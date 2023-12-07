От легкой комедии «Горько!» до остросоциального сериала «Слово пацана»: чем прославился режиссер Жора Крыжовников

Биография знаменитости
Жора Крыжовников — знаменитый режиссер и продюсер. К фильмам Жоры у части публики и критиков отношения неоднозначное, при этом другие зрители с нетерпением ждут выхода новых кинолент знаменитости. Мужчину называют «новым Гайдаем» и мастером комедий, хотя самому Крыжовникову такие сравнения не нравятся.
Вышел из семьи интеллигентов
Андрей Николаевич Першин (настоящее имя режиссера) родился 14 февраля 1979 года в городе Арзамас-16 Горьковской области, РСФСР (сейчас город Саров Нижегородской области).
Родители парня были настоящей рабочей интеллигенцией. Отец будущего режиссера, окончив МГТУ имени Николая Баумана, вернулся работать в родной город. Андрей окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Марка Захарова) и факультет продюсерства и экономики ВГИК (мастерская Александра Акопова).
Андрей Першин (настоящее имя режиссера) в детстве. Фото: uznayvse.ru
Театральный дебют
Свою творческую карьеру парень начал в театре. Критика благосклонно восприняла спектакль «Мера за меру» по пьесе Уильяма Шекспира, поставленный молодым режиссером на сцене театра «АпАРТ». В 2006 году художественный руководитель Иосиф Райхельгауз пригласил в театр «Школа современной пьесы» Андрея вместе с другимит качинающими, но талантливыми актерами.
Першин поставил на сцене театра «Холостого Мольера» по мотивам произведений Жана-Батиста Поклена. Вместе с молодыми артистами на сцену в роли Сганареля вышел мэтр советского и российского театра и кино Альберт Филозов. В 2010 году будущий режиссер поставил на сцене «АпАРТа» спектакль «Старый друг лучше» по пьесе Александра Островского.
Громкое появление на телевидении
В 2007 году Першин пришел на российское телевидение. Дебют состоялся в знаменитом шоу «Ты — суперстар». Работа режиссера над проектом продолжалась до 2011 года. Вместе с этим молодой человек работал над программами «Дураки и дороги», «Оливье-шоу», «Большая разница», «Карнавальная ночь с Максимом Авериным» и др.
Режиссер на съемочной площадке. Фото: uznayvse.ru
Сейчас Крыжовников уже оседлал волну успеха, а потому мужчину с удовольствием приглашают на различные шоу и программы: «2 Верник 2», «Белая студия» и пр.
Режиссерская биография, знаменитые короткометражки и почетные премии
В 2009 году Першин начал режиссерскую биографию. Дебютные короткометражки режиссер снял вместе с Олегом Глушковым. Первые режиссерские работы Андрея — «Дракон Абас Блю», «Пушкин дуэль», «Казроп». Первая самостоятельная работа — короткометражный фильм «Счастливая покупка». Лента вышла в 2010 году. Он был снят по собственному сценарию «Мой парень — робот». В титрах картины режиссер впервые подписался псевдонимом Жора Крыжовников. В псевдониме маэстро видит артхаусность и немалую долю юмора.
В 2012 году его фильмография пополнилась короткометражной картиной, снятой в жанре трагикомедии, «Проклятие». Лента получила спецприз в рамках фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» в Москве и специальный приз Роскино.
Продюсеры Сергей Светлаков и Тимур Бекмамбетов пригласили Крыжовникова в свой фильм. Перед этим звезды ознакомились с лентой «Проклятие». «Горько!» — первая полнометражная картина автора. Фильм вызвал немало противоречивой критики в свой адрес, но зрителям в целом понравился. Сборы с комедии превысили затраты на проект в 16 раз. О Крыжовникове заговорили как о новом комедийном режиссере. Картина получила премию «Ника» в 2014 году в категории «Открытие года».
Жора Крыжовников (крайний справа) на сцене со звездными коллегами. Фото: соцсети Жоры Крыжовникова
В 2014 году вышел короткометражный фильм «Нечаянно». Лента получила приз «Лучший короткометражный фильм» на фестивале «Кинотавр». В том же году Першин работал режиссером в сериале «Кухня».
В конце 2015 года состоялась премьера фильма «Самый лучший день». Сценарий к комедии стал результатом совместного творчества Жоры и Алексея Казакова по мотивам пьесы Александра Островского «Старый друг лучше новых двух». Картина собрала $10,5 млн, это стало новой победой Крыжовникова.
Музыкальная комедия «Самый лучший день» снята в жанре караоке-фильма. В ленте сыграли многие маститые российские актеры. В кино также прозвучали популярные современные песни и хиты 80-х.
А в 2016 году вышла картина Дмитрий Дьяченко «Страны чудес» по новелле «После нас хоть потоп» Андрея Першина, но в титрах его не указали. Зимой 2017 года на большом экране появилась комедия «Елки новые». Крыжовников снял этот фильм вместе с Бекмамбетовым.
Актеры Андрей Бурковский и Александр Петров и режиссер Крыжовников. Фото: соцсети Жоры Крыжовникова
Вскоре состоялась премьера комедии «Звоните ДиКаприо!». Фильм рассказывает о приключениях актера-неудачника Льва, всю жизнь завидующего более удачливому младшему брату Егору. В этом проекте Крыжовников выступал и как режиссер, и как сценарист. Аналогичную работу Першин провел и в драме «Лед-2», которая вышла в прокат в 2020 году.
В 2021 году вышли в свет две картины. Комедийная мелодрама режиссера Антона Федотова «Рашн юг» рассказывает о любви студента Артема к юной красавице Ксюше. А в приключенческой комедии «Родные» речь идет об обычной семье, которая вместе с отцом-самодуром отправляется на Грушинский фестиваль.
В следующие году Жоры работал над современной адаптацией романа Федора Достоевского. В проекте под названием «Преступление и наказание – 1992» он выступил в качестве режиссера, продюсера, а также соавтора сценария. Однако проект так и не был завершен.
Личная жизнь режиссера
С будущей женой Юлией Першин познакомился в ГИТИСе. Молодые люди учились вместе (Юлия была на актерском факультете). Актриса известна по работе в скандальных проектах «Все умрут, а я останусь» и «Школа».
Жора Крыжовников и Юлия Александрова. Фото: uznayvse.ru
Взаимные чувства между ребятами возникли, когда Крыжовников пришел ставить спектакль в театр «АпАРТ», в котором Юля играла. После первой же репетиции режиссер сделал девушке предложение. Так, в 2010 году у супругов родилась дочь Вера Першина.
В конце 2018 года супруги подали на развод. Разладу в личной жизни способствовали разногласия в семье и плотный рабочий график Александровой. Из-за пандемии коронавируса не удалось оформить необходимые документы. Поездка вместе с дочерью на Мальдивы весной 2020 года из-за закрытия границы превратилась в самоизоляцию, которая продлилась три месяца. После этого семье удалось вернуться в Россию, тогда пара сообщила представителям СМИ, что они решили остаться мужем и женой.
Однако в начале 2022 года Юля на своей странице в соцсетях выставила совместное фото с бывшим избранником, написав, что они уже давно не вместе. Как оказалось, Крыжовников развелся с Александровой еще в 2021 году.
Крыжовников с бывшей женой и дочкой. Фото: uznayvse.ru
Роман с Долматовской
На фестивале «Кинотавр» в Сочи Андрей появился вместе с продюсером Ольгой Долматовской. Журналисты немедленно заговорили о новых отношениях Крыжовникова. А летом 2022-го стало известно, что ребята поженились. На фестивале короткометражек «Короче» они появились уже как муж и жена.
Выход сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и новый виток популярности
В последние годы режиссер оставил производство кинопроектов, сосредоточившись на съемках сериалов. Новым проектом маэстро стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Еще до премьеры в ноябре 2023 года картину окрестили последовательницей культовой «Бригады». Сюжет основывался на времени перестройки, когда подростки учились жизни на улицах. Сериал рассказывате о жизни подростковых банд, о проблемах молодежи 80-х и 90-х. Однако создатели сериала не согласны с мнением части возмущенной публики, что они романтизируют криминал.
По словам режиссера, главной идеей его детища было желание обратить внимание родителей на детей и их воспитание. Проект снят по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».
Жора Крыжовников и Ольга Долматовская. Фото: соцсети Ольги Долматовской
Кроме этого, в качестве продюсера Крыжовников выступил в ряде проектов 2023 года. К примеру, он приложил руку к сериалам «Балет», «Фишер». В полном метре кинодеятель себя видел лишь в том случае, если бы это был фильм-мюзикл.
К слову, сериал о молодежных бандах конца 80-х мгновенно стал одним из самых нашумевших российских проектов 2023 года. Обычный зрители, критики и даже политики стали говорить о запрете ленты из-за обилия жестоких сцен и «романтизации насилия».
Актеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на съемочной площадке. Фото: соцсети Жоры Крыжовникова
Сам режиссер недавно сказал, что любая критика идет проекту на пользу, но романтизации криминала и бандитизма в проекте нет. Тем временем, просмотры киносериала набирают обороты, о нем говорят практически все, а молодые актеры, сыгравшие в этой ленте, становятся любимчиками российской молодежи.
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