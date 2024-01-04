Не только «Ежик в тумане»: 9 советских мультфильмов, которые пора пересмотреть - откроются новые смыслы

Принято считать, что мультфильмы снимают прежде всего для детей. Однако многие старые мультфильмы, снятые в Советском Союзе, стоит пересмотреть — сегодня, спустя годы, они становятся более понятными, в них открываются новые смыслы, незамеченные прежде.
«Дракон», 1961 г.
Фото: кадр из мультфильма «Дракон»
Таинственный и могучий правитель — Дракон — держит в страхе весь народ. На борьбу с ним отправляется мальчик по имени Маунг Тин. Главный смысл мультфильма: власть и богатство развращают, и Дракон живет в каждом из нас. Он выходит на волю, как только почует, что человек мечтает о богатой и легкой жизни.
Главная цель каждого — победить этого Дракона в себе. Как говорит один из героев фильма: «... не так трудно сразить Дракона — гораздо труднее самому не стать им».
«Чиполлино», 1961 г.
Фото: кадр из мультфильма «Чиполлино»
Сказка о мальчике-луковке, живущем в своем фруктово-овощном королевстве, — не просто забавные приключения, а острая социальная сатира, актуальная и сегодня. В Италии, которую иносказательно описывал Джанни Родари, бедные боролись против богатых — сеньоров Лимонов и Помидоров, толстых, сытых и эгоистичных, захвативших себе все богатства и свысока наблюдающих, как гибнет от голода простой народ.
«История одного преступления», 1962 г.
Фото: кадр из мультфильма «История одного преступления»
Режиссер Федор Хитрук снял гениальную трагикомедию о том, каково жить в многоквартирном доме. Можно быть очень добрым и вежливым человеком, но в одну секунду озвереть, если тебе не дают спать слишком громкие и навязчивые соседи.
За 20 минут, которые длится мультик, зрители задумываются: почему в наших «каменных джунглях» человек человеку — не брат, а зверь? Почему мы разучились думать о тех, кто живет за стенкой, почему в нас исчезло сострадание и уважение, зато появились грубость и хамство?
«Кот, который гулял сам по себе», 1968 г.
Фото: кадр из мультфильма «Кот, который гулял сам по себе»
Созданный по мотивам одноименной сказки Киплинга, мультфильм рассказывает о том, как древние люди приручали диких животных. Первобытный человек приручил Собаку, Лошадь, Корову…
И лишь с Котом вышла неувязочка. Только став взрослыми, мы способны оценить тонкий юмор и глубину некоторых эпизодов. Например, этот диалог о супружеской жизни — просто чистый восторг:
«Если женщина принесет ему сапоги, она совсем не так умна, как казалось. — Почему? — Сегодня я подвернулся ему под руку, а если завтра подвернется она?!»
«Дарю тебе звезду», 1974 г.
Фото: кадр из мультфильма «Дарю тебе звезду»
Мудрый и реалистичный мультфильм за 8 минут показывает историю взаимоотношений полов. Человечество преодолело путь из каменного века в космическую эру, однако женщина до сих пор вынуждена тащить на своих плечах быт, ей остается лишь слушать вечную «песню» мужчин:
«Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду! Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность!..»
Потрясающее чувство юмора режиссера Федора Хитрука принесло ему немало призов и наград на престижных кинофестивалях.
«Ежик в тумане», 1975 г.
Фото: кадр из мультфильма «Ежик в тумане»
На международном фестивале в Японии в 2003 году «Ежик в тумане» признали лучшим фильмом в истории анимации. По сюжету Ежик, прихватив узелок с вареньем, отправляется в гости к своему другу Медвежонку, но попадает в туман и сбивается с дороги.
Ему приходится блуждать в неизвестности, ориентируясь только на голос друга и попадая в странные и страшные ситуации. Критики нашли в мультфильме отсылки к «Божественной комедии» Данте: герой, познавая мир, не останавливается, даже когда его пугает неизведанное. И наградой ему становятся прекрасные открытия.
«Голубой щенок», 1976 г.
Фото: кадр из мультфильма «Голубой щенок»
Щенок необычного цвета никак не мог найти друзей — его отовсюду гнали, над ним насмехались из-за того, что он непохож на других. На самом деле, мультфильм о том, что о каждом нужно судить не по его внешности и «непохожести», а по делам и поступкам.
Кстати, слово «голубой» в годы, когда создавался мультфильм, не означало ничего, кроме определенного цвета. Двусмысленный подтекст появился позднее.
«Очень Синяя борода», 1979 г.
Фото: кадр из мультфильма «Очень синяя борода»
Этот мультфильм можно назвать музыкально-ироническим детективом. В нем показаны три типа женских характеров. Героини превращают жизнь своего мужа в настоящий ад, и эти истории заставляют взрослых зрителей смеяться и задумываться.
Психология семейной жизни показана с тонким юмором, с острой «приправой» в виде намеков и отсылок, а отличная музыка Геннадия Гладкова и голоса Михаила Боярского и Ларисы Долиной придают фильму особую прелесть.
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«Большой Ух», 1989 г.
Фото: кадр из мультфильма «Большой Ух»
Странное существо прибывает на планету Земля, высаживаясь в лесу. Скоро инопланетянин научится видеть и слышать красоту Земли, а еще — найдет друзей и будет стараться им помочь. В этом главный смысл мультфильма: нужно слышать чужую беду и по мере сил помогать тем, кто в этом нуждается.