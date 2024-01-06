10 простых современных гаданий на Рождество

В народе считается, что рождественские гадания являются наиболее точными. Это обосновано особенным магнетизмом сверхъестественных сил, которые способны усилить магию любого ритуала. Гадать принято, начиная с 6-го и заканчивая 19 января. Особенно точными считаются предсказания 13 января в Васильев вечер и 18 января в Крещенский сочельник.

Наши предки гадали с незапамятных времен. Но эти ритуалы не всегда можно осуществить в современных реалиях, поэтому Teleprogramma.pro собрала для вас наиболее простые способы узнать свою судьбу в условиях нынешнего времени.

Подготовка к гаданию

К любому гаданию, как к важному процессу, необходимо подготовиться морально. Сначала следует правильно настроиться. Только при серьезном отношении к делу, результат может оказаться наиболее правдивым.

В древние времена считали, что перед процедурой гадания дома девушкам стоит распустить волосы и также развязать все узлы, которые есть на одежде (пояса, ремни, декоративные элементы). Это позволит энергии лучше циркулировать. Также, чтобы ничего не отвлекало, нужно избавиться от колец и браслетов. Можно оставить лишь цепочку, если она нужна для ритуала. Нательный крест также снимается. Затем нужно сконцентрироваться и точно сформулировать свой вопрос, в зависимости от типа гадания.

В современных способах предсказания все эти рекомендации исполнять необязательно, да порой и невозможно. Для большинства предлагаемых нами обрядов вам не понадобится никаких особых приготовлений.