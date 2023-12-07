Александр Шепс мечтал быть актером, а стал знаменитым экстрасенсом: о жизни, любви и творчестве медиума

Детство и юность
Александр Олегович Шепс начал свою биографию в Самаре 26 ноября 1986 года. Неславянская внешность досталась парню от родителей. По его словам, в нем течет еврейская кровь. Медиум вырос в многодетной семье, стал четвертым ребенком. После него родился его брат Олег, который также унаследовал экстрасенсорные способности от матери. Людмила Шепс по профессии медсестра, но также занимается спиритизмом, гадает на таро и предсказывает будущее. Отец Александра, Олег Григорьевич, работает на кладбище, в коммунальной сфере, и с потусторонней силой не знаком, как и остальные дети в семье Шепс.
Еще с детства родственники стали замечать, как Саша общается с кем-то невидимым. Будучи подростком, Шепс окончательно понял, что он не является обычным человеком. Это подтвердила и мама, которая ничуть не переживала по поводу взаимодействия сына с сущностями.
Когда медиум учился в школе, он предсказал смерть своей бабушки, ей было 87 лет. Женщина действительно вскоре умерла, а Александр забрал себе ее кольцо и носит, не снимая.
Братья Шепс. Фото: ТГ-канал Александра Шепса
В юности Шепс хотел стать актером, поэтому, получив аттестат, поступил в местный театральный институт по направлению «актер драматического театра и кино». Доучиться студенту не удалось: его отчислили со второго курса, потому что параллельно он работал на телевидении. Но молодой экстрасенс все же занимался актерской деятельностью и модельным бизнесом. Кроме этого, медиум работал диджеем в клубе, записывал сольные треки и даже хотел выпустить собственный диск. Талантливый Шепс писал сценарии, увлекался фотографией.
Какое-то время начинающий актер служил в театре «Молот», работал ведущим мероприятий и администратором студии специальных событий Atmosphere.
Экстрасенсорика
Так случилось, что Шепс опоздал на официальный отбор шоу «Битва экстрасенсов», поэтому его не позвали на первое отборочное испытание. Александр сам отправился в парк, где проходил кастинг и удивил зрителей своим умением. Маг размахивал кинжалом и использовал много другой разной атрибутики.
Показывая отличные результаты во всех испытаниях, медиум смог обойти соперников и стал победителем 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» в 2013 году.
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Александр Шепс на телепроекте «Битва экстрасенсов». Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ
В 2016 году Шепс вместе с экстрасенсами Викторией Райдос, Мэрилин Керро и другими принял участие в шестом сезоне «Экстрасенсы ведут расследование». Здесь медиумы разбирались в трудных ситуация, распутывали тайны, помогали людям узнать правду о прошлых событиях.
В 2018 году проект стал называться «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Александр стал постоянным участником этого шоу. В 2020 году на 21-й сезон «Битвы» пришел младший брат Шепса, Олег, который сразу завоевал любовь телезрителей.
Александр Шепс и Дмитрий Матвеев. Фото: ТГ-канал Александра Шепса
Телевидение
Помимо этого, медиум появлялся на телеканале ТНТ и в других проектах. В мае 2018 года в качестве гостя принял участие в программе «Песни. Реалити». Организовали музыкальное шоу два лейбла — Black Star и MALFA во главе с Тимати (Тимуром Юнусовым) и Максимом Фадеевым соответственно.
Ясновидящий подарил каждому по амулету и заявил, что уже видит, кто станет победителем. Но тайну раскрывать не стал.
Затем с Сергеем Сафроновым пришел на интеллектуальное юмористическое шоу «Где логика?», а в начале 2019 года появился на «Импровизации».
Александр Шепс и Сергей Сафронов на шоу «Где логика?». Фото: кадр из шоу «Где логика?» на ТНТ
Бизнес
Братья Шепс организовали интернет-магазин, где продают амулеты собственного производства, а также разные магические аксессуары и инструменты, необходимые для проведения ритуалов.
Ясновидящий проводит консультации для всех желающих только при личной встречи. В ряде случаев делает это бесплатно. В своих соцсетях он неоднократно подчеркивает, что не берет предоплату.
У медиума есть свой официальный сайт, также он ведет канал на YouTube, где выкладывает свое творчество как солиста и представляет свои медитации, мантры и аффирмации. Шепс на своей странице в соцсети публикует стихи собственного сочинения и делится мыслями. Кроме всего этого, Александр выпустил уже 8 книг о сверхъестественных практиках.
Он ведет частную практику и гастролирует по России со своими семинарами.
Медиум Александр Шепс. Фото: страница ВК Алекснадра Шепса
Личная жизнь
Александр Шепс не женат, но зрители в курсе его серьезных отношений. Выразительный взгляд, высокий рост (186 см), стройная фигура (70 кг) всегда нравились женщинам, поэтому экстрасенс никогда не был обделен вниманием слабой половины человечества. Его личная жизнь всегда насыщена, полна любовных переживаний и ярких моментов.
В Сети ходили слухи об отношения медиума с ясновидящей из шестого и седьмого сезонов «Битвы экстрасенсов» Илоной Новоселовой, которая трагически погибла в 2017 году.
Александр Шепс и Илона Новоселова. Фото: ТГ-канал Александра Шепса
Но зрители стали свидетелями зарождающихся чувств с другой участницей шоу — эстонской ведьмой Мэрилин Керро. Сначала влюбленные пытались скрывать свою связь, хотя все было и так понятно, но потом стали делиться подробностями своей личной жизни. Тогда 25-летняя девушка заявила, что Александр стал ее первым мужчиной.
Одержав победу в «Битве», Шепс пытался отдать выигранную им призовую «руку» избраннице, а также на шоу подарил ей загадочную коробочку. Зрители решили, что там было кольцо.
После проекта молодые люди продолжили встречаться. В 2014 году Александр сделал Мэрилин предложение, но та ответила отказом.
Александр Шепс с Мэрилин Керро. Фото: страница ВК Александра Шепса
Поклонники экстрасенсов подозревали, что медиумы могли пожениться тайно, что вполне соответствовало их поведению. А уже в 2017 году начали обсуждать расставание влюбленных. Однако Мэрилин слухи опровергла, заявив о банальном кризисе в отношениях.
Все же колдунья мечтала о детях, а Александр пока не был к этому готов. Позже стало известно о новом парне Керро. Им стал Марк Хансен, которому Мэрилин родила сына и дочь.
Участники шоу остались друзьями и какое-то время продолжали общаться, но в 2019 году Мэри опубликовала на своей странице в соцсети гневный пост, сообщив, что поклонники Шепса закидали ее оскорблениями и угрозами. Она пригрозила медиуму судом, если он не сможет прекратить поток негатива от его подписчиков.
Ведунья вспомнила Саше все прегрешения, измены, а также то, что во время их романа Шепс занял и Керро крупную сумму на открытие магазина эзотерики в Самаре. Ясновидящая не смогла вернуть свои деньги, потому что бизнес был открыт на имя отца Александра.
Медиум рассказал в интервью, что не жалеет о том, что отношения с Мэрилин не сложились, потому что настоящая любовь не может пройти. Сейчас об отношениях экстрасенса ничего не известно. Какое-то время он встречался с фанаткой, это был интересный опыт для мага.
Александр Шепс во время отношений с Мэри Керро. Фото: страница ВК Александра Шепса
Шепс продолжает карьеру
Знаменитый экстрасенс успевает сниматься в кино. В апреле 2023 года он исполнил одну из главных ролей в фильме «Волны». Вместе с ним в съемках участвовали Владислав Абашин и Виктория Толстоганова.
В 2023 году зрители снова увидели Шепса в очередном сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Среди конкурентов Александра оказались Константин Гецати, Марьяна Романова, Влад Череватый, Виктория Райдос, а также его младший брат Олег.
Саша обещал помогать брату советами, но был не очень рад появлению родственника на проекте. По мнению медиума, тот еще слишком молод. В июньском 12-м выпуске Олег и Александр даже поссорились во время испытания.
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