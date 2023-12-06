«Разве это нормально, развести мужчину и разбить семью?»: почему на Вику Боню обрушился хейт из-за нового романа

Виктория Боня – одна из тех знаменитостей, которых всерьез воспринимают с большими оговорками. Практически все, что делает и говорит Вика Боня, высмеивается и подвергается хейту. Ну вот такое у этой 43-летней дамочки реноме. Сейчас поводом для насмешек и травли стал роман Вики Бони с бизнесменом из Дубая, который на 13 лет младше нее.
«Много денег у него?»
Виктория Боня не так давно рассекретила свой роман с миллионером, который заработал состояние на криптовалюте. Зовут его Руслан Гасанов, ему 30 лет, живет в Дубае. На момент знакомства с Боней он был женат. И это обстоятельство стало главным поводом для хейта Бони в Сети.
В 2018 году Гасанов женился на Таисии Валешниковой. Еще весной прошлого года они вместе отдыхали на Бали. И не исключено, что именно Виктория Боня стала причиной их разрыва. Именно это экс-участнице «Дома-2» вменяют в вину в Сети.
«Хотелось бы сказать, что браво, молодец, но на чужих несчастьях построить счастье не получится. Разве это нормально, развести мужчину и разбить семью, сидеть потом ловить кайф, это капец конечно! И таких как ты, и таких примеров потом множество псевдогероев как то - что бросил одну и ушел к меди женщине. Любовь да какая любовь тут», - высказалась 3414_alla.
Достается Вике Боне и за то, что та в интервью честно заявила, что ее совершенно не смущает тот факт, что ее мужчина не свободен.
«Боня, он же женат. Вас этот факт не смущает?» - поинтересовалась bekker_marya.
«Она была, еще когда с женой жил. И даже в интервью говорила, что ее это не смущает», - уточнила solncesvetmoskva.
Когда Вика Боня разместила совместное фото с Русланом Гасановым, сделанное на Мальдивах, многие хейтеры не удержались, чтобы не съязвить по поводу внешности молодого человека.
Вика Боня с новым избранником. Фото: соцсети Виктории Бони
«Много денег у него? Иначе этого объяснить никак нельзя», - удивилась tanyusik02.
«Красивый цирк. Очередной прогрев»
Виктория Боня нарвалась на очередной хейт, похваставшись в микроблоге новеньким колечком с бриллиантом. В видео она явно намекала на то, что это – подарок ее возлюбленного.
Виктория Боня принимала украшение с увесистым бриллиантом, сидя на роскошном диване и облаченная в струящееся платье умопомрачительной красоты.
Вика Боня с тем самым колечком. Фото: скрин видео из соцсети Виктории Бони
«Мне уже давно снятся вещие сны, вчера ночью мне снились бриллианты, и сегодня я получаю это кольцо. В моей Вселенной все работает именно так», - подписала красивые кадры Виктория Боня.
Ее тут же обвинили в постановке, цирке, хвастовстве и прогреве перед будущим марафоном. Многие не поверили в то, что это кольцо – подарок Вике Боне от возлюбленного. Подписчики практически уверены – Боня купила себе кольцо сама, ну или взяла напрокат, чтобы снять видео.
Комментарии под постом Виктории Бони о колечке – отдельный вид искусства. Большинство откровенно смеются над звездой. Не исключено, что Виктория Боня хотела спровоцировать разговоры о том, что ей сделали предложение, ведь не зря же сделала надпись на нем: «Вселенная всегда говорит «да».
Но что-то пошло не так. Никто и не подумал, что 43-летняя свежепрооперированная Боня может получить предложение руки и сердца.
«Когда купила себе третье одинаковое кольцо», - иронизирует elvira_rogacheva.
«Прям видно, что не ожидала и застали ее врасплох, вообще не готовилась», - высказалась granovaolia.
«И на пальцах еще два похожи кольца. Такое впечатление, что сидит в бутике и не может определиться», - считает zipw.
«А зачем коробочку поворачивать на камеру? Не надоело показушничать?» - интерсуется nataliiashentsova.
«Красивый цирк. Очередной прогрев», - mila_pro_permanent.
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