Всеми любимый баритон: биография поэта, писателя, певца и автора песен Леонарда Коэна

Кем был Леонард Коэн?
Канадский певец и автор песен Леонард Коэн с раннего возраста был писателем и гитаристом. К середине 1960-х годов Коэн начал сочинять и выпускать фолк-рок- и поп-песни. Одной из его самых известных композиций является Hallelujah, песня, выпущенная на различных позициях 1984 года. Коэн был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году, а в 2010 году получил премию «Грэмми» за прижизненные достижения.
Канадский певец, автор песен, музыкант, поэт и писатель Леонард Коэн выступил в Air Canada Centre, 4 октября 2012 г. – Торонто, Онтарио, Канада – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и the Buckskin Boys
Коэн родился 21 сентября 1934 года в пригороде Монреаля, Канада. Происходя из интеллектуальной еврейской семьи среднего класса, родители поощряли его интерес к поэзии и музыке, а также он был полностью погружен в еврейскую теологию и истории Ветхого Завета. Во многих отношениях эти ранние интересы и влияния послужили основой для большей части его более поздних работ, которые охватывают мир литературы, мифологии, поэзии и песни с мастерским лиризмом, который является одной из ее определяющих черт.
Еще одно из главных увлечений Коэна на протяжении всей жизни — женщины — привело его к тому, что в 13 лет он взял в руки гитару, и вскоре он играл музыку кантри в кафе Монреаля, в конечном итоге создав группу под названием the Buckskin Boys. Их концерты обычно включали в себя исполнение традиционных номеров в кадриль-дансе.
Однако на этом раннем этапе больше всего Коэна по-прежнему занимала поэзия, движимая его симпатией к Федерико Гарсиа Лорке и Джеку Керуаку, и когда он поступил в Университет Макгилла изучать английский язык, начиная с 1951 года, его писательская деятельность часто была приоритетной по сравнению с другими занятиями.
Коэн окончил университет в 1955 году, а на следующий год университет опубликовал его первый сборник «Давайте сравним мифологии», который получил хорошие отзывы, но продавался не особенно хорошо, создав еще один прецедент для будущей карьеры Коэна.
Леонард Коэн 70-е годы. Фото: Global Look Press
Поэзия и проза
Примерно в это же время Коэн ненадолго поступил в Колумбийский университет, прежде чем вернуться в Монреаль, где работал на различных работах, продолжая писать стихи. Однако, когда в 1961 году была опубликована его следующая книга «Шкатулка со специями земли», это положило начало одному из самых плодотворных периодов творчества Коэна.
Благодаря коммерческому успеху, Spice-Box сделал Коэна важным литературным голосом, а также принес ему достаточно гонораров, которые в сочетании с доходами от канадского писательского гранта и небольшим семейным наследством позволили ему купить скромный дом на греческом острове Гидра, где он будет жить большую часть следующих семи лет и «писать, и плавать, и ходить под парусами».
Творчество Коэна за это время включает поэтические сборники «Цветы для Гитлера» (1964) и «Небесные паразиты» (1966), а также романы «Любимая игра» (1963) и «Прекрасные неудачники» (1966), последний из которых вызвал у Коэна высокие сравнения с Джеймсом Джойсом и возмущение общественности Канады откровенным содержанием книги.
Несмотря на все внимание, Коэн начал чувствовать, что не сможет зарабатывать на жизнь в одиночку как писатель, и он снова начал изучать музыку, рассматривая ее не только как естественное средство для своей поэзии, но и как потенциально более прибыльное. Он не ошибся ни в том, ни в другом.
Нью-Йорк и музыкальный успех
Вернувшись в Соединенные Штаты, Коэн поселился в Нью-Йорке и начал изучать музыкальную сцену города. К этому времени Коэну перевалило за 30, он был значительно старше своих современников, и агенты не раз отговаривали его от попыток сделать карьеру исполнителя. Однако коллега-фолк-певица Джуди Коллинз уже признала значительные таланты Коэна, исполнив каверы на его песни «Suzanne» и «Dress Rehearsal Rag» на своем популярном альбоме 1966 года In My Life. При ее поддержке Коэн дебютировал в 1967 году на Ньюпортском фолк—фестивале, где среди зрителей был представитель A & R Джон Хаммонд, который быстро добавил Коэна в свой впечатляющий список, в который уже входили такие суперзвезды, как Арета Франклин и Боб Дилан, подписав с ним контракт на Columbia Records.
Выпущенный позже в том же году дебютный альбом Коэна Songs of Leonard Cohen является одним из лучших, сочетая мягкие, скупые аранжировки с его характерным, нетренированным баритоном, чтобы передать мастерские, меланхоличные тексты о сексуальности, любви, духовности и отчаянии в песнях, которые каким-то образом умудряются быть одновременно простыми и сложными. Основываясь на силе таких треков, как Suzanne, So Long, Marianne и Hey, That's No Way to Say Goodbye — и это лишь некоторые из них, — альбом едва пробился в Топ-100, но завоевал Коэну преданных поклонников.
После публикации нового сборника стихов в 1968 году Коэн продолжил работу с Songs from a Room, который, хотя и не был таким сильным в целом, как его дебютный альбом, превзошел его в чартах, достигнув 63-й строчки. Он содержит классические треки Коэна The Partisan, Lady Midnight и Bird on a Wire, на которые за эти годы было записано множество исполнителей, в первую очередь Джонни Кэш и Вилли Нельсон. Это также будет одна из композиций, которую Коэн исполнил в следующем году на фестивале Isle of Wight в Англии, где он выступал вместе с такими известными музыкантами, как Джими Хендрикс, the Doors, Майлз Дэвис и многими другими.
Еще одним номером, который он исполнил во время своего сета на острове Уайт, была Famous Blue Raincoat. Песня о муже, наставившем рога любовнику своей жены, одна из лучших в творчестве Коэна и одна из самых ярких — наряду с Avalanche и Joan d'Arc — с его третьего альбома 1971 года Songs of Love and Hate. В том же году музыка Коэна достигла еще более широкой аудитории, когда три его песни были включены в саундтрек вестерна Роберта Олтмана «Маккейб и миссис Миллер» с Уорреном Битти и Джули Кристи в главных ролях, но прошло еще три года, прежде чем он вернулся в студию.
Тем не менее, Коэн был далек от бездействия в течение этого периода, выпустив новую книгу стихов «Энергия рабов» в 1972 году, в тот самый год, когда его подруга, художница из Лос-Анджелеса Сюзанна Элрод, родила их первенца Адама, а два года спустя - дочь Лорку. Коэн также продолжил гастролировать, выпустил концертный альбом, и его песни были включены в мюзикл 1973 года под названием «Сестры милосердия».
Леонард Коэн на своем концерте в Circus Crown в Мюнхене, 11 апреля 1972 года. Фото: Global Look Press
Борьба и «Аллилуйя»
В 1974 году Коэн вернулся к студийным записям с новой обложкой для the Old Ceremony, которая, сохраняя характерное для Коэна унылое настроение, также содержала более полные аранжировки, чем на его предыдущих альбомах. Среди выдающихся треков из этого предложения - Who by Fire, Take This Longing и Chelsea Hotel No. 2, рассказывающие о романтической встрече, которая когда-то была у Коэна с певицей Дженис Джоплин. Коэн совершил турне в поддержку New Skin, прежде чем выпустить лучший альбом 1975 года и снова отправиться в путь, наслаждаясь обожанием преданных поклонников, если не коммерческим успехом, на который мог надеяться его лейбл.
Но если Columbia ожидали иных результатов от своего следующего альбома, их ожидало разочарование, как и его поклонников, да и самого Коэна. Работая с легендарным и печально известным проблемным продюсером Филом Спектором, «Смерть дамского угодника» Коэна была проблематичной с самого начала, а непредсказуемое поведение Спектора завершилось тем, что он приставил пистолет к голове Коэна.
Спектор также смикшировал запись без участия Коэна, в результате чего получился раздутый конечный продукт, который сам Коэн назвал «гротескным» и определил как свой наименее любимый альбом. Возможно, надеясь исправить положение, в следующем году Коэн выпустил одноименный сборник стихов и прозы «Смерть дамского угодника», за которым последовал сборник «Недавние песни 1979», в котором, хотя Коэн вернулся к более редким аранжировкам своих ранних работ, он не смог добиться успеха в коммерческом плане.
После пятилетнего перерыва, во время которого Коэн не выпустил ни одного нового материала, он наверстал упущенное в 1984 году публикацией поэтического сборника Book of Mercy и альбома Various Positions, оба из которых более конкретно посвящены темам духовности, в первую очередь песне Hallelujah. С тех пор Hallelujah, входящая в число самых известных, любимых и наиболее часто исполняемых песен Коэна всех времен, была перепета сотнями исполнителей, включая Джеффа Бакли и Руфуса Уэйнрайта. Альбом, однако, не получил большого признания, и прошло еще пять лет, прежде чем Коэн выпустил что-либо новое.
Канадский певец Леонард Коэн позирует сидящим на тяжелом мотоцикле. Снимок сделан 25 апреля 1976 года на гастролях во Франкфурте-на-Майне. Фото: Global Look Press
«Я твой мужчина»
Возродившись в 1988 году, Коэн выпустил сингл I'm Your Man в стиле синтезаторной музыки, который, хотя и не попал в чарты в Соединенных Штатах, имел успех в Канаде и Европе и включал известные треки Everybody Knows и First We Take Manhattan, а также запоминающуюся заглавную песню. Познакомив Коэна с новым поколением поклонников, за альбомом последовал альбом 1992 года The Future, несколько песен с которого были включены в фильм Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы», что также помогло ему завоевать авторитет у более молодой аудитории.
Актуальность Коэна была бы дополнительно подчеркнута трибьют-альбомами I'm Your Fan (1992), в которые вошли каверы на его песни альтернативных групп, таких как the Pixies, R.E.M. и Ника Кейва, и Tower of Song (1995), в которых приняли участие хэви-хиты мира рок-н-ролла, включая Билли Джоэла, Элтона Джона и Питера Гэбриэла. Но вместо того, чтобы греться в центре внимания, в 1994 году Коэн ушел в себя, удалившись в дзен-центр Маунт-Болди, где он дал обет молчания и следующие пять лет учился у мастера дзен.
Коэн вновь появился в 1999 году, а два года спустя выпустил свой первый альбом почти за десятилетие с незамысловатым названием «Десять новых песен», а также концертную запись Field Commander Cohen, в которой были задокументированы выступления из тура 1979 года. Затем вышла «Дорогая Хизер», что-то вроде ухода Коэна, поскольку в нее вошли песни, для которых он не писал текстов, за которыми последовали трибьют-альбом 2005 года и фильм «Леонард Коэн: я твой мужчина», в котором приняли участие Кейв, Уэйнрайт, U2, Энтони, Бет Ортон и многие другие.
К несчастью для Коэна, пока его чествовали, он также обнаружил, что его обманывают, и подал иск против бывшего менеджера Келли Линча, который за эти годы присвоил у него миллионы долларов. Хотя Коэн выиграл 7,9 миллиона долларов в 2006 году, он так и не смог вернуть эти деньги, и 72-летний бард остался без своих пенсионных накоплений.
Обложка фильма «Леонард Коэн: я твой мужчина» 1988 г. Фото: Global Look Press
Поздняя карьера и смерть
В 2006 году Коэн также опубликовал новый сборник стихов «Книга тоски», а в 2008 году, после включения в Зал славы рок-н-ролла, он отправился в двухлетнее мировое турне, чтобы восстановить свое финансовое положение, записано на альбомах Live in London (2009) и Songs from the Road (2010). В разгар тура Коэн получил премию «Грэмми» за заслуги перед жанром и был введен в Зал славы авторов песен, а в следующем году Columbia Records выпустила The Complete Studio Albums Collection, собрав все студийные работы Коэна в один бокс-сет.
К этому моменту Коэн уже был дедушкой и ему было около 80, но он уже не был простым пережитком прошлого, и в начале 2012 года он выпустил новый альбом песен под названием Old Ideas, в котором он вернулся к народным аранжировкам своих ранних и, пожалуй, лучших работ. Достигнув 3-го места в США и 1-го места в Канаде и ряде европейских стран, этот альбом стал самым популярным альбомом в карьере Коэна, с ним мог конкурировать только его альбом 2014 года «Популярные проблемы». Плодотворный до самого конца, за три недели до смерти Коэн выпустил альбом You Want It Darker, записанный у него дома, когда его здоровье стремительно ухудшалось. Его сын Адам продюсировал альбом и рассказал журналу Rolling Stone:
«Время от времени я очень беспокоился о его здоровье, и единственное, что поддерживало его настроение, была сама работа».
Коэн умер 7 ноября 2016 года в возрасте 82 лет. Поклонники и знаменитости отреагировали на кончину музыкальной легенды в социальных сетях, часто цитируя его глубокие и поэтические тексты. В январе 2018 года Коэн был посмертно награжден премией «Грэмми» за лучшее рок-исполнение за песню You Want It Darker. Это была его первая победа на «Грэмми» за полувековую карьеру.
Нью-йоркский музей напоминает о Леонарде Коэне выставкой, 9 апреля 2019 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press