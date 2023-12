Исполнительница как будто из другой галактической системы: путь к успеху певицы Бьорк

Краткий обзор

Бьорк основала группу the Sugarcubes в 1986 году, прежде чем начать собственную чрезвычайно успешную сольную карьеру в 1993 году. Она известна по таким альбомам, как Debut, Post, Vespertine, Medúlla, Volta и Biophilia, а также по таким песням, как I've Seen It All, Human Behavior и Big Time Sensuality.

В 2000 году Бьорк снялась в получившем признание критиков фильме «Танцующая в темноте», в котором она также сыграла главную роль. Она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и номинацию на «Золотой глобус» за свою роль в фильме.