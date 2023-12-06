Как сейчас живет Елена Яковлева: перенесла смерть отца на Украине и нападки на сына

Елена Яковлева никогда не была сильно открытой относительно своей личной жизни, а в последнее время и вовсе словно ушла в подполье. Люди не видят ее ни на телешоу, ни в новых ролях кино, ни в свежих интервью.
Актриса ведет социальные сети, но предпочитает делиться в них красотами природы, которую замечает вокруг.
Однако эта таинственность только подстегивает интерес к звезде кино. Как живет Елена Яковлева сейчас и через что ей пришлось пройти — сегодня расскажет Teleprogramma.pro.
Роли в кино Яковлевой
Дорогу к популярности в кино Елене Яковлевой открыл режиссер Петр Тодоровский, хотя актриса к тому времени уже снялась в картинах «Двое под одним зонтом», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время летать» и других.
Однако именно Таня Зайцева из «Интердевочки» зацепила публику и навсегда приклеила к Елене Яковлевой образ сексуальной блондинки. Съемочная группа тогда была сильно удивлена выбором Тодоровского, ведь на главную роль пробовались такие вершины кинематографа как Татьяна Догилева, Ингеборга Дапкунайте и Ирина Розанова. Последние две актрисы, к слову, все-таки появились в картине, но уже в ролях второго плана.
Говорят, что Петр Тодоровский был очарован малоизвестной на тот момент Еленой Яковлевой, причем его покорила не внешность актрисы, а ее характер, чистая и добрая душа.
Как бы то ни было, именно после «Интердевочки» Яковлева проснулась знаменитой и стала одной из самых ярких актрис современности. Каждая картина с ней автоматически становилась успешной.
Елена Яковлева и Любовь Полищук. Фото: Global Look Press
Вторая значимая для Яковлевой роль — Насти Каменской в телевизионном сериале «Каменская». В теленовелле актриса была занята около 10 лет. И хотя за это время у нее накопилась некоторая усталость от роли, она признает, что благодаря ей смогла обеспечить себе не только имя и популярность, но и достаток на долгие годы вперед.
В 2018 году Елена Яковлева вернулась в «Современник» в качестве приглашенного артиста и сосредоточилась в основном на театральной работе. Именно поэтому ее сейчас не видно ни в кино, ни на телевидении.
Трагедия с папой
Эта история до сих пор покрыта мраком, и о подробностях можно только догадываться. В марте прошлого года всегда сдержанная Елена Яковлева, особенно, если дело касается личной жизни, вдруг возопила в личном блоге:
«Дайте мне возможность похоронить моего отца!!! Откройте коридоры!!!!»
Именно так, с 3–4 восклицательными знаками. Судя по всему, это был крик души актрисы, крик отчаяния и боли.
Звезда родилась на Украине, окончила школу в Харькове, а когда случилась беда с отцом, поняла, что не может даже попрощаться с родителем.
Когда умер папа Яковлевой, который был военным до выхода на пенсию, почему он скончался и удалось ли ей похоронить родителя достойно, до сих пор не известно.
В последний раз громкие сообщения в СМИ о Елене Яковлевой появлялись в январе 2023 года, когда она попала в санкционный список Украины. Ей запретили когда-либо появляться на территории страны.
Скандально известный сын Елены Яковлевой
Гораздо чаще в светской хронике пишут о сыне Елены Яковлевой — Денисе Шальных. Отпрыск актрисы бросил актерскую школу в Лондоне, пробовал себя в качестве театрального артиста, потом в журналистике и в музыке, а также в педагогике, но он нигде не смог прижиться…
Сейчас наследник Яковлевой работает обычным парикмахером, однако привлекает к себе внимание репортеров своим эпатажным поведением и многочисленными татуировками.
Вначале он показывал публике в соцсетях все новые и новые наколки, которые стали появляться у него даже на лице, а потом начал так же активно сводить, показывая процесс удаления перманента в своем микроблоге.
Но вскоре Денису Шальных это дело надоело, и он опять стал делать новые тату. В общем, эта история может продолжаться бесконечно.
Денис Шальных. Фото: соцсети Дениса Шальных
Елене Яковлевой часто хейтеры тычут в нос сыном, указывая на то, что он немного неприкаянный и странный. Однако материнскую любовь Яковлевой сломить невозможно. Нападки недоброжелателей она игнорирует.
«По сравнению с тем, что есть у Дениса, Тимати отдыхает. Ему еще работать и работать. О разукрашивании тела моего сына говорилось так много, что я даже устала говорить об этом. И Денис, и я давно покаялись, что это случилось в его жизни», — сказала как-то Яковлева.
Источники: news.ru, wikipedia.org.
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