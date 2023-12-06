Любимые девушки звезды группы «Корни»: на кого Александр Асташенок променял юных поклонниц

Александр Асташенок родился 8 ноября 1981 года в Оренбурге. Родители быстро поняли, что их мальчик обладает явными музыкальными способностями, и записали его в музыкальную школу — там его учили играть на баяне. Кроме того, вместе с младшим братом Саша занимался в хореографическую студию. А потом самостоятельно освоил гитару и клавишные инструменты. Успевал активный подросток заниматься и спортом.

Тем не менее после окончания школы он подал документы в техникум, выбрав профессию бухгалтера-экономиста. Но творческая натура взяла свое — вскоре Асташенок стал ведущим на местном телевидении. А потом создал собственную рок-группу и назвал ее «Ореол». Ребята-музыканты участвовали во множестве конкурсов и фестивалей, часто становились победителями.

«Фабрика звезд»