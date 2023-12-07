Она знает, чего хочет: путь к успеху пятикратной номинантки на «Оскар» Мишель Уильямс

Кто такая Мишель Уильямс?
Актриса Мишель Уильямс начала свою карьеру в качестве кумира подростков на телевидении в шоу «Бухта Доусона». Исполнительница эмансипировалась от своей семьи в возрасте 15 лет, чтобы продвинуться по карьерной лестнице в Голливуде. Она получила признание критиков за свои номинированные на «Оскар» роли в фильмах «Горбатая гора» (2005), «Валентинка» (2010), «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011) и «Манчестер у моря» (2016).
Мишель Уильямс на 71-й церемонии вручения премии «Эмми», 22 сентября 2019 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мишель Уильямс родилась 9 сентября 1980 года в Калиспелле, штат Монтана, в семье Карлы и Ларри Уильямс. Семья, в которую входила младшая сестра Уильямс, Пейдж, переехала в Сан-Диего, когда Уильямс было 9 лет. Многие из ее одноклассниц из Южной Калифорнии занимались небольшой актерской деятельностью, например, снимались в рекламе, и Уильямс решила, что она тоже хочет сниматься.
За эти годы она посещала много школ, в том числе христианскую, но в конце концов решила, что получение аттестата зрелости дома будет самым практичным шагом в ее актерской карьере. Получив аттестат зрелости, она смогла бы юридически эмансипироваться от своих родителей, что дало бы ей право работать на съемочной площадке дольше, чем несовершеннолетним.
В возрасте 15 лет Уильямс была эмансипирована. Она подчеркивает, что этот шаг не имел ничего общего с какими-либо проблемами в ее семье: это было просто для того, чтобы дать Уильямс больше шансов на карьеру, и вскоре это окупилось.
Мишель Уильямс в роли Арлин Лоренцо в фильме «Подруги президента» 1999 г. Фото: Global Look Press
Выдающаяся роль в сериале «Бухта Доусона»
Мишель Уильямс получила свою первую главную роль в 16 лет, в роли трудного подростка Джен Линдли в популярном подростковом шоу «Бухта Доусона», где она оставалась с 1998 по 2003 год. Шоу сделало из подростков ведущих звезд, но опыт был неоднозначным для Уильямс, которая боялась прослыть «попсовой шлюхой» и уже обдумывала, чем бы она хотела заниматься дальше.
«Я сказала подруге, что быть в шоу «Бухта Доусона» - это все равно что быть гангстером», - объяснила она. «Вы открыли магазин по продаже пиццы, но на заднем дворе отмываете деньги. Ты делаешь одно у всех на виду и тайно замышляешь что-то другое. Я определяла свои вкусы, свои интересы, свои убеждения и надежды на то, кем я могла бы стать».
Мишель Уильямс в «Бухта Доусона» (1998-2003). Фото: Global Look Press
«Подруги президента» и «Нация прозака»
Во время перерыва в съемках шоу «Бухта Доусона» Уильямс жила в Нью-Йорке и работала над достижением своих более масштабных целей. Она снялась в самых разных фильмах, начиная от комедии «Подруги президента» с Кирстен Данст и заканчивая фильмами ужасов «Хэллоуин: 20 лет спустя». Однако она нашла свое призвание в независимых фильмах, таких как «С тобой и без тебя», «Нация прозака» и «Станционный смотритель».
«Я помню, когда мне было 18, мне предложили эту пьесу под названием «Киллер Джо», а также фильм о чирлидершах, которые носят оружие», - объясняет Уильямс. «А «Киллер Джо» был, я не знаю, может быть, домом на 200 мест, делающим масштаб. А фильм про чирлидерш - это те деньги, на которые можно жить еще долгое время. И я помню, как пути расходились. И я помню, насколько легким был выбор. И поэтому для меня это похоже на начало. Похоже, именно тогда я начала развивать свой вкус. Очевидно, я играла в пьесе».
Кирстен Данст в роли Бетси Джобс и Мишель Уильямс в роли Арлин Лоренцо в фильме «Подруги президента» 1999 г. Фото: Global Look Press
Номинация на премию «Оскар» за «Горбатую гору»
Большой прорыв Мишель Уильямс в мире кино произошел в 2005 году, когда она появилась в фильме Энга Ли «Горбатая гора». Фильм имел успех у критиков и финансовый успех, и Уильямс была номинирована на свою первую премию «Оскар» за эту роль как актриса второго плана. Этот год также стал годом личных вех для Уильямс: она обручилась с коллегой по фильму «Горбатая гора» Хитом Леджером и 28 октября родила дочь Матильду Роуз.
Хит Леджер и Мишель Уильямс в фильме «Горбатая гора» 2005 г. Фото: Global Look Press
Смерть Хита Леджера
Трудности возникли в личной жизни Уильямс, когда она и Леджер расстались осенью 2007 года. Леджер трагически погиб в 2008 году, и скорбящей Уильямс пришлось иметь дело как с личным трауром по отцу своего ребенка, так и с вторжением папарацци в ее жизнь.
«Я пережила большую потерю после его смерти», - сказала она. «Я потеряла свою жизнь из-за всех этих папарацци, обрушившихся на нас. Как ни странно, за это время я действительно потеряла свой дневник ... Все просто ускользало от меня. Я потеряла свое чувство юмора. Я все еще вроде как ищу это».
Уильямс позже описал год , последовавший за смертью Леджера , как «год магического мышления»... Странным образом я скучаю по тому году, потому что все те возможности, которые существовали тогда, исчезли. Мне не казалось невероятным, что он мог войти в дверь или появиться из-за куста».
Хит Леджер и Мишель Уильямс прибыли на церемонию вручения премии Baftas, 19 февраля 2006 г. Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
«Венди и Люси», «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин»
Мишель Уильямс оправилась от своего горя, с головой уйдя в работу на год, выпустив подряд четыре фильма. В 2008 году она отправилась на Каннский кинофестиваль для продвижения двух фильмов - «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана и получившего признание критиков независимого фильма «Венди и Люси» режиссера Келли Райхардт. Затем она снялась в фильме Мартина Скорсезе «Остров проклятых» вместе с Леонардо Ди Каприо.
В 2010 году Уильямс снялась в драме об отношениях «Валентинка» вместе с Райаном Гослингом. Она снова была номинирована на премию «Оскар», на этот раз за лучшую женскую роль. В 2011 году Уильямс появилась в другом фильме Келли Райхардт, «Обход Мика», сыграв одного из первопроходцев, заблудившихся на территории штата Орегон в 1845 году.
Уильямс часто определяет свою главную роль как роль матери, но продолжает сниматься во множестве фильмов, легко переходя от ролей в малобюджетных независимых фильмах к массовым постановкам. Одним из ее самых известных триумфов стало изображение Мэрилин Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин». Ее изображение покойного голливудского секс-символа принесло ей множество восторженных отзывов и несколько профессиональных наград, включая премию «Золотой глобус» и ее третью номинацию на «Оскар».
Уильямс снялась в роли доброй ведьмы Глинды, с Джеймсо Франко, в фантастическом блокбастере 2013 года «Оз: Великий и Ужасный». За этим проектом последовал артхаусный военный фильм «Французская сюита» (2014).
Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин» 2011 г. Фото: Global Look Press
«Манчестер у моря» и «Все деньги мира»
В 2016 году Уильямс сыграла бывшую жену уборщика в исполнении Кейси Аффлека, которые вместе переживают трагическую утрату в Манчестере у моря. За свою игру она получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».
В 2017 году Уильямс заслужила больше похвал критиков за свою роль в биографическом фильме Дж. Пола Гетти «Все деньги мира», получив еще одну номинацию на «Золотой глобус», а также снялась в роли жены П.Т. Барнума Хью Джекмана в фильме «Величайший шоумен». В следующем году она попала в высокобюджетную индустрию супергероев с заметной ролью в фильме «Веном».
Мишель Уильямс в роли Гейл Харрис и Марк Уолберг в роли Флетчера Чейза в фильме «Все деньги мира» 2017 г. Фото: Global Look Press
Возвращение на телевидение в фильме «Фосси/Вердон»
Сценические работы Уильямс включают ее бродвейский дебют 2014 года в роли Салли Боулз в «Возрождении кабаре» с Аланом Каммингом и возвращение на Бродвей в 2016 году в нашумевшей драме «Черный дрозд» с Джеффом Дэниелсом в главной роли. Уильямс получила номинации на премию «Тони» за обе роли.
В июле 2018 года было объявлено, что Уильямс вернется на малый экран следующей весной в ограниченном сериале FX «Фосси/Вердон», посвященном бродвейской легенде Гвен Вердон и ее известному мужу-хореографу Бобу Фоссу (его играет Сэм Рокуэлл). Ее игра стала хитом у критиков, что привело к победам актрисы на премиях «Эмми» и «Золотой глобус».
Мишель Уильямс и Сэм Рокуэлл. Фото: кадр из мини-сериала 2012 г. «Фосси/Вердон»
Личная жизнь
В сентябрьском выпуске журнала Vanity Fair за 2018 год Уильямс рассказала, что она тайно вышла замуж за инди-музыканта Фила Элверума в Адирондаксе.
«Очевидно, я ни разу в жизни не говорила об отношениях», — сказала она изданию. «Но Фил — не кто-то другой. И это чего-то стоит. В конечном счете то, как он меня любит, — это то, как я хочу прожить свою жизнь в целом. Я работаю, чтобы быть свободной в данный момент. Я родитель, чтобы позволить Матильде чувствовать себя свободной, и меня наконец-то полюбил тот, кто заставляет меня чувствовать себя свободной».
В апреле 2019 года пара объявила о расставании и к ноябрю того же года развелись. В декабре 2019 года стало известно, что Уильямс обручена с режиссёром Томасом Кейлом, с которым познакомилась на съемках сериала «Фосси/Вердон». В марте 2020 года Уильямс и Кейл поженились
Мишель Уильямс и Томас Кейл присутствуют на 76-й ежегодной церемонии вручения премии «Тони», 12 июня 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press