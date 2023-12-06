Сын Децла Антоний Киселев собрался менять фамилию, помирился с дедушкой и начал петь: как живет наследник рэпера Кирилла Толмацкого

Детство и юность
Родители Антония, Кирилл Толмацкий и Юлия Киселева, познакомились в 2004 году в закрытом чайном клубе «Штопор» для сноубордистов, парашютистов и летчиков. Модель сделала первый шаг и пригласила рэпера на свидание. Децл не отказался. Затем молодые люди стали встречаться чаще и вскоре уже не расставались.
Уже в следующем году пара стала счастливыми родителями. 17 июня 2005 года появился на свет Меркурий Антоний Иоанн. Полное имя мальчика какое-то время не раскрывали широкой публике. Оно стало известно только в марте 2019 года.
Отец Тони уделял все свободное время своему малышу. Когда мальчик пошел в школу, знаменитый рэпер сам отводил и забирал его, научил любить музыку. Но немного позже отец Кирилла, Александр Толмацкий, предположил, что Антоний - не родной сын артиста, ведь в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк.
Для этого был проведен тест ДНК, который показал, что Децл - настоящий отец Тони, и Басманный суд Москвы официально признал его наследником первой очереди покойного исполнителя.
Антоний Киселев с отцом Кириллом Толмацким (Децлом). Фото: сообщество ВК «Дневники звезд»
После внезапной кончины артиста выяснилось, родственники рэпера вместо того, чтобы сплотиться, окончательно прервали все отношения. В СМИ сообщалось, что свекровь выгнала невестку из квартиры, а свекор заявлял, что ему не разрешают видеться с внуком.
Однако в своем интервью в январе 2020 года вдова музыканта рассказала, что никогда не ограничивала и не запрещала сыну контактировать с дедушкой и бабушкой. Она также пояснила, что не стала вступать в официальный брак с Децлом только из-за его скандальной фамилии.
Антоний Киселев со своей мамой Юлией. Фото: сообщество ВК «В мире шоубиза»
Личная жизнь
О личной жизни Антония рассказал его дедушка в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Александр Толмацкий заявил, что внук познакомил его со своей девушкой и добавил, что возлюбленная Тони хорошая, помогает ему лучше понять себя. И именно она поспособствовала примирению родственников.
Парню досталась любовь к музыке от отца, он поет, снимает клипы, и ему это нравится. Часто меняет свой имидж. Тони носит дреды, до этого был с длинными волосами, а также появлялся короткостриженым блондином.
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Антоний Киселев со своей девушкой. Фото: соцсети Juzeppe Junior
Музыка
13 августа 2020 года Антоний под псевдонимом Juzeppe Junior опубликовал в соцсети минутное видео со своим первым треком.
Песня была записана в сотрудничестве с хип-хопером Nongratta, в миру Гором Бабаханяном - полуфиналистом первого сезона рэп-битвы «SLOVO: Москва», бывшего организатора данного мероприятия и участника различных фристайл-батлов.
Мама поддержала юношу в творчестве, помогала ему двигаться по новому пути. Дедушка же наоборот не увидел никаких перспектив. Однако позже Александр Толмацкий заявил, что, слушая треки внука, что его голос очень похож на голос Кирилла и, возможно, все у молодого музыканта получится.
Антоний Киселев. Фото: соцсети Juzeppe Junior
Антоний Киселев в настоящее время
В начале 2020 года вдова рэпера вместе с его сыном вынуждена была снимать временное жилье. Тони же, в своею очередь, сам принял решение не общаться с бабушкой и дедушкой.
Но в 2023 году все изменилось. Сын кумира молодежи нулевых переехал жить к бабушке. А осенью помирился и с продюсером Александром Толмацким и даже заговорил о том, что решил взять отцовскую фамилию.
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Антоний Киселев и его дедушка Александр Толмацкий. Фото: кадр из ток-шоу «Звезды сошлись»