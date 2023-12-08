Генеральша Людмила: в книге «Москва слезам не верит» она встретила мужчину мечты

В фильме «Москва слезам не верит» Людмила вызывает у зрителей скептическую улыбку: очень уж напористой, нахальной и даже вульгарной показана эта провинциальная девушка, мечтающая во что бы то ни стало «зацепиться» в Москве и урвать свою порцию счастья.
Однако в книге, которую написал автор сценария Валентин Черных (она была издана через 15 лет после выхода фильма), Людмила Свиридова — совсем другая. Именно ей повезло встретиться с мужчиной, который по всем статьям «тянет» на идеального. И киношному Гоше из электрички до этого мужчины ой как далеко!
Избавилась от Гурина, хитро разменяв квартиру
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Но сначала — более подробно о замужестве Людмилы. В фильме о том, как она жила с хоккеистом Гуриным, сказано вскользь. Зритель узнает, что знаменитый спортсмен быстро спился, не выдержав испытания славой, и Людмила развелась с ним. Роман рассказывает о судьбе Людмилы более подробно. Она честно пробовала лечить Гурина, возила его к дорогим врачам, но из этого ничего не вышло.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
И тогда Людмила приняла трезвое и хладнокровное решение: пока муж находился на лечении, а его сознание оставалось замутненным из-за принимаемых препаратов, она хитростью добивается от него подписей на нужных документах.
В результате квартира, полученная хоккеистом, разменивается так, как это выгодно Людмиле: ей достается однокомнатная, а Гурину приходится отправляться в коммуналку. После этого «хода конем» от ушлой провинциалки отворачиваются многие знакомые: считают то, что она сделала, подлостью.
Встречалась с генералом целых 20 лет
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
В фильме Людмила мечтает выйти замуж за генерала. В романе ей это удается. С генералом КГБ Еровшиным она знакомится еще в начале своей жизни в Москве. Ей двадцать, Еровшину — сорок. Он женат, иногда приходит поплавать в бассейне — для поддержания формы. Там они с Людмилой и находят друг друга.
Ему нравится, что она эффектная, яркая, а еще генерал считает Людмилу очень наблюдательной и умной — и уважает за это. Они встречаются на конспиративной квартире. Встречаются два десятка лет. Параллельно Людмила выходит замуж за Гурина и разводится — не переставая оставаться постоянной любовницей Еровшина.
У нее периодически бывают и другие мужчины. Генерала это никак не тревожит: он понимает, что Людмила хочет замуж, ищет варианты. Сам же он сразу ей объяснил, что жену бросать не собирается.
Богатый, заботливый, умный
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
При этом Еровшин буквально осыпает любимую женщину дефицитными товарами: привозит из заграничных командировок модные наряды, дорогие туфли, французские духи, набивает ее холодильник деликатесами. Берет ее с собой на отдых в элитный пансионат. А еще ей очень хорошо с ним в постели — такого она не испытывала ни с одним другим мужчиной.
Еровшин помогает Людмиле буквально во всем, дает ей грамотные советы по устройству жизни. И сокрушается, что она так и не получила высшего образования. По мнению генерала, она могла бы стать великолепным специалистом, занять высокую должность, а вместо этого вынуждена работать в химчистке.
Именно он нашел Гошу
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
В фильме зрителю не вполне понятно, как простоватый муж Антонины сумел отыскать в огромной Москве пропавшего слесаря Гошу. Ведь Катерина не знала ни его адреса, ни места работы, ни даже фамилии. Впрочем, действие развивается так стремительно, что мы просто верим авторам фильма на слово: ну нашел и нашел, повезло.
А ведь именно Еровшин, знающий все обо всех, помог подруге своей любимой женщины обрести семейное счастье. Сотруднику КГБ не впервой организовывать розыски нужного человека — и уже спустя несколько часов у него имеется полная информация на Гошу. Остается лишь отправить за ним Николая — по точному адресу.
Дождалась своего счастья
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
В фильме Людмила так и остается одинокой сорокалетней женщиной, не скрывающей своей зависти к влюбленной Катерине и замужней Антонине. В романе же она дождалась своего счастья. Двадцатилетний роман с Еровшиным заканчивается хэппи-эндом: после смерти жены, став вдовцом, он делает предложение Людмиле. Теперь ей по праву будет принадлежать и сам генерал, и его роскошная квартира, и остальные блага, которые он сможет ей дать.
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Правда, появлению Людмилы совсем не рада взрослая дочь Еровшина. Но кто ее будет спрашивать? Уж Людмила-то справится с ней играючи: опыт решения подобных проблем у нее огромный.
Теперь Людмила на законных основаниях может находиться вместе с мужчиной, о котором можно только мечтать, — умным, заботливым, любящим, обеспеченным. И читатели романа Валентина Черных могут только порадоваться за нее — наконец-то она станет генеральшей!