10 простых современных гаданий на Рождество

В народе считается, что рождественские гадания являются наиболее точными. Это обосновано особенным магнетизмом сверхъестественных сил, которые способны усилить магию любого ритуала. Гадать принято, начиная с 6-го и заканчивая 19 января. Особенно точными считаются предсказания 13 января в Васильев вечер и 18 января в Крещенский сочельник.
Наши предки гадали с незапамятных времен. Но эти ритуалы не всегда можно осуществить в современных реалиях, поэтому Teleprogramma.pro собрала для вас наиболее простые способы узнать свою судьбу в условиях нынешнего времени.
Подготовка к гаданию
К любому гаданию, как к важному процессу, необходимо подготовиться морально. Сначала следует правильно настроиться. Только при серьезном отношении к делу, результат может оказаться наиболее правдивым.
В древние времена считали, что перед процедурой гадания дома девушкам стоит распустить волосы и также развязать все узлы, которые есть на одежде (пояса, ремни, декоративные элементы). Это позволит энергии лучше циркулировать. Также, чтобы ничего не отвлекало, нужно избавиться от колец и браслетов. Можно оставить лишь цепочку, если она нужна для ритуала. Нательный крест также снимается. Затем нужно сконцентрироваться и точно сформулировать свой вопрос, в зависимости от типа гадания.
В современных способах предсказания все эти рекомендации исполнять необязательно, да порой и невозможно. Для большинства предлагаемых нами обрядов вам не понадобится никаких особых приготовлений.
Фото: Global Look Press
Гадание по SMS
Ночью, желательно в полночь, откройте входящие сообщения на своем телефоне. Выберите седьмое по счету. То, что там будет написано, и будет символизировать основные события наступившего года.
Гадание по книге
Несмотря век технологий, бумажные книги до сих пор остались практически в каждом доме. Но если не нашли, можно воспользоваться и электронным вариантом. Для этого простого гадания нужно взять любую книгу, задать ей вопрос, затем назвать любую страницу и строчку. Найдите и прочитайте ответ на свой запрос. Если получилось непонятно, можно переформулировать вопрос и попробовать снова.
Гадание по цепочке
Для этого способа гадания потребуется любая цепочка. Нужно зажать ее между ладонями, потереть и подбросить на манер игральных костей на стол. После этого посмотрите, что получилось. Если цепочка образовала сердце, то в новом году вас ждет любовь, треугольник говорит о перипетиях в романтических отношениях, квадрат о новом доме, узел — к возможной болезни, полоса символизирует удачу, змея — предательство. Здесь главное проявить фантазию и правильно трактовать выпавшее изображение.
Гадание на бумажках на имя любимого
Таким образом на Рождество и Святки можно узнать имя будущего супруга. Для этого следует нарезать много маленьких бумажек. Также можно использовать готовые стикеры. На них напишите любые мужские имена, чем больше — тем лучше, перемешайте, сверните в трубочки и сложите под подушку на ночь. Проснувшись утром, вытащите, не глядя, любую из бумажек. Какое имя там будет указано — так и буду звать вашего мужа.
Фото: Global Look Press
Гадание на пол будущего ребенка
Для этого потребуются вода, ковш или пиала и морозная погода за окном.
Воду налейте в емкость, поставьте в одну из ночей на подоконник за окном. Утром нужно внимательно рассмотреть образовавшийся лед. Если много ямок и углублений — у вас будет девочка, много бугорков — мальчик.
Гадание по домашнему животному
Если у вас в доме есть кошка или собака, можно попробовать такой способ гадания.
Загадайте желание и позовите своего питомца. Если животное переступит порог комнаты левой лапой — желание скоро осуществится, а если правой — пока не время.
Гадание по радио
В любой день святок дождитесь ночи, а в 00 часов закройте глаза и мысленно задайте вопрос. После чего нужно включить радио или телевизор с музыкальным каналом. Песня или разговор ведущих, который услышите, будет ответом на ваш вопрос.
Фото: Global Look Press
Гадание с «лодочкой»
Интересный способ гадания. Но здесь вам понадобится широкая емкость с водой, листы бумаги, скорлупа грецкого ореха и огарок свечи.
Налейте воду в емкость. Для этого лучше всего подойдет таз или широкая кастрюля, по краям которой нужно закрепить полоски бумаги с вашими желаниями. В половинку скорлупы грецкого ореха поставьте кусочек горящей свечи. Полученный «лодочку» установите в центре емкости и наблюдайте, какую бумажку она подожжет, то желание и сбудется.
Гадание на игральных картах
Считается одним из самых простых способов гадания на суженого.
Нужно положить под подушку в рождественскую ночь четырех королей и произнести: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, приснись». У ром вытащить одну из карт и проанализировать приснившийся сон. Червонный король обещает молодого жениха, бубновый — сильно влюбленного, пиковый — ревнивого, крестовый — зрелого или обеспеченного партнера.
Гадание по кольцу
Пожалуй, самый популярный способ узнать пол будущего ребенка или ответить на вопрос.
Для этого понадобится кольцо (если гадает замужняя девушка, лучше обручальное), стакан с водой и нитка или волос. Нужно продеть нить через кольцо, задать вопрос или спросить пол будущего ребенка, опустить кольцо в стакан с водой. Затем вынуть кольцо и, держа руку неподвижно над водой, смотреть, что происходит с кольцом.
Если оно вертится по кругу, у гадающей будет девочка или ответ на вопрос «да», ну а когда ходит как маятник, из стороны в сторону, — готовьтесь к рождению мальчика или получите «нет» на свой запрос.
Фото: Global Look Press
Каким бы ни был результат вашего гадания, если он вас не устроил, не нужно отчаиваться. Все может измениться.
А если предсказано что-то хорошее, постарайтесь не спугнуть удачу и не свернуть с выбранного пути!