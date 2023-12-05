Родила сыновей от разных мужчин, счастлива с бизнесменом, подозревается в беременности: как живет Алена Рапунцель

В марте 2022 года Алена Рапунцель вновь стала мамой. И вновь на свет появился мальчик. И вновь – от Ильи. Но Семина. Со стриптизером Алену Рапунцель свела судьба в ночном клубе. Была даже свадьба в красивом платье и букет роз. Но развод случился столь же быстро, как и беременность от Семина. Что в сухом остатке? Папа не интересуется сыном.

Счастье с третьей попытки

Между двумя Ильями – Яббаровым и Семиным – Алена Рапунцель пыталась строить любовь под камерами на «Доме-2». Но все романы оказывались несерьезными. Мужчины, которые любили Рапунцель на проекте, были несостоятельными во всех смыслах. Ответственность за Алену Рапунцель и ее сына Богдана на себя никто брать не хотел, зато пиара, благодаря Алене бравые парни получали сполна. Было все – скандалы, предательство, слезы, заламывания рук.

И вот наконец-то Алене Рапунцель, матери двух маленьких мальчиков, Богдана и Святослава, встретился мужчина, о котором она так мечтала. Взрослый, ответственный, щедрый. С бизнесменом-девелопером Александром Смуровым Алена Рапунцель познакомилась в ночном клубе, куда ходила, несмотря на наличие маленьких детей и постоянные неудачи в личной жизни.

Несколько фиаско с мужчинами не заставили Алену Рапунцель разочароваться в них. Она точно знала, что где-то ходит тот, кто предназначен именно ей. И надо же! Они встретились.

Правда, говорят, на тот момент Александр Смуров был женат. Но он быстро расквитался с прежними отношениями и перебрался к Алене Рапунцель.

Жизнь как сказка о любви

Александр Смуров превратил жизнь Алены Рапунцель в сказку. За время отношений пара уже несколько раз путешествовала. Алена Рапунцель и ее избранник побывали на Мальдивах, в Египте, Таиланде. Поклонники Алены отмечают, что она, действительно, счастлива рядом с ним.

Александр Смуров балует любимую дорогими подарками. Так, в день рождения Алена Рапунцель похвасталась в микроблоге огромным букетом красных роз и новым телефоном последней модели. Цена на такой девайс стартует от 150 тысяч рублей.