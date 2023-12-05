Пришла популярность и посыпались предложения о работе: как изменились жизни актеров сериала «Слово пацана» после съемок

Существует кинопроекты, которые становятся культовыми. Обычно после выхода успешного фильма или сериала его актеры еще долго купаются в славе. В 2023 году режиссер Жора Крыжовников создал сериал, который с первых серий покорил зрителей.
Речь идет про криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте». В картине снялись многие знаменитые актеры: Сергей Бурунов, Иван Янковский, Анна Пересильд, Никита Кологривый и другие известные персоны. Но также в сериале снялись и молодые еще неизвестные актеры, которые теперь оказались в центре внимания.
Сериал стал бурно обсуждаться в соцсетях. Бурунов признался, что его сам сценарий поразил. Он отметил, что давно не видел такой глубины и правдивости. Напомним, что сюжет посвящен молодежным группировкам Казани конца 1980-х годов.
Тогда многих пацанов воспитывала улица, было много криминала и стычек подростков, которые были жестокими. Одного из главных героев сыграл Леон Кемстач, которому всего 15 лет. Его герой школьник Андрей вступает в криминальную группировку, и его жизнь меняется.
Леон родился в Санкт-Петербурге. Его мама Лаура Кемстач является предпринимательницей. Она владеет фитнес-студией и медицинским центром. Она жена актёра и режиссера Антона Богданова. А вот об отце восходящей звезды ничего неизвестно, кроме того, что у него шотладские корни. Актер участвовал во Всероссийской олимпиаде по французскому языку. Он также стал учеником Repton School Dubai. А когда стартовали съемки сериала, Кемстач перешел на «систему семейного образования».
Леон Кемстач. Фото: соцсети Леона Кемстача
В интервью, которое вышло после премьеры сериала, Леон признался, что «Слово пацана» изменило его жизнь. В первую очередь, в его соцетях произошел большой прирост подписчиков. Он отметил, что любит своих фанатов и ему приятно читать большие сообщения, множество комплиментов, которые теперь получает каждый день.
«Отлично сыграл, вписался получше бывалых актеров. Другие актеры тоже писали комплименты. Марк Эйдельштейн, например. Еще блогеры, тиктокеры, на которых я раньше подписан был. Это все безумно приятно», — пояснил Кемстач.
Также еще одним бонусом после съемок стало то, что актеры теперь получают огромное количество предложений о работе. Леон не скрывает, что его теперь осыпают ролями. Но он избирателен в проектах. Более того, школьник еще не определился с будущей профессией.
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Леон Кемстач. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Не многие знают, что его коллега Рузиль Минекаев старше его на девять лет, хотя выглядят они как ровесники. Он уже окончил Казанское театральное училище. Теперь актер учится в ГИТИСе. В последние три года он снимался в разных проектах. Его можно увидеть в сериале «Уличное правосудие», ««Напарники», «Смычок». Также два года он трудится в театре «Школа современной пьесы».
Но лишь после съемок в «Слове пацана» Рузиль стал знаменитым. По его словам, первую волну популярности он словил, когда был первый показ криминального проекта на фестивале «Новый сезон». Тогда к нему подошли поклонницы и попросили сделать фото. После этого толпа фанатов стала увеличиваться. Минекаев отметил, что теперь ему пишут в соцсетях, а также звонят. Преданные поклонники смогли найти его номер телефона.
Рузиль Минекаев. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
«Звонят и сначала молчат секунд десять, а потом выкрикивают что-то типа Молодец! и бросают трубку. Топ-вопросов, которые мне задают: а будут ли еще серии, а сколько всего серий, когда следующая. Просят даже записать кружок, с днем рождения поздравить. В целом все ок, но напрягает, когда звонят», — поделился Рузил, пишет «Кинопоиск».
Он тоже наслаждается тем, что теперь оказался в центре внимания и его заметили режиссеры. 24-летний парень стал получать интересные предложения о съемках. Актер признался, что уже снимается в одном из новых проектов. Он отметил, что раньше лишь мечтал поработать с актерами, с которыми теперь трудится на одной площадке.
К слову, поклонники не перестают преследовать молодых звезд. В декабре Крыжовников снова привез съемочную группу в Ярославль, чтобы переснять финал сериала. Местные жители заметили их автобус и к вечеру к нему набежали толпы фанатов. Леону и Рузилю пришлось уделить им внимание.
Добавим, что сердце Минекаева давно занято. Он женат на избраннице по имени Азиза Бекманова. Их знакомство случилось в подростковом возрасте. Теперь у пары уже растет сын. Фото с крохой Азиза выкладывала в соцсети. Избранница Рузиля тоже строит карьеру актрисы. Она участвовала в ряде проектов, включая сериал «Два холма».
Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова с сыном. Фото: соцсети Азизы Бекмановой