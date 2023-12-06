Сын Децла Антоний Киселев собрался менять фамилию, помирился с дедушкой и начал петь: как живет наследник рэпера Кирилла Толмацкого

Детство и юность

Родители Антония, Кирилл Толмацкий и Юлия Киселева, познакомились в 2004 году в закрытом чайном клубе «Штопор» для сноубордистов, парашютистов и летчиков. Модель сделала первый шаг и пригласила рэпера на свидание. Децл не отказался. Затем молодые люди стали встречаться чаще и вскоре уже не расставались.

Уже в следующем году пара стала счастливыми родителями. 17 июня 2005 года появился на свет Меркурий Антоний Иоанн. Полное имя мальчика какое-то время не раскрывали широкой публике. Оно стало известно только в марте 2019 года.

Отец Тони уделял все свободное время своему малышу. Когда мальчик пошел в школу, знаменитый рэпер сам отводил и забирал его, научил любить музыку. Но немного позже отец Кирилла, Александр Толмацкий, предположил, что Антоний - не родной сын артиста, ведь в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк.

Для этого был проведен тест ДНК, который показал, что Децл - настоящий отец Тони, и Басманный суд Москвы официально признал его наследником первой очереди покойного исполнителя.