Ее называли ветром Голливуда, сгоняющим скуку с лица зрителей: жизнь и творчество Бетт Дэвис

Кем была Бетт Дэвис?
Американская актриса Бетт после короткой театральной карьеры она стала одной из крупнейших звезд в голливудской студийной системе, снявшись почти в 100 фильмах до своей смерти в 1989 году. Дэвис по-прежнему считается иконой за ее роли в таких фильмах, как «Все о Еве» и «Темная победа», а также за ее выдающийся образ как на киноэкране, так и за его пределами.
Бетт Дэвис и Хамфри Богарт в фильме «Темная победа» (1939). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Дэвис родилась как Рут Элизабет Дэвис 5 апреля 1908 года в Лоуэлле, штат Массачусетс, в семье Рут (Фавор) и Харлоу Моррелл Дэвис. Когда ей было семь лет, ее отец развелся с ее матерью, которая осталась одна воспитывать Бетт и младшую дочь Барбару.
Будучи подростком, Дэвис начал сниматься в школьных постановках в Академии Кушинга в Массачусетсе. После работы в летнем стоковом театре в Рочестере, штат Нью-Йорк, Дэвис переехала в Нью-Йорк, где она посещала Школу театра и танца Джона Мюррея Андерсона / Роберта Милтона. Люсиль Болл была одной из ее одноклассниц.
Бетт Дэвис, 1932 год. Фото: Global Look Press
Дебют на Бродвее и ранняя карьера в кино
Дэвис начала прослушиваться на театральные роли в Нью-Йорке, и в 1929 году дебютировала на сцене Провинстаунского театра Гринвич-Виллидж в The Earth Between. Позже в том же году, в возрасте 21 года, она впервые появилась на Бродвее в комедии «Разбитая посуда».
Кинопробы принесли Дэвис контракт с голливудской Universal Pictures, где ей была отведена небольшая роль в фильме «Плохая сестра» (1931), за которой последовали аналогичные второстепенные роли еще в нескольких фильмах. Она перешла в Warner Brothers в 1932 году, после того как получила известность в постановке этой студией фильма «Человек, который сыграл Бога». После этого прорыва Дэвису предстояло снять 14 фильмов в течение следующих трех лет.
Джордж Арлисс и Бетт Дэвис в фильме 1932 года «Человек, который сыграл Бога». Фото: Global Look Press
Основные моменты карьеры
В 1934 году Warner Brothers одолжили Дэвис компании RKO Pictures для съемок в драме «О человеческом рабстве», основанной на романе У. Сомерсета Моэма. Дэвис получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за роль вульгарной, бессердечной официантки Милдред. На протяжении всей своей карьеры она изображала многих других волевых, даже непривлекательных женщин, которые бросали вызов правилам общества.
Бетт Дэвис в фильме 1934 года «О человеческом рабстве». Фото: кадр из фильма
Дэвис получила свою первую премию «Оскар» в 1935 году за роль проблемной молодой актрисы в фильме «Опасный». Затем она появилась в фильме «Окаменевший лес» вместе со звездами мужского пола Лесли Ховардом и Хамфри Богартом в 1937 году.
Хамфри Богарт, Лесли Ховард, и Бетт Дэвис в фильме 1936 года «Окаменевший лес». Фото: Global Look Press
После тяжелого периода в Warner Brothers, в течение которого она была отстранена от работы за отказ от ролей, подала в суд на студию и провела некоторое время в Англии, она вернулась в Голливуд, где ей предложили более высокую зарплату и лучший выбор ролей.
Дэвис получила свой второй «Оскар» за роль мятежной южной красавицы в фильме 1938 года «Иезавель».
Бетт Дэвис в фильме «Иезавель» (1938). Фото: кадр из фильма
Последовал ряд успехов у критиков и в прокате: она сыграла наследницу, смиряющуюся со смертельной болезнью в «Темной победе» и Елизавету I в «Частной жизни Елизаветы и Эссекса» (оба вышли в 1939 году), а затем сыграла несколько хорошо принятых ролей в фильмах 1940-х годов, включая «Маленьких лисичек»; комедию «Мужчина, который пришел к обеду»; американскую драму «Сейчас, вояджер»; и драму «Кукуруза позеленела». К тому времени, когда она разорвала отношения с Warner Brothers в 1949 году, Дэвис была одним из крупнейших талантов группы.
В 1950 году Дэвис дала одно из своих самых незабываемых выступлений в драме шоу-бизнеса «Все о Еве», сыграв главную роль Марго Ченнинг, театральной актрисы, которая борется с неуверенностью приближающегося среднего возраста (и интригами протеже-манипулятора) с помощью саркастического остроумия и нескольких коктейлей. В одной из своих многочисленных запоминающихся реплик она язвительно заметила: «Пристегните ремни безопасности: ночь обещает быть неспокойной».
Бетт Дэвис (вторая слева) в фильме «Все о Еве» 1950 года. Фото: Global Look Press
Последующая работа
Дэвис снова сыграла Елизавету I в «Королеве-девственнице» (1955) и появился в «Ночи игуаны» Теннесси Уильямса на Бродвее в 1961 году. Однако некоторые другие ее работы за это время были более зловещими. В фильме ужасов «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962) она снялась вместе с Джоан Кроуфорд в роли бывшей детской звезды, ухаживающей за своей сестрой-инвалидом.
Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис в фильме «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962). Фото: Global Look Press
В 1964 году она снялась в другом фильме ужасов — «Тише...Тише, милая Шарлотта», а затем сыграла с повязкой на глазу в мелодраме «Годовщина» в 1968 году.
Бетт Дэвис в фильме 1964 года «Тише… Тише, милая Шарлотта». Фото: кадр из фильма
Несмотря на проблемы со здоровьем в последние годы жизни, включая борьбу с раком молочной железы, Дэвис продолжала сниматься. Она появилась в фильме ужасов «Всесожжения» (1976) и была частью звездного состава в фильме Агаты Кристи «Тайна смерти на Ниле» (1979).
Одной из ее последних ролей в кино стала роль слепой женщины в фильме «Августовские киты» (1987), где она снялась напротив Лилиан Гиш. Она также появилась на телевидении, получив премию «Эмми» за фильм 1979 года «Незнакомцы: история матери и дочери».
Бетт Дэвис и Лилиан Гиш в фильме «Августовские киты». Фото: кадр из фильма 1987 года
Позже Дэвис получил множество наград, в том числе премию Американского института кино за жизненные достижения в 1977 году и почетную премию Центра Кеннеди в 1987 году.
Бетт Дэвис умерла 6 октября 1989 года в Нейи-сюр-Сен, Франция, в возрасте 81 года. В момент своей смерти она возвращалась домой с кинофестиваля в Испании, где ее только что чествовали за работу в кино.
Звезда Бетт Дэвис на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Дэвис была замужем четыре раза. Ее первый брак с лидером оркестра Хармоном Оскаром Нельсоном – младшим закончился разводом; ее второй муж, бизнесмен Артур Фарнсворт, умер в 1943 году. От третьего мужа Уильяма Гранта Шерри у Дэвис родилась дочь по имени Барбара. Будучи замужем за Гэри Мерриллом, ее коллегой по фильму «Все о Еве», она усыновила двоих детей — Марго и Майкла. Брак закончился разводом.
Бетт Дэвис. Фото: соцсети
При жизни Дэвис опубликовала две автобиографии: «Одинокая жизнь» (1962) и «Это и то» (1987).