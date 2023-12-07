Скандал на шоу «Звезды в Африке», образ слащавого «Никиты» и карьера в КВН: чем прославился комик Константин Маласаев

Биография звезды

Российского комика Константина Маласаева преследует образ персонажа из «Камеди Клаб». На протяжении 11 лет юморист ассоциировался исключительно с молодым человеком по имени Никита. Чтобы открыть себя с другой стороны, мужчина написал стендап-программу «Он вам не Никита».

Увлечение языком эсперанто и шахматами

Константин Маласаев появился на свет 6 апреля 1981 года в Томске. Родители постарались дать сыну всестороннее образование, ребенок с раннего возраста занимался в кружках в Доме пионеров. Он пробовал свои силы в спорте, судомоделизме, музыке, выступал в кукольных театрах, играл в шахматы.

Еще одно хобби Кости — язык эсперанто. Парень стал президентом томского клуба, выступал на международных конгрессах в Венгрии и Хорватии. Каждый год сибиряк ездил в языковые лагеря по России, прокачивал навыки выступлений перед большой аудиторией. Эта практика в будущем помогла ему стать ведущим, сейчас он выступает на свадьбах и корпоративах.