Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс получил дар от матери: история жизни знаменитого медиума

Детство и юность
Олег Шепс начал свой жизненный путь 29 апреля 1998 года в Самаре. Мальчик был самым младшим в многодетной семье. Уже в детстве ребенок проявлял экстрасенсорные способности, которые передались ему по наследству от мамы Людмилы Шотовны. Медсестра по профессии, она, помимо работы, занималась гаданием, спиритизмом и писала книги.
В 4 года Олег впервые ощутил свой дар, когда увидел возле своей кровати странные сущности. Тогда же он узнал о способностях своего брата Александра. Остальные дети в семье были совершенно обычными, как и отец юноши, который, хотя работал на кладбище, был далек от мистицизма.
Олег Шепс в детстве на руках у брата Александра. Фото: страница ВК Олега Шепса
Брат и мама молодого медиума всегда старались оберегать его от использования своего таланта. Да и сам Олег пытался вести обыденный образ жизни. После школы он поступил в Самарский государственный технический университет, но тайно ото всех развивал свой дар. Затем решил пойти по стопам своего брата и стал участником «Битвы экстрасенсов».
«Битва экстрасенсов»
В сентябре 2020 года Олег Шепс появился в 21 сезоне «Битвы экстрасенсов. По словам медиума, он решил принять участие в проекте, чтобы заявить всей стране о своем таланте, помочь людям и доказать своему брату, что он тоже чего-то стоит. Александр заявил, что помогать родственнику не собирается, но опытом поделиться готов.
Братья Шепс, Олег и Александр. Фото: страница ВК Олега Шепса
Первое испытание по поиску человека в багажнике Олег провалил, но смог все-таки поразить своими возможностями присутствующих. Он позвал умерших родственников тех людей, кто находился на съемочной площадке, и выложил немало фактов о них. Даже закоренелые скептики засомневались и вскоре выстроились в очередь, чтобы поговорить с Шепсом-младшим.
Когда Олег пытался узнать, кто скрывается за «мистером Х», то безошибочно почувствовал женскую энергетику, точно назвал цвет волос и глаз. За ширмой пряталась Ольга Бузова, которая была просто поражена способностями парня.
Таким образом, Шепс присоединился к команде экстрасенсов и стал бороться за главный приз.
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Олег Шепс с ведущим «Битвы экстрасенсов» Маратом Башаровым. Фото: страница ВК Олега Шепса
Почти сразу Олег стал одним из любимчиков у зрителей. Кроме своего яркого дара, молодой медиум очаровал женскую половину аудитории внешностью и харизмой.
Олег часто получал белые конверты и стал победителем этого сезона.
Олег Шепс - победитель 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Фото: страница ВК Олега Шепса
Монетизация дара
Маг стал чрезвычайно популярен, засветившись на телевидении. После проекта он, как и Александр, начал монетизировать свой дар.
Олегу помогают души усопших, которые дают подсказки. Тем, кто обратился к медиуму, он обещает помочь разрешить сложные ситуации, а также избавиться о страхов.
У младшего Шепса совместно со страшим есть свой онлайн-магазин, где они продают магические артефакты собственного изготовления.
Медиум Олег Шепс. Фото: страница ВК Олега Шепса
«Звезды в Африке»
В 2022 году Шепс, неожиданно для многих телезрителей, появился в проекте «Звезды в Африке». Как потом признался Олег, он и сам был немало удивлен. Медиум рассказывал, что ему очень повезло с составом 2-го сезона реалити, среди которых Никита Джигурда, Карина Кросс и другие. Особенно расстроил знаменитость тот факт, что не удалось долго продержаться на проекте. Все было необычным для медиума: сама Африка, дикие животные, пейзажи, невероятная энергетика.
Особенно Шепс сдружился на проекте с Аленой Водонаевой. Среди зрителей даже ходили слухи об их романе, но Олег объяснил, что они просто похожи по энергетике.
Олег Шепс на проекте «Звезды в Африке». Фото: кадр из реалити-шоу «Звезды в Африке»
Личная жизнь
Поклонники Олега Шепса неустанно следят за изменениями в его личной жизни. У медиума есть свой официальный сайт, также он ведет страницу во «ВКонтакте», где публикует фото и делится мыслями. После победы в «Битве» появилось немало фейковых аккаунтов, поэтому экстрасенс предупредил своих поклонников, что не берет предоплату за личный прием.
Олег охраняет свою личную жизнь от СМИ, но все-таки некоторые издания сообщали о его романе с коллегой Ириной Игнатенко. Сам медиум не подтвердил эти слухи.
Летом 2023 года экстрасенс рассказал, что его сердце сейчас не занято, а со своей девушкой он расстался еще осенью 2022-го.
Кроме того, Олег Шепс занимается музыкой. В 2021 году он даже выпустил несколько треков.
Олег Шепс во время выступления. Фото: страница ВК Олега Шепса
Олег Шепс в настоящее время
Шепс не смог отказаться от участия в специальном сезоне «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Проект собрал финалистов шоу, и начался весной 2023 года. Летом был небольшой перерыв, а осенью съемки возобновились. Бороться за звание лучшего Олегу пришлось с серьезными конкурентами, в числе которых оказался и его брат Александр.
Старший брат не очень обрадовался данному обстоятельству, мотивируя это тем, что Олег еще слишком молод.
Экстрасенсы Олег Шепс, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев. Фото: страница ВК Олега Шепса
В первом выпуске между Александром Шепсом и магом Владом Череватым произошел конфликт. Олег вступился за брата и едва не подрался с коллегой.
Позже некая Ксения из Саратова обвинила Шепса в мошенничестве. Будто она перевела экстрасенсу 35 тысяч рублей, а он не выходит больше на связь. Олег на обвинение ответил, что никогда не просит предоплату.
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