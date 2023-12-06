Как сейчас живет Елена Яковлева: перенесла смерть отца на Украине и нападки на сына

Елена Яковлева никогда не была сильно открытой относительно своей личной жизни, а в последнее время и вовсе словно ушла в подполье. Люди не видят ее ни на телешоу, ни в новых ролях кино, ни в свежих интервью.

Актриса ведет социальные сети, но предпочитает делиться в них красотами природы, которую замечает вокруг.

Однако эта таинственность только подстегивает интерес к звезде кино. Как живет Елена Яковлева сейчас и через что ей пришлось пройти — сегодня расскажет Teleprogramma.pro.

Роли в кино Яковлевой

Дорогу к популярности в кино Елене Яковлевой открыл режиссер Петр Тодоровский, хотя актриса к тому времени уже снялась в картинах «Двое под одним зонтом», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время летать» и других.

Однако именно Таня Зайцева из «Интердевочки» зацепила публику и навсегда приклеила к Елене Яковлевой образ сексуальной блондинки. Съемочная группа тогда была сильно удивлена выбором Тодоровского, ведь на главную роль пробовались такие вершины кинематографа как Татьяна Догилева, Ингеборга Дапкунайте и Ирина Розанова. Последние две актрисы, к слову, все-таки появились в картине, но уже в ролях второго плана.