Исполнительница как будто из другой галактической системы: путь к успеху певицы Бьорк

Краткий обзор
Бьорк основала группу the Sugarcubes в 1986 году, прежде чем начать собственную чрезвычайно успешную сольную карьеру в 1993 году. Она известна по таким альбомам, как Debut, Post, Vespertine, Medúlla, Volta и Biophilia, а также по таким песням, как I've Seen It All, Human Behavior и Big Time Sensuality.
В 2000 году Бьорк снялась в получившем признание критиков фильме «Танцующая в темноте», в котором она также сыграла главную роль. Она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и номинацию на «Золотой глобус» за свою роль в фильме.
Бьорк в фильме 2000 года «Танцующая в темноте». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Знаменитая певица, автор песен и актриса Бьорк родилась как Бьорк Гудмундсдоттир 21 ноября 1965 года в Рейкьявике, Исландия. Выросшая в очень музыкальной семье, Бьорк выпустила свой первый альбом, сборник традиционных исландских народных песен, когда ей было всего 11 лет.
Бьорк в детстве. Фото: соцсети
Ранняя карьера
В подростковом возрасте Бьорк пела с рядом анархистских панк-групп, среди которых KUKL, с другими участниками, включая Эйнара Орна, Сигги Бальдурссона и Эйнара Мелакса. В 1986 году Бьорк вместе с несколькими своими коллегами по группе KUKL создала поп-группу the Sugarcubes, к которой присоединились Магга Орнольфсдоттир, Браги Олафссон и гитарист Тор Элдон. В том же году Бьорк и Элдон поженились и (8 июня 1986 года) родили своего первенца, сына Синдри Элдона Торссона. Пара развелась в 1987 году.
The Sugarcubes выпустили свой полнометражный дебютный альбом Life's Too Good в 1988 году, завоевавший популярность как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве. Последний альбом группы, 1992 года It's It, представлял собой сборник танцевальных ремиксов на более ранний материал — результат увлечения Бьорк этим жанром.
Певица Бьорк и группа the Sugarcubes. Фото: соцсети
Успешная сольная карьера
В 1993 году Бьорк выпустила свой первый сольный альбом для взрослых, удачно названный Debut, в который вошли два сингла из топ-20 — Human Behavior и Big Time Sensuality, и было продано почти 3 миллиона копий по всему миру. После переезда в Лондон, Англия, Бьорк выпустила в 1995 году альбом Post, который превзошел по продажам ее первый альбом благодаря инновационному сотрудничеству с техно-гуру Грэмом Мэсси, Хоуи Би и Трики.
Бьорк в прямом эфире на «Фестивале ураганов» 1998 года в Айхенринге, Шиссель, Германия. 20.06.1998. Фото: Global Look Press
В 2000 году миниатюрная исландская поп-звезда появилась на большом экране в получившем признание критиков фильме датского режиссера Ларса фон Триера «Танцовщица в темноте». Хотя ходили слухи, что напряжение между режиссером и его звездой, которая также озвучила фильм, возросло, Бьорк получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и номинацию на «Золотой глобус» («лучшая женская роль») за свою игру.
Бьорк танцует с актрисой Катрин Денев на Каннском кинофестивале. 17 мая 2000 года. Фото: Global Look Press
Бьорк получила дальнейшее признание в начале 2001 года, когда она и фон Триер были номинированы на премию «Оскар» (лучшая песня) за I've Seen It All. Она вошла в историю моды, когда надела свое печально известное «платье лебедя» во время исполнения песни на церемонии вручения премии «Оскар» в том же году. Также в 2001 году Бьорк выпустила свой первый за четыре года альбом Vespertine.
Бьорк продолжила строить свою карьеру как сольная исполнительница, выпустив альбомы Medúlla (2004), Volta (2007) и Biophilia (2011), каждый из которых содержал свою уникальную эстетику и послание. В 2004 году Бьорк исполнила Oceania — сингл группы Medúlla — на летних Олимпийских играх в Афинах, Греция. На 55-й ежегодной премии «Грэмми» в 2013 году Biophilia с такими песнями, как Moon, Dark Matter и Hollow, получили награду за лучший набор записей, а также номинацию на лучший альтернативный альбом.
Бьорк выступает на сцене во время своего аншлагового концерта в цитадели Шпандау, Берлин, Германия, 02 августа 2015 года. Фото: Global Look Press
Примерно в это же время Бьорк была добавлена в состав участников фестиваля музыки и искусств Bonnaroo 2013 в Манчестере, штат Теннесси, наряду с такими, как d Billy Idol.
Личная жизнь
После недолгого брака с Тором Элдоном у Бьорк были романтические отношения с несколькими другими представителями музыкальной индустрии, в том числе с британскими артистами Голди и Трикки (из Massive Attack). Затем, в 2000 году, она встретила Мэтью Барни — художника, ответственного за проект Cremaster, — в Нью-Йорке во время продвижения «Танцующей в темноте».
Вскоре они начали встречаться и остаются вместе по сей день. 3 октября 2002 года у пары родился ребенок, дочь Айседора Бьяркардоттир Барни, позже они вместе работали над фильмом «Рисование сдержанности – 9» (2005). Они проживают в Нью-Йорке.
Бьорк с сыном и мужем Мэтью Барни. Фото: соцсети