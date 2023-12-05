Пришла популярность и посыпались предложения о работе: как изменились жизни актеров сериала «Слово пацана» после съемок

Сериал стал бурно обсуждаться в соцсетях. Бурунов признался, что его сам сценарий поразил. Он отметил, что давно не видел такой глубины и правдивости. Напомним, что сюжет посвящен молодежным группировкам Казани конца 1980-х годов.

Тогда многих пацанов воспитывала улица, было много криминала и стычек подростков, которые были жестокими. Одного из главных героев сыграл Леон Кемстач, которому всего 15 лет. Его герой школьник Андрей вступает в криминальную группировку, и его жизнь меняется.

Леон родился в Санкт-Петербурге. Его мама Лаура Кемстач является предпринимательницей. Она владеет фитнес-студией и медицинским центром. Она жена актёра и режиссера Антона Богданова. А вот об отце восходящей звезды ничего неизвестно, кроме того, что у него шотладские корни. Актер участвовал во Всероссийской олимпиаде по французскому языку. Он также стал учеником Repton School Dubai. А когда стартовали съемки сериала, Кемстач перешел на «систему семейного образования».