От легкой комедии «Горько!» до остросоциального сериала «Слово пацана»: чем прославился режиссер Жора Крыжовников

Биография знаменитости

Жора Крыжовников — знаменитый режиссер и продюсер. К фильмам Жоры у части публики и критиков отношения неоднозначное, при этом другие зрители с нетерпением ждут выхода новых кинолент знаменитости. Мужчину называют «новым Гайдаем» и мастером комедий, хотя самому Крыжовникову такие сравнения не нравятся.

Вышел из семьи интеллигентов

Андрей Николаевич Першин (настоящее имя режиссера) родился 14 февраля 1979 года в городе Арзамас-16 Горьковской области, РСФСР (сейчас город Саров Нижегородской области).

Родители парня были настоящей рабочей интеллигенцией. Отец будущего режиссера, окончив МГТУ имени Николая Баумана, вернулся работать в родной город. Андрей окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Марка Захарова) и факультет продюсерства и экономики ВГИК (мастерская Александра Акопова).