи — дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Надо сказать, родители других детей восприняли появление «королевичей» не слишком восторженно. Им не нравится введение дополнительных мер безопасности, которых теперь не избежать и которые внесут в повседневную жизнь их детей ненужные сложности.
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Родителям уже представляются вооруженные полицейские, заполняющие коридоры и охраняющие юных наследников на каждом шагу. Кроме того, они не хотят повышенного внимания к школе со стороны представителей СМИ — по мнению родителей, все это может плохо повлиять на спокойствие и комфорт детей.
А вот Кейт Миддлтон в восторге от того, что ее дети теперь посещают Ламбрук. Она рассказывает, что даже младший сын, Луи, очень полюбил школьные занятия и просится туда даже в выходные дни. Вероятно, ни высокая сумма за обучение, ни недовольство других родителей не заставит герцогиню Кембриджскую забрать детей из школы.