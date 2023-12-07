Даже роли второго плана в его исполнении становятся «гвоздем программы»: путь к славе Джона Легуизамо

Кто такой Джон Легуизамо?
Джон Легуизамо провел середину-конец 1980-х, выступая в комедийных клубах. Он дебютировал в кино в фильме «Жертвы войны» (1989). Быстро последовали другие роли в кино. Он обратился к живому театру как средству разрушения латиноамериканских стереотипов с помощью жесткой комедийной карикатуры. Успех Легуизамо на сцене привел к появлению телевизионных возможностей.
Джон Легуизамо в фильме «Точка убийства» (2007). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Легуизамо родился 22 июля 1964 года в Боготе, Колумбия. С его способностью, как хамелеон, высмеивать различные этнические группы, Легуизамо, пожалуй, наиболее известен своими сценическими шоу для одного актера.
Несмотря на то что Легуизамо родился в Колумбии, годы своего становления он провел в районе Джексон-Хайтс в Квинсе, штат Нью-Йорк. Его родители проводили большую часть своего времени либо на работе, либо в ссорах. Его бурная семейная жизнь стала основой для некоторых самых популярных творческих работ Легуизамо. Его родители в конце концов развелись, когда ему было 14.
Джон Легуизамо в юности. Фото: соцсети
Его арестовывали дважды: один раз за перепрыгивание через турникет метро, а другой раз за прогулы. Он также нарушил закон, когда они с другом реквизировали систему громкой связи в метро и разыграли импровизированный комедийный номер. В то время как его комедийный стиль позже позабавил бродвейскую публику, полиция Квинса была не в восторге от его усилий.
Чтобы «привести его в порядок», родители Легуизамо отправили его обратно в Колумбию на год. По возвращении Легуизамо продолжал демонстрировать склонность к озорству. По настоянию учителей Легуизамо посещал местную школу актерского мастерства, финансируя свои занятия благодаря работе в Kentucky Fried Chicken. Это привело к поступлению в Нью-Йоркский университет в 1991 году, но Легуизамо вскоре бросил школу, чтобы присоединиться к Off Center Theater, манхэттенской комедийной труппе.
Джон Легуизамо в молодости. Фото: соцсети
Дебют в кино
Легуизамо провел середину-конец 1980-х, выступая в комедийных клубах, оттачивая свой материал и работая над различными сценическими персонажами, которые позже появятся на его живых выступлениях. Он дебютировал в кино в получившей признание критиков вьетнамской драме Брайана Де Пальмы «Жертвы войны» (1989).
Быстро последовали другие роли в кино: от эпизодических ролей в высокобюджетных фильмах, таких как «Крепкий орешек II» (1990) и «Что касется Генри» (1991), до главных ролей в независимых фильмах, таких как «Тусовка с корешами» 1991 года.
Джон Легуизамо (второй слева) в фильме «Тусовка с корешами» (1991). Фото: кадр из фильма
Несмотря на растущую профессиональную удачу, Легуизамо был разочарован предлагаемыми ему ролями, которые часто включали в себя роль головорезов или наркоторговцев. Он обратился к живому театру как средству разрушения латиноамериканских стереотипов с помощью яростной комедийной карикатуры.
Его первая работа, Mambo Mouth (1991), вышла на Бродвее и позже была подобрана телеканалом HBO для трансляции в их комедийном театральном сериале HBO. Спектакль получил премию Obie от The Village Voice, премию Outer Critics Circle Award, премию Vanguard Award и премию CableACE Award. Хотя некоторые критики утверждали, что шоу увековечило те самые стереотипы, которые оно призвано разрушить, зрители с этим не согласились.
Следующий альбом Легуизамо 1992 года, Spic-O-Rama, продолжался в том же духе. Его предложение 1998 года Freak было столь же успешным и превратилось в специальный фильм HBO режиссера Спайка Ли. В 2001 году Легуизамо вернулся на сцену с Sexaholix a Love Story, который был основан на его аншлаговом национальном турне John Leguizamo Live!
Постер программы Sexaholix a Love Story 2001 года
Карьера на телевидении
Успех Легуизамо на сцене привел к появлению телевизионных возможностей. Неохотно принимая участие в ситуационной комедии, он убедил телеканал FOX организовать варьете с латиноамериканским акцентом под названием House of Buggin. Хотя сериал просуществовал всего один сезон, он хорошо зарекомендовал себя на столичных рынках и способствовал росту кинопрофессионализма Легуизамо.
Джон Легуизамо, Уэсли Снайпс и Патрик Суэйзи в фильме 1995 года «Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар». Фото: кадр из фильма
Затем он сыграл трансвестита в коммерчески успешном фильме «Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар» (1995) и Тибальт в смелой модернизации «Ромео и Джульетты» (1996). Последовали роли во всех фильмах, начиная с таких громких хитов, как «Ледниковый период», и заканчивая ролями телевизионных врачей в сериале «Скорая помощь».
Личная жизнь
Джон Легуизамо и его дочь Аллегра Легуизамо на красной дорожке 70-й ежегодной премии Primetime Emmy Awards, 17 сентября 2018 г., Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global look Press
Легуизамо женился на Жюстин Маурер в 2003 году. У них двое детей: дочь Аллегра Скай родилась в 1999 году, а в 2000 году последовал сын Райдер Ли.