Мужчины Бузовой: любила брата экс-возлюбленного Бородиной, приписывали роман с политиком

Ольга Бузова в свои 37 лет имеет статус свободной женщины, привлекательной, яркой богатой, со своей роскошной квартирой в Москве, да к тому же доброй. Звезда мечтает о семейном гнездышке и даже заранее оборудовала детскую комнату, как только купила новое жилье.
Казалось бы, лучше невесты не найти, но что-то у Бузовой никак не клеятся отношения с сильным полом. Возможно, мужчины просто не дотягивают до знаменитой блондинки. А, возможно, что-то не так с характером самой Ольги.
«Оля слишком независимая, таких мужчины не любят», «Глуповата, мужики все-таки умных предпочитают», «Да она вся делая-переделаная, вот и не ведутся мужчины на живую куклу», «Слишком красивая», «Независимых мужчины стороной обходят, нужно стать мягче, проще», «Олечка, не торопи события, еще встретишь своего мужчину», - пишут про Ольгу Бузову в Сети.
Дмитрий Тарасов, единственный муж
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press
А она и не торопится идти под венец, на «Шоу Воли» на ТНТ певица призналась, что у нее не было возлюбленного уже два года. Вообще никакого и ни в каком смысле. Тем более, замужем она уже была. Футболист Дмитрий Тарасов так и не смог сделать ее счастливой. Ольга Бузова жаловалась на его агрессивное поведение и смогла с ним прожить в браке всего 4 года, детей у них так и не появилось.
Для сравнения: со своей нынешней женой Анастасией Костенко в 2023 году Дмитрий Тарасов отметил 5-летие свадьбы, они воспитывают 3-х детей и ждут 4-го. Жена спортсмена ни разу не пожаловалась публично на супруга и только нахваливает его в Сети. Так может с Бузовой что-то не так?
Отношения с Давидом Манукяном
Ольга Бузова и Дава. Фото: соцсети Ольги Бузовой
С Давидом Манукяном (Давой) Ольга Бузова встречалась относительно недолго, но очень бурно: с августа 2019-го до января 2021-го. Они даже сыграли импровизированную свадьбу на Мальдивах, но до ЗАГСа дело так и не дошло.
Кто-то до сих пор считает, что это было пиар-акцией. Однако, глядя на то, как артисты реагируют друг на друга даже после двух лет разлуки, трудно не поверить в то, что это был настоящий роман.
При случайных встречах, которые неизбежны в шоу-бизнесе, между артистами так и летают искры. А недавно рэпер явился на концерт Бузовой и преподнес ей букет, в свете тут же заговорили о том, что пара вновь воссоединится. Однако артистка опровергла эти сообщения. Она предупредила, что «сводить ее ни с кем не надо», поскольку Филипп Киркоров заявил, что это он старается воссоединить экс-влюбленных.
В этих отношениях Ольга Бузова тоже обвиняла своего возлюбленного в проявлении агрессии, а тот в ответ публично намекал, что певица балуется горячительными напитками.
«Видела, как Бузова с Давой на улице орали друг на друга. Неприятная картина. Ну и с трудом верится, что по трезвости такое возможно», «Они все равно будут вместе, видно, что до сих пор неравнодушны друг к другу», «Очень красивая пара, жаль, что расстались», «По-моему, пиар чистой воды. Вспомните, Даву никто не знал, пока в его жизни Бузова не появилась. Просто она на него сейчас так реагирует, потому что он вместо демонстрации красивой любви кричал на нее», - пишут люди в соцсетях.
Необычный роман с Романом Третьяковым
Роман Третьяков и Ольга Бузова. Фото: КП/ Андрей Кара
Три года Ольга Бузова встречалась с участником телепроекта «Дом-2» Романом Третьяковым. Пара была очень неординарной – Ольга почти на голову выше своего партнера. На тот момент блондинка была нежной и чувствительной. А ее партнер – грубоватым, резким, на все имел однозначное мнение. Вместе с тем покорял ее своим чувством юмора, фантазией и интересными романтиками.
Через три года отношений в периметре Роман Третьяков решил покинуть проект, а Ольга Бузова предпочла остаться. И не прогадала – постепенно доросла до ведущей этого шоу.
Стас Каримов
Стас Каримов и Ольга Бузова. Стоп-кадр из телепроекта «Дом-2»/ ТНТ
До Романа Третьякова на «Доме-2» Ольга Бузова встречалась со Стасом Каримовым, об этом мало кто помнит, потому что отношения были непродолжительными, да и особого впечатления не производили.
Отношения интересны тем, что у Стаса есть брат-близнец Оскар, который позже завоевал сердце Ксении Бородиной. Так что теоретически, ведущие «Дома-2» могли породниться…
Политик Алексей Митрофанов
Ольга Бузова и Алексей Митрофанов. Фото: КП/ Евгения Гусева
Ольга Бузова в 2008 году уже была знаменита. В это время она неожиданно для всех стала появляться с политиком Алексеем Митрофановым. Пара выглядела необычно: он ниже ее на пол головы и шире в три раза.
Что все это означало, знаменитости так и не раскрыли. Политик держал Ольгу Бузову за талию на людях и даже иногда целовал, но дальше светских тусовок дело не дошло. Не исключено, что это был просто пиар-роман.
А как вы считаете, какие отношения у Ольги Бузовой были самыми настоящими?
По материалам: ТНТ, teleprogramma.pro, KP.RU.
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