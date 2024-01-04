Не только «Ежик в тумане»: 9 советских мультфильмов, которые пора пересмотреть - откроются новые смыслы

Таинственный и могучий правитель — Дракон — держит в страхе весь народ. На борьбу с ним отправляется мальчик по имени Маунг Тин. Главный смысл мультфильма: власть и богатство развращают, и Дракон живет в каждом из нас. Он выходит на волю, как только почует, что человек мечтает о богатой и легкой жизни.

Главная цель каждого — победить этого Дракона в себе. Как говорит один из героев фильма: «... не так трудно сразить Дракона — гораздо труднее самому не стать им».

«Чиполлино», 1961 г.