Она знает, чего хочет: путь к успеху пятикратной номинантки на «Оскар» Мишель Уильямс

Ранняя жизнь

Мишель Уильямс родилась 9 сентября 1980 года в Калиспелле, штат Монтана, в семье Карлы и Ларри Уильямс. Семья, в которую входила младшая сестра Уильямс, Пейдж, переехала в Сан-Диего, когда Уильямс было 9 лет. Многие из ее одноклассниц из Южной Калифорнии занимались небольшой актерской деятельностью, например, снимались в рекламе, и Уильямс решила, что она тоже хочет сниматься.

За эти годы она посещала много школ, в том числе христианскую, но в конце концов решила, что получение аттестата зрелости дома будет самым практичным шагом в ее актерской карьере. Получив аттестат зрелости, она смогла бы юридически эмансипироваться от своих родителей, что дало бы ей право работать на съемочной площадке дольше, чем несовершеннолетним.

В возрасте 15 лет Уильямс была эмансипирована. Она подчеркивает, что этот шаг не имел ничего общего с какими-либо проблемами в ее семье: это было просто для того, чтобы дать Уильямс больше шансов на карьеру, и вскоре это окупилось.