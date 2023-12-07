Скандал на шоу «Звезды в Африке», образ слащавого «Никиты» и карьера в КВН: чем прославился комик Константин Маласаев

Биография звезды
Российского комика Константина Маласаева преследует образ персонажа из «Камеди Клаб». На протяжении 11 лет юморист ассоциировался исключительно с молодым человеком по имени Никита. Чтобы открыть себя с другой стороны, мужчина написал стендап-программу «Он вам не Никита».
Увлечение языком эсперанто и шахматами
Константин Маласаев появился на свет 6 апреля 1981 года в Томске. Родители постарались дать сыну всестороннее образование, ребенок с раннего возраста занимался в кружках в Доме пионеров. Он пробовал свои силы в спорте, судомоделизме, музыке, выступал в кукольных театрах, играл в шахматы.
Еще одно хобби Кости — язык эсперанто. Парень стал президентом томского клуба, выступал на международных конгрессах в Венгрии и Хорватии. Каждый год сибиряк ездил в языковые лагеря по России, прокачивал навыки выступлений перед большой аудиторией. Эта практика в будущем помогла ему стать ведущим, сейчас он выступает на свадьбах и корпоративах.
Константин Маласаев в детстве. Фото: соцсети Константина Маласаева
Увлекающийся творчеством молодой человек изначально планировал поступить в Томский государственный университет на факультет журналистики, однако не сумел пройти отбор. Образование он получил в Институте искусств и культуры, с 1998 года работал в студенческом театре «Бонифас». Свой диплом парень написал на тему теории юмора, опубликовано несколько его статей.
Игра в КВН и «Камеди Клаб»
С 1999 года Константин играл в КВН, он выступал за команду «Огни большого города». На творческую биографию Маласаева положительно повлияло знакомство с Михаилом Башкатовым, молодые люди создали новый коллектив, получивший название «МаксимуМ». Параллельно с выступлениями Маласаев продолжал работать в театре.
Команда КВН «МаксимуМ» проделала путь от победителя городского турнира в Томске до чемпиона Высшей лиги. Длительное время Константин разрывался между клубом веселых и находчивых и «Бонифасом», однако в итоге выбрал вариант с телевидением — в 2003 году он покинул сцену театра. Сибиряк также работал редактором региональных лиг в Кемерове и Санкт-Петербурге.
Костя Маласаев (второй слева) с коллегами по команде КВН «МаксимуМ». Фото: соцсети Константина Маласаева
В 2010 году бывшие участники команды «МаксимуМ» создали группу United Sexy Boyz. Юмористы выступали на сцене Comedy Club, отличались проработанными образами, олицетворяющими современную российскую эстраду. Дюша Метелкин (Андрей Минин) был рэпером, Гена (Дмитрий Вьюшкин) представлял собирательный образ популярных рок-групп, Турбо (Сергей Гореликов) стал успешным исполнителем в жанре шансон, а Стасу (Андрей Шелков) досталась роль певца, покорителя женских сердец.
Маласаев предстал в образе молодого человека по имени Никита, слащавого и легкомысленного певца. Изначально в USB у него были легкие шутки, которые со временем трансформировались в более жесткие фразы. Константин выступал против изменения персонажа, он считал, что такой юмор не понравится зрителям, но ошибался.
Группа USB прекратила свое существование в 2019 году, к тому времени клипы исполнителей набирали миллионы просмотров, артисты выступали с концертами. Участники рассказали о решении изменить концепцию проекта, заявили о создании лейбла Bad Star. Маласаев стал больше времени уделять стендапу, стал участником седьмого сезона шоу «Открытый микрофон»
Маласаев на сцене с юмористом Михаилом Галустяном. Фото: соцсети Константина Маласаева
В интервью Константин рассказывал, что образ Никиты настолько ассоциировался с артистом, что на улице люди обращались к нему по этому имени. При этом он не боялся стать заложником одной роли, продемонстрировал свой талант юмориста в стендапе и на YouTube.
Личная жизнь комика
По словам Константина, он не испытывал недостатка во внимании противоположного пола со школьной скамьи, одноклассницы присылали ему любовные письма. Когда Маласаев играл в КВН, то поклонницы отправляли парню откровенные фотографии. Сам молодой человек не хотел серьезных отношений, больше думал о карьере.
Со своей женой Юлией Кузиной комик познакомился в Томске на праздничном мероприятии, затем их пути пересеклись спустя пару лет в ночном баре, где девушка работала барменом. В 2016 году родился сын Арсений, мальчик появился на свет в частной клинике в Испании.
Дома Константин хранит коллекцию бабочек и галстуков, на мероприятиях он выступает в строгих деловых костюмах, но в повседневной жизни предпочитает носить футболки и свитеры. Вместе с супругой Маласаев любит путешествовать, знает английский и изучал испанский язык.
Комик Маласаев с женой и сыном. Фото: соцсети Константина Маласаева
Комик активен в социальных сетях, не только выкладывает фотографии из личной жизни, но и анонсирует выступления. Также он занимался подкастами, ведет блог, в котором рассказывает об эволюции юмора. Кроме того, уроженец Томска дает советы начинающим стендаперам и ведущим праздничных мероприятий. Константин не воспринимает Интернет и телевидение как две конкурирующие в борьбе за зрителя сферы медиа и на своем примере показывает, как можно запустить разноплановые проекты.
Маласаев сейчас
Константин вместе с бывшими участниками коллектива USB продолжает делать контент для Comedy Club. Он готов появиться в образе персонажа по имени Никита, но уже вне проекта USB. Сейчас Маласаев сконцентрирован на карьере стендап-артиста, готовит очередную сольную программу и пишет шутки.
17 сентября 2023 года на телеканале ТНТ состоялась премьера второго сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке». Маласаев пришел на проект в пятом выпуске и сражался за денежный приз в размере 5 млн руб., его противниками стали певица Карина Кокс, блогер Карина Нигай, актер Александр Пташенчук, певец Иракли Пирцхалава и другие представители российской медиасреды.
Маласаев на шоу «Новые звезды в Африке». Фото: соцсети Константина Маласаева
Уже в следующем после прихода на проект выпуске лагерь отправил Константина на испытание на вылет вместе с Иракли. Маласаев быстрее соперника справился с заданием и остался в Африке. Затем он решил устроить заговор против участников своей коалиции, которые были в шоу с самого начала, желая увидеть в финале только новичков — тех, кто, как и Константин, пришли позднее.
В результате этого Пташенчук и его подруга Женя Искандарова попали вместе на испытание, и Александр проиграл. Он не смог простить свою команду и уехал, не попрощавшись с ребятами. Его провожали только Женя и Карина Кокс.
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