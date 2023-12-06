Любимые девушки звезды группы «Корни»: на кого Александр Асташенок променял юных поклонниц

Александр Асташенок стал знаменитым после участия в «Фабрике звезд», он был солистом группы «Корни». Теперь он — популярный киноактер.
Музыка, танцы и начало карьеры
Александр Асташенок в детстве. Фото: страница ВК Елизаветы Коберник
Александр Асташенок родился 8 ноября 1981 года в Оренбурге. Родители быстро поняли, что их мальчик обладает явными музыкальными способностями, и записали его в музыкальную школу — там его учили играть на баяне. Кроме того, вместе с младшим братом Саша занимался в хореографическую студию. А потом самостоятельно освоил гитару и клавишные инструменты. Успевал активный подросток заниматься и спортом.
Тем не менее после окончания школы он подал документы в техникум, выбрав профессию бухгалтера-экономиста. Но творческая натура взяла свое — вскоре Асташенок стал ведущим на местном телевидении. А потом создал собственную рок-группу и назвал ее «Ореол». Ребята-музыканты участвовали во множестве конкурсов и фестивалей, часто становились победителями.
«Фабрика звезд»
Александр Асташенок на сцене. Фото: Global Look Press
Зрители запомнили Александра по его участию в первом сезоне «Фабрики звезд» в 2002 году. Он вышел в финал, а вместе с ним — еще трое обаятельных и талантливых парней: Павел Артемьев, Алексей Кабанов и Александр Бердников. Вчетвером они составили группу «Корни».
Группа «Корни»
Александр Асташенок (крайний справа) в составе группы «Корни». Фото: соцсети, страница People Magazine
Красивые парни с приятными голосами и хитовыми композиция быстро «порвали» рейтинги. Они выступали в Каннах на конкурсе «Евробест». Их песни «Я теряю корни», «Ты узнаешь ее», «Плакала береза» круглыми сутками крутили все радиостанции страны, а по ТВ показывали клипы, заставляющие рыдать миллионы юных поклонниц.
Песня «Наперегонки с ветром» стала саундтреком к сериалу «Кадетство», хит «Закрыть глаза» — к фильму «В ожидании чуда». Кроме того, в популярном ситкоме «Счастливы вместе» звучала обновленная версия песни «Ты узнаешь ее». Словом, парни наслаждались своей популярностью и звездным статусом. В 2008 году «Корни» отправились на гастроли в США — и эта поездка оказалась очень успешной.
В 2010 году Александр Асташенок окончил ГИТИС и решил покинуть группу. Он стал развивать сольную карьеру, и вскоре его песня «Давай простимся легко» зазвучала в новом сериале «Березка». Поклонники тепло приняли новые треки в исполнении Александра: «Давай со мной», «Моя паранойя», «Девочка-примадонна».
Театральная карьера
Александр Асташенок в сериале «Закрытая школа». Фото: кадр из сериала
Студентом ГИТИСа Асташенок играл на сцене Института русского театра — в спектакле «…Пока смерть не разлучит нас…» Вместе с ним в постановке принял участие Павел Артемьев, он тоже ушел из «Корней».
Роли в фильмах и сериалах
А потом началась кинокарьера Александра. Зрители увидели его сначала в сериале «Дар», затем он появился в рейтинговом проекте «Закрытая школа» — исполнил роль шпионившего за учениками закрытой школы шпиона. Следующей его работой стала одна из ролей в сериале «Папа в законе». Для драмы «Пока еще жива» Асташенок написал три саудтрека и сыграл центрального персонажа. Среди других известных фильмов и сериалов с его участием — «Третья попытка», «Карнавал по-нашему», «Жозефина и Наполеон».
Нередко молодой актер сотрудничал на съемочных площадках со звездами российского кино. Например, в мелодраме «Где живет Надежда?» вместе с ним снимались Лариса Удовиченко и Евгения Дмитриева, в фильме «Деньги» его партнершей стала Ольга Дыховичная. Снимался Асташенок и в нашумевшей драме «Кровавая барыня», исполнив роль второго плана. Успешными стали фильмы «Подкидыш» и «Гадалка» с участием экс-солиста «Корней».
Сколько зарабатывает Александр Асташенок
Александр Асташенок в сериале «Кровавая барыня». Фото: кадр из сериала
Не секрет, что актерам сериалов сегодня платят хорошие гонорары. Но был в жизни Александра период, когда приходилось «затягивать пояс». Например, даже на пике популярности «Корней», когда он решил сделать предложение будущей жене, у него не хватало денег на покупку достойного кольца, и пришлось обратиться за помощью к друзьям-музыкантам, которые помогли собрать нужную сумму.
И сегодня популярный актер и певец не транжирит деньги — он внимательно следит за акциями и скидками в магазинах и ресторанах, чтобы не тратить лишнего. Кроме того, Асташенок и его жена приучают дочь Викторию к экономии, давая ей в месяц определенную сумму.
«Из этой суммы она сама учится тратить деньги. Это около 10 тысяч рублей. Из этих денег она старается оплачивать себе английский язык, тратит на свои мелкие расходы, туда же входит еда в школе, чашечка кофе», — рассказывал артист в интервью.
Жена Елена и дочь Виктория
Александр Асташенок с женой и дочерью. Фото: соцсети А. Асташенок
Группа «Корни» принесла Александру не только популярность, но и любовь. В 2002 году он познакомился с Еленой Венгржиновской. Девушка работала концертным директором. Между ней и Александром начался роман, несмотря на то что Елена на 13 лет старше.
Продюсеры строго запрещали участникам группы «рассекречивать» свою личную жизнь – нужно было сохранять имидж свободных парней, открытых для отношений.
Но Асташенок не стал слушаться продюсеров и скрывать возлюбленную. В 2004 году они поженились, а через год в семье родилась дочь, которую назвали Викторией. Супруги очень хотели еще детей, но долгожданная беременность Елены закончилась выкидышем.
Слухи о романе с Сашей Савельевой
Саша Савельева. Фото: Global Look Press
Вокруг высокого привлекательного Александра (при росте 184 см он весит 79 кг) периодически возникают слухи. Так, одно время поговаривали о его романе с Сашей Савельевой — бывшей солисткой группы «Фабрика». Очень уж часто они стали повсюду появляться вдвоем. Сами артисты никак не реагировали на слухи. Только много лет спустя Саша призналась в одном из интервью, что испытывала нежные чувства к Асташенку.
Новые фильмы и участие в телешоу
Александр Асташенок с дочерью. Фото: Global Look Press
В 2022 году на экраны вышел сериал «Женись на мне» с Александром Асташенком в главной роли. В начале 2023-го артист появился в студии программы «Привет, Андрей!». С ним пришла дочь Вика, и они вместе исполнили песню для зрителей. Вскоре поклонники получили возможность увидеть любимого исполнителя еще в одном шоу — «Звезды сошлись» на НТВ.
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Асташенок не очень любит, когда его воспринимают только как экс-солиста группы «Корни»: сам он позиционирует себя в первую очередь как киноактер. Что касается личной жизни — то, судя по фото в личном профиле Александра, в его семье царит полная гармония. Две его любимые девушки постоянно рядом с ним — жена Елена и дочь Вика.
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