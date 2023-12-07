За или против: что пишут в Сети про сериал «Слово пацана»

О чем сериал
9 ноября на онлайн-платформах Wink и Start вышел сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В картине повествуется о конце 1980-х годов, времени заката Советского Союза. Дети, оставшиеся без присмотра родителей, которые пытаются выжить в сложных жизненных обстоятельствах, организуют своеобразные группировки и борются за участки земли. В прямом смысл этого слова.
Главный герой — Андрей, подросток из интеллигентной семьи страдает от нападок сверстников и вынужден присоединиться к молодежной организованной преступной группировке, чтобы защититься от угроз и насмешек.
Кинокритики по-разному оценили первый сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кто-то считает, что происходит «романтизация бандитизма» и проект необходимо запретить, другие видят в проекте реальные истории несчастных людей, а третьи только ностальгируют по «лихим 90-м».
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
«Романтизация преступности»
В Сети последние две недели также идет горячее обсуждение сериала «Слово пацана». У зрителей неоднозначная реакция по поводу этого проекта и споры среди пользователей не утихают ни на минуту. Одни восхищаются им и ставят высокие оценки, а другие призывают запретить и считают, что не стоит ностальгировать по худшим временам. Проект также сравнивают с «Бригадой», которая стала настоящим блокбастером своего времени.
Moonlight Ольга: «Я сама люблю такие фильмы, но иногда романтизируют какие-то моменты, что не очень хорошо...»
Regina: «Интересный, конечно, сериал для людей старше 25. Идеализировали здесь их. Как бы после этого фильма молодежь не рванула кучами в ОПГ».
Gulnaz Gatina: «Советую всем посмотреть криминальную Россию о данном ОПГ и не романтизировать».
Наталья Бусыгина: «Сериал хороший, но какой-то осадок после остался, не хотелось бы мне вернуться в те времена».
Мария Деева: «Ужас то, что это романтизируется. Все эти Саши Белые и ему подобные, которые и убивали, и грабили, и как только не нарушали закон, становятся героями, и многие даже говорят: «Хочу себе такого, как он». А этот Белый просто отвратительно себя вел по отношению к своей женщине».
Oksana: «Все очень классно и интересно, конечно. Но вот то, что подростки насмотрятся сейчас этой бандитской романтики и начнут чудить, не очень классно. Этот сериал однозначно станет культом, и каждый второй будет его смотреть. Главное, чтобы без последствий, а так, да, сюжет основан на реальных событиях, интересный».
Несмотря на то, что зрители считают, что картина может навредить нынешнему поколению молодежи, большинство соглашается, что сюжет интересный и жизненный. Его ждут и сетуют на то, что серии выходят всего один раз в неделю.
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Ностальгия
Некоторые сразу же начинают вспоминать свою молодость, и ностальгируют по тем временам. Да, пусть времена были сложными, но это часть истории, часть жизни многих советских граждан нашей страны.
Anastasia Nova: «Очень понравился! Хотя и про конец 80-х годов, а по факту и все 90-е были такие! Тому, кто из того времени, 100% понравится! А кто помоложе — для ознакомления с тем временем, когда росли их родители».
Олеся Кривенцова: «Так не только в Казани было в те годы. Застала конец того времени».
Эля: «Сериал снят правдиво. Татарстан гремел группировками. Как мы выжили в такое время! Не дай бог повториться такому».
Алена Айтмухаметова: «Смотрим с мужем — отличный сериал, как будто вернулась в юность, тоже были такие разборки: улица на улицу выходили парни. Жила недалеко от Казани, но в фильме похлеще, конечно».
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Причем некоторые из тех, кто посмотрел сериал, не против мысленно вернуться в это непростое время: увидеть снова быт 80-х и 90-х, отправиться в путешествие, не вставая со своих диванов.
Anastaciia: «Я под большим впечатлением от сериала. Это прорыв российского кинематографа. Картинка идеальна. Мебель, менталитет, внешний вид, одежда, квартиры, улицы. Это полное погружение, своеобразная машина времени. Разговоры, сленг — ностальгия. Невольно разблокированы воспоминания из детства, как на улице общались и как жили, по каким «понятиям». Я уверена, что данная картина завоюет много премий. Судьба персонажей откликается в сердцах у многих зрителей».
Марина: «Сериал на одном дыхании. Это жизнь, и это все было: беспредел, группировки».
Татьяна: «Окунулась в свою молодость, действительно, все так и было: в 90-х каждый выживал, кто как мог, и одному было тяжело на улице, фильм очень достоверный».
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Важно содержание
Части пользователей просто понравился увлекательный сюжет и игра актеров. Они не принимают все близко к сердцу, а оценивают кино с точки зрения искусства.
Julia: «Янковский лишний раз доказал, что природа все-таки не отдыхает) Классный актер, отличный сериал».
Инга: «Классный сериал».
Ирина Кондыкова: «Сериал прямо в самое сердце».
Ilonа: «Сериал крутой! Смотрится на одном дыхании. Жалко, что раз в неделю выходит))) Долго ждать».
Наталья: «Классный фильм, реалии того времени, и снято очень достоверно, и актеры играют идеально. Янковский с усиками все равно хорош».
Несмотря на то что сериал маркирован возрастным ограничением 18+, многие зрители смотрят его целыми семьями. При этом начинают смотреть сериал дети, а затем к ним присоединяются их родители.
Виктория: «12-летний сын посоветовал посмотреть этот сериал, теперь всей семьей ждем новые серии, зашел всем на ура».
Нина: «Смотрим всей семьей, сын 13-летний подсадил».
Из-за бурного обсуждения проекта даже возникли слухи, что создатели сериала решили переснять финал. Однако позже эта информация была опровергнута.
Что касается подростков, увлеченных просмотром этой картины, психологи рекомендуют не запрещать им. Это напротив создаст образ «запретного плода». Эксперты также отмечают, что данный проект может помочь родителям лучше понять своих детей и разобраться в причинах их увлечения подобными сериалами.