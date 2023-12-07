За или против: что пишут в Сети про сериал «Слово пацана»

В Сети последние две недели также идет горячее обсуждение сериала «Слово пацана». У зрителей неоднозначная реакция по поводу этого проекта и споры среди пользователей не утихают ни на минуту. Одни восхищаются им и ставят высокие оценки, а другие призывают запретить и считают, что не стоит ностальгировать по худшим временам. Проект также сравнивают с «Бригадой», которая стала настоящим блокбастером своего времени.

Moonlight Ольга: «Я сама люблю такие фильмы, но иногда романтизируют какие-то моменты, что не очень хорошо...»

Regina: «Интересный, конечно, сериал для людей старше 25. Идеализировали здесь их. Как бы после этого фильма молодежь не рванула кучами в ОПГ».

Gulnaz Gatina: «Советую всем посмотреть криминальную Россию о данном ОПГ и не романтизировать».

Наталья Бусыгина: «Сериал хороший, но какой-то осадок после остался, не хотелось бы мне вернуться в те времена».

Мария Деева: «Ужас то, что это романтизируется. Все эти Саши Белые и ему подобные, которые и убивали, и грабили, и как только не нарушали закон, становятся героями, и многие даже говорят: «Хочу себе такого, как он». А этот Белый просто отвратительно себя вел по отношению к своей женщине».

Oksana: «Все очень классно и интересно, конечно. Но вот то, что подростки насмотрятся сейчас этой бандитской романтики и начнут чудить, не очень классно. Этот сериал однозначно станет культом, и каждый второй будет его смотреть. Главное, чтобы без последствий, а так, да, сюжет основан на реальных событиях, интересный».