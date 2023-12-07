Наследница российского поп-короля, маленькая модель и настоящая папина дочь: как живет Алла-Виктория Киркорова

Биография маленькой звезды

Алла-Виктория Киркорова с детства находится в центре внимания публики, ведь она дочь популярного певца, короля российской эстрады. Несмотря на юный возраст, девочка радует поклонников успехами как в учебе, так и в творчестве. Она уже успела попробовать силы в разных направлениях — от музыки до дизайна.

Родилась в США

Алла-Виктория Филипповна Киркорова родилась 1 декабря 2011 года в Соединенных Штатах Америки. В честь этого события ее отец приобрел виллу в США, в городе Майами. Он выбирал дом в течение 6 месяцев, стараясь создать уютное семейное гнездышко.

Впервые о рождении наследницы Филипп Киркоров объявил на церемонии вручения «Золотого граммофона». Тогда в Сети появилось немало слухов о малышке, что ожидаемо, учитывая обстоятельства появления на свет. Аллу-Викторию родила суррогатная мать, имя которой осталось в секрете. Позднее таким же способом был рожден ее младший брат Мартин. Разница в возрасте между детьми составляет 7 месяцев, поэтому очевидно, что выносили их разные женщины.