Генеральша Людмила: в книге «Москва слезам не верит» она встретила мужчину мечты

В фильме «Москва слезам не верит» Людмила вызывает у зрителей скептическую улыбку: очень уж напористой, нахальной и даже вульгарной показана эта провинциальная девушка, мечтающая во что бы то ни стало «зацепиться» в Москве и урвать свою порцию счастья.

Однако в книге, которую написал автор сценария Валентин Черных (она была издана через 15 лет после выхода фильма), Людмила Свиридова — совсем другая. Именно ей повезло встретиться с мужчиной, который по всем статьям «тянет» на идеального. И киношному Гоше из электрички до этого мужчины ой как далеко!

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