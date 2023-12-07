Наследница российского поп-короля, маленькая модель и настоящая папина дочь: как живет Алла-Виктория Киркорова

Биография маленькой звезды
Алла-Виктория Киркорова с детства находится в центре внимания публики, ведь она дочь популярного певца, короля российской эстрады. Несмотря на юный возраст, девочка радует поклонников успехами как в учебе, так и в творчестве. Она уже успела попробовать силы в разных направлениях — от музыки до дизайна.
Родилась в США
Алла-Виктория Филипповна Киркорова родилась 1 декабря 2011 года в Соединенных Штатах Америки. В честь этого события ее отец приобрел виллу в США, в городе Майами. Он выбирал дом в течение 6 месяцев, стараясь создать уютное семейное гнездышко.
Впервые о рождении наследницы Филипп Киркоров объявил на церемонии вручения «Золотого граммофона». Тогда в Сети появилось немало слухов о малышке, что ожидаемо, учитывая обстоятельства появления на свет. Аллу-Викторию родила суррогатная мать, имя которой осталось в секрете. Позднее таким же способом был рожден ее младший брат Мартин. Разница в возрасте между детьми составляет 7 месяцев, поэтому очевидно, что выносили их разные женщины.
Малышка Алла-Виктория на руках у звездного отца. Фото: 24smi.org
В одном из интервью Киркоров заявил, что его дети воспитываются в полной семье. Маму Алле-Виктории заменила ее крестная — Наталья Ефремова. Церемония крещения состоялась в 2012 году в России с соблюдением всех православных традиций. В качестве крестного отца был выбран телеведущий Андрей Малахов.
В некоторых источниках предполагается, что Ефремова может быть не только крестной, но и биологической матерью Аллы-Виктории и Мартина Киркоровых. Это возможно, если ее генетический материал был подсажен обеим суррогатным матерям. Но официально информация подтверждена не была.
Помимо отца, в воспитании Аллы-Виктории и Мартина участвует их дедушка Бедрос Киркоров. Он старается проводить как можно больше времени с внуками, не пропускает их дни рождения. В интервью Филипп Бедросович признался, что в общении с детьми руководствуется примером своих родителей.
Не менее важную роль в жизни звездных наследников играет их двоюродная бабушка, тетя исполнителя Мари Киркорова. Она проводит с детьми большую часть времени, занимается подбором нянь, которые помогают ей присматривать за звездными отпрысками.
Алла-Виктория с братом Мартином. Фото: 24smi.org
Филипп Бедросович считает, что дочь растет похожей на его мать. Чтобы доказать это, певец опубликовал подборку фото, где были представлены снимки Виктории Марковны и Аллы-Виктории. Пользователи согласились со звездой и отметили миловидную внешность девочки.
Непростой характер, балет и фигурное катание
Впервые Киркоров решил вывести наследников в свет в 2015 году, когда Алле-Виктории было почти 4 года. До этого певец стремился уберечь детей от пристального внимания прессы. При этом он охотно рассказывал об успехах дочери и ее непростом характере. Филипп Бедросович признавался, что девочка растет смелой и уверенной в себе, обожает внимание.
Уже в 5 лет Киркорова впервые вышла на сцену с танцевальным номером вместе с балетом Аллы Духовой. Вскоре после этого исполнитель рассказал, что знаменитая Ирина Винер-Усманова отметила пластичность девочки и даже предложила позаниматься с ней художественной гимнастикой.
Но позднее в биографии Аллы-Виктории появилось новое увлечение: вдохновившись успехами Алины Загитовой и Евгении Медведевой, дочь Филиппа Киркорова пожелала стать фигуристкой. Отец поспешил выполнить пожелание и отдал ее в Академию Евгения Плющенко.
Маленькая звездочка Алла-Виктория. Фото: 24smi.org
Весной 2018 года артист поделился первыми успехами Аллы-Виктории — он опубликовал фото, где она села на шпагат. Но вместо восхищений некоторые подписчики выразили обеспокоенность, что Киркорова страдает психическим заболеванием, настолько сильно их смутило выражение ее лица. Другие пользователи поспешили успокоить их, отметив, что малышка наверняка гримасничала на камеру.
В октябре певец с гордостью рассказал, что Аллу-Викторию приняли в первый класс в разгар учебного года. Сперва артист планировал, что дочь пойдет в школу позже, и отдал ее на подготовительные курсы. Но педагоги уверили его, что девочка знает достаточно, чтобы стать школьницей.
К учебе наследницы певец подошел со всей ответственностью, отдал ее в платную частную школу. Киркоров позаботился о том, чтобы Алла-Виктория изучала языки — итальянский и английский. В качестве поощрения за отличные отметки школьница получает от отца подарки.
С возрастом хобби Киркоровой продолжали меняться. В 2020 году она забросила фигурное катание, из-за чего певец выдохнул с облегчением, ведь считал этот вид спорта слишком травмоопасным. Звездная наследница, которая всегда любила рисовать, пожелала стать архитектором. Затем она поняла, что ей ближе дизайн интерьеров.
Алла-Виктория Киркорова и Андрей Малахов. Фото: соцсети Андрея Малахова
В 2022 году в семье артиста состоялось знаменательное событие: Алла-Виктория окончила начальную школу. Дочь не разочаровала отца, завершила этот этап отличницей. Общаясь с журналистами, Киркоров отмечал, что наследница заметно повзрослела и из капризного ребенка выросла в милую девочку.
Модельная карьера и шикарные наряды
Как и ее отец, Киркорова уже успела прослыть модницей. Она неоднократно восхищала поклонников выходами в свет. Отец не жалеет денег на наряды для наследницы. По подсчетам экспертов, стоимость некоторых образов превышает 500 тыс. рублей
Внешние данные Аллы-Виктории отметили и именитые дизайнеры. В 2018 году она дебютировала на подиуме. В марте юная модница представила коллекцию Yudashkin Kids. Вместе с ней в мероприятии поучаствовали и другие звездные наследники.
Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
В 2021-м Киркорова снова поучаствовала в модном показе, но на этот раз в необычном. Она продемонстрировала, чему научилась в Академии Плющенко, и появилась на ледовом подиуме на коньках. Компанию маленькой звездочке составил ее младший брат.
Следующий год тоже не прошел для юной модели без выходов на подиум. В июне в честь Дня защиты детей Алла-Виктория представила коллекцию дизайнера Екатерины Давыдовой.
Фурор в Сочи и приглашение в «Что? Где? Когда?»
Не обделена наследница артиста и вокальными данными. Впервые она публично запела в 2017 году на конкурсе «Новая волна» в Сочи. На сцену Алла-Виктория вышла вместе с братом, в дуэте с которым исполнила хит «Зайка моя». Выступление произвело фурор.
Позднее дети Филиппа Бедросовича получили приглашение на программу «Что? Где? Когда?». Они спели в составе популярного детского ансамбля «Непоседы». Дочери певца даже доверили сольно исполнить строчку в конце композиции.
Юная модель на показе. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
В 2021 году гордый отец вновь поделился видео, на которых удалось запечатлеть, как поет Алла-Виктория. В одном из отрывков она спела дуэтом с певицей Асти, причем на английском языке.
На выпускном в честь окончания начальной школы Алла-Виктория порадовала публику исполнением композиции «Прекрасное далеко». Филипп Бедросович придирчиво отметил, что дочь фальшивила, но при этом пела от души.
Эту же песню артистка выбрала для юбилейного концерта Бедроса Киркорова. На сцену она вышла вместе с участниками «Непосед». Дедушка был к Алле-Виктории более благосклонен, чем отец, и высоко оценил вокальные данные.
2021 год выдался для Киркоровой насыщенным. В апреле она побывала на съемках шоу «Маска», в жюри которого сидит ее отец. Девочка легко узнала своего дедушку, который скрывался в костюме Султана. Зимой Алла-Виктория отметила юбилей — 10 лет. Филипп Бедросович подарил дочери наряд в стиле главной героини фильма «Круэлла».
Киркоров с детьми на шоу «Маска». Фото: 24smi.org
Алла-Виктория сейчас
Сейчас наследница артиста остается звездной персоной. Летом 2023 года ее семья с размахом отметила день рождения Мартина Киркорова. В честь этого Филипп Бедросович решил организовать настоящий модный показ, где его дети на этот раз выступили в качестве дизайнеров, а не моделей. Для создания одной из коллекций использовались эскизы Аллы-Виктории.
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