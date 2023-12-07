Мужчины Бузовой: любила брата экс-возлюбленного Бородиной, приписывали роман с политиком

С Давидом Манукяном (Давой) Ольга Бузова встречалась относительно недолго, но очень бурно: с августа 2019-го до января 2021-го. Они даже сыграли импровизированную свадьбу на Мальдивах, но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Кто-то до сих пор считает, что это было пиар-акцией. Однако, глядя на то, как артисты реагируют друг на друга даже после двух лет разлуки, трудно не поверить в то, что это был настоящий роман.

При случайных встречах, которые неизбежны в шоу-бизнесе, между артистами так и летают искры. А недавно рэпер явился на концерт Бузовой и преподнес ей букет, в свете тут же заговорили о том, что пара вновь воссоединится. Однако артистка опровергла эти сообщения. Она предупредила, что «сводить ее ни с кем не надо», поскольку Филипп Киркоров заявил, что это он старается воссоединить экс-влюбленных.

В этих отношениях Ольга Бузова тоже обвиняла своего возлюбленного в проявлении агрессии, а тот в ответ публично намекал, что певица балуется горячительными напитками.

«Видела, как Бузова с Давой на улице орали друг на друга. Неприятная картина. Ну и с трудом верится, что по трезвости такое возможно», «Они все равно будут вместе, видно, что до сих пор неравнодушны друг к другу», «Очень красивая пара, жаль, что расстались», «По-моему, пиар чистой воды. Вспомните, Даву никто не знал, пока в его жизни Бузова не появилась. Просто она на него сейчас так реагирует, потому что он вместо демонстрации красивой любви кричал на нее», - пишут люди в соцсетях.

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