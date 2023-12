Всеми любимый баритон: биография поэта, писателя, певца и автора песен Леонарда Коэна

Нью-Йорк и музыкальный успех

Вернувшись в Соединенные Штаты, Коэн поселился в Нью-Йорке и начал изучать музыкальную сцену города. К этому времени Коэну перевалило за 30, он был значительно старше своих современников, и агенты не раз отговаривали его от попыток сделать карьеру исполнителя. Однако коллега-фолк-певица Джуди Коллинз уже признала значительные таланты Коэна, исполнив каверы на его песни «Suzanne» и «Dress Rehearsal Rag» на своем популярном альбоме 1966 года In My Life. При ее поддержке Коэн дебютировал в 1967 году на Ньюпортском фолк—фестивале, где среди зрителей был представитель A & R Джон Хаммонд, который быстро добавил Коэна в свой впечатляющий список, в который уже входили такие суперзвезды, как Арета Франклин и Боб Дилан, подписав с ним контракт на Columbia Records.

Выпущенный позже в том же году дебютный альбом Коэна Songs of Leonard Cohen является одним из лучших, сочетая мягкие, скупые аранжировки с его характерным, нетренированным баритоном, чтобы передать мастерские, меланхоличные тексты о сексуальности, любви, духовности и отчаянии в песнях, которые каким-то образом умудряются быть одновременно простыми и сложными. Основываясь на силе таких треков, как Suzanne, So Long, Marianne и Hey, That's No Way to Say Goodbye — и это лишь некоторые из них, — альбом едва пробился в Топ-100, но завоевал Коэну преданных поклонников.

После публикации нового сборника стихов в 1968 году Коэн продолжил работу с Songs from a Room, который, хотя и не был таким сильным в целом, как его дебютный альбом, превзошел его в чартах, достигнув 63-й строчки. Он содержит классические треки Коэна The Partisan, Lady Midnight и Bird on a Wire, на которые за эти годы было записано множество исполнителей, в первую очередь Джонни Кэш и Вилли Нельсон. Это также будет одна из композиций, которую Коэн исполнил в следующем году на фестивале Isle of Wight в Англии, где он выступал вместе с такими известными музыкантами, как Джими Хендрикс, the Doors, Майлз Дэвис и многими другими.

Еще одним номером, который он исполнил во время своего сета на острове Уайт, была Famous Blue Raincoat. Песня о муже, наставившем рога любовнику своей жены, одна из лучших в творчестве Коэна и одна из самых ярких — наряду с Avalanche и Joan d'Arc — с его третьего альбома 1971 года Songs of Love and Hate. В том же году музыка Коэна достигла еще более широкой аудитории, когда три его песни были включены в саундтрек вестерна Роберта Олтмана «Маккейб и миссис Миллер» с Уорреном Битти и Джули Кристи в главных ролях, но прошло еще три года, прежде чем он вернулся в студию.

Тем не менее, Коэн был далек от бездействия в течение этого периода, выпустив новую книгу стихов «Энергия рабов» в 1972 году, в тот самый год, когда его подруга, художница из Лос-Анджелеса Сюзанна Элрод, родила их первенца Адама, а два года спустя - дочь Лорку. Коэн также продолжил гастролировать, выпустил концертный альбом, и его песни были включены в мюзикл 1973 года под названием «Сестры милосердия».