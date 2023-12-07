Ее называли ветром Голливуда, сгоняющим скуку с лица зрителей: жизнь и творчество Бетт Дэвис

Ранняя жизнь

Дэвис родилась как Рут Элизабет Дэвис 5 апреля 1908 года в Лоуэлле, штат Массачусетс, в семье Рут (Фавор) и Харлоу Моррелл Дэвис. Когда ей было семь лет, ее отец развелся с ее матерью, которая осталась одна воспитывать Бетт и младшую дочь Барбару.

Будучи подростком, Дэвис начал сниматься в школьных постановках в Академии Кушинга в Массачусетсе. После работы в летнем стоковом театре в Рочестере, штат Нью-Йорк, Дэвис переехала в Нью-Йорк, где она посещала Школу театра и танца Джона Мюррея Андерсона / Роберта Милтона. Люсиль Болл была одной из ее одноклассниц.