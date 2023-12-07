Даже роли второго плана в его исполнении становятся «гвоздем программы»: путь к славе Джона Легуизамо

Ранняя жизнь

Легуизамо родился 22 июля 1964 года в Боготе, Колумбия. С его способностью, как хамелеон, высмеивать различные этнические группы, Легуизамо, пожалуй, наиболее известен своими сценическими шоу для одного актера.

Несмотря на то что Легуизамо родился в Колумбии, годы своего становления он провел в районе Джексон-Хайтс в Квинсе, штат Нью-Йорк. Его родители проводили большую часть своего времени либо на работе, либо в ссорах. Его бурная семейная жизнь стала основой для некоторых самых популярных творческих работ Легуизамо. Его родители в конце концов развелись, когда ему было 14.