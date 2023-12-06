Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс получил дар от матери: история жизни знаменитого медиума

Детство и юность

Олег Шепс начал свой жизненный путь 29 апреля 1998 года в Самаре. Мальчик был самым младшим в многодетной семье. Уже в детстве ребенок проявлял экстрасенсорные способности, которые передались ему по наследству от мамы Людмилы Шотовны. Медсестра по профессии, она, помимо работы, занималась гаданием, спиритизмом и писала книги.

В 4 года Олег впервые ощутил свой дар, когда увидел возле своей кровати странные сущности. Тогда же он узнал о способностях своего брата Александра. Остальные дети в семье были совершенно обычными, как и отец юноши, который, хотя работал на кладбище, был далек от мистицизма.