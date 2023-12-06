«Разве это нормально, развести мужчину и разбить семью?»: почему на Вику Боню обрушился хейт из-за нового романа

Виктория Боня – одна из тех знаменитостей, которых всерьез воспринимают с большими оговорками. Практически все, что делает и говорит Вика Боня, высмеивается и подвергается хейту. Ну вот такое у этой 43-летней дамочки реноме. Сейчас поводом для насмешек и травли стал роман Вики Бони с бизнесменом из Дубая, который на 13 лет младше нее.

«Много денег у него?»

Виктория Боня не так давно рассекретила свой роман с миллионером, который заработал состояние на криптовалюте. Зовут его Руслан Гасанов, ему 30 лет, живет в Дубае. На момент знакомства с Боней он был женат. И это обстоятельство стало главным поводом для хейта Бони в Сети.

В 2018 году Гасанов женился на Таисии Валешниковой. Еще весной прошлого года они вместе отдыхали на Бали. И не исключено, что именно Виктория Боня стала причиной их разрыва. Именно это экс-участнице «Дома-2» вменяют в вину в Сети.

«Хотелось бы сказать, что браво, молодец, но на чужих несчастьях построить счастье не получится. Разве это нормально, развести мужчину и разбить семью, сидеть потом ловить кайф, это капец конечно! И таких как ты, и таких примеров потом множество псевдогероев как то - что бросил одну и ушел к меди женщине. Любовь да какая любовь тут», - высказалась 3414_alla.

Достается Вике Боне и за то, что та в интервью честно заявила, что ее совершенно не смущает тот факт, что ее мужчина не свободен.

«Боня, он же женат. Вас этот факт не смущает?» - поинтересовалась bekker_marya.

«Она была, еще когда с женой жил. И даже в интервью говорила, что ее это не смущает», - уточнила solncesvetmoskva.

Когда Вика Боня разместила совместное фото с Русланом Гасановым, сделанное на Мальдивах, многие хейтеры не удержались, чтобы не съязвить по поводу внешности молодого человека.