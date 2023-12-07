Александр Шепс мечтал быть актером, а стал знаменитым экстрасенсом: о жизни, любви и творчестве медиума

Детство и юность

Александр Олегович Шепс начал свою биографию в Самаре 26 ноября 1986 года. Неславянская внешность досталась парню от родителей. По его словам, в нем течет еврейская кровь. Медиум вырос в многодетной семье, стал четвертым ребенком. После него родился его брат Олег, который также унаследовал экстрасенсорные способности от матери. Людмила Шепс по профессии медсестра, но также занимается спиритизмом, гадает на таро и предсказывает будущее. Отец Александра, Олег Григорьевич, работает на кладбище, в коммунальной сфере, и с потусторонней силой не знаком, как и остальные дети в семье Шепс.

Еще с детства родственники стали замечать, как Саша общается с кем-то невидимым. Будучи подростком, Шепс окончательно понял, что он не является обычным человеком. Это подтвердила и мама, которая ничуть не переживала по поводу взаимодействия сына с сущностями.

Когда медиум учился в школе, он предсказал смерть своей бабушки, ей было 87 лет. Женщина действительно вскоре умерла, а Александр забрал себе ее кольцо и носит, не снимая.