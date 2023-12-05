Родила сыновей от разных мужчин, счастлива с бизнесменом, подозревается в беременности: как живет Алена Рапунцель

Одной из самых ярких экс-участниц «Дома-2» Алене Рапунцель исполнилось 27 лет. К своему возрасту Алена Рапунцель имеет популярность, двух сыновей от разных мужчин и настоящую любовь, которую искала долго, трудно, но с большим энтузиазмом и верой в лучшее.
Два блина комом
Алена Рапунцель оставила свой родной город Владивосток, когда ей был 21 год. Девушка вслед за старшей сестрой подалась на «Дом-2» и застряла на проекте надолго. Под камерами в феврале 2019 года Алена Рапунцель родила сына Богдана. Мальчик появился на свет от отношений Алены Рапунцель с участником «Дома-2» Ильей Яббаровым. Связь была мимолетной, роман скандально-истерическим, разрыв громким. В свидетельстве о рождении Богдана в графе «отец» Алена Рапунцель поставила прочерк. И собственно, Илья Яббаров полностью этому соответствует. Сыном, которому скоро исполнится пять лет, Яббаров не интересуется.
Алена Рапунцель с сыновьями Богданом и Святославом. Фото: соцсети Алены Рапунцель
В марте 2022 года Алена Рапунцель вновь стала мамой. И вновь на свет появился мальчик. И вновь – от Ильи. Но Семина. Со стриптизером Алену Рапунцель свела судьба в ночном клубе. Была даже свадьба в красивом платье и букет роз. Но развод случился столь же быстро, как и беременность от Семина. Что в сухом остатке? Папа не интересуется сыном.
Счастье с третьей попытки
Между двумя Ильями – Яббаровым и Семиным – Алена Рапунцель пыталась строить любовь под камерами на «Доме-2». Но все романы оказывались несерьезными. Мужчины, которые любили Рапунцель на проекте, были несостоятельными во всех смыслах. Ответственность за Алену Рапунцель и ее сына Богдана на себя никто брать не хотел, зато пиара, благодаря Алене бравые парни получали сполна. Было все – скандалы, предательство, слезы, заламывания рук.
И вот наконец-то Алене Рапунцель, матери двух маленьких мальчиков, Богдана и Святослава, встретился мужчина, о котором она так мечтала. Взрослый, ответственный, щедрый. С бизнесменом-девелопером Александром Смуровым Алена Рапунцель познакомилась в ночном клубе, куда ходила, несмотря на наличие маленьких детей и постоянные неудачи в личной жизни.
Несколько фиаско с мужчинами не заставили Алену Рапунцель разочароваться в них. Она точно знала, что где-то ходит тот, кто предназначен именно ей. И надо же! Они встретились.
Правда, говорят, на тот момент Александр Смуров был женат. Но он быстро расквитался с прежними отношениями и перебрался к Алене Рапунцель.
Жизнь как сказка о любви
Александр Смуров превратил жизнь Алены Рапунцель в сказку. За время отношений пара уже несколько раз путешествовала. Алена Рапунцель и ее избранник побывали на Мальдивах, в Египте, Таиланде. Поклонники Алены отмечают, что она, действительно, счастлива рядом с ним.
Александр Смуров балует любимую дорогими подарками. Так, в день рождения Алена Рапунцель похвасталась в микроблоге огромным букетом красных роз и новым телефоном последней модели. Цена на такой девайс стартует от 150 тысяч рублей.
Подарок на день рождения Алене Рапунцель. Фото: соцсети Алены Рапунцель
Сыновья Алены Рапунцель зовут Александра Смурова папой. Известно, что у мужчины нет своих детей.
Подозрения в беременности
Подписчики Алены Рапунцель под микроскопом рассматривают каждое появившееся в ее микроблоге фото, пытаясь найти на них намеки на беременность. Ведь, как они считают, Алена рожает от каждого своего мужчины.
Все заждались, когда же Рапунцель объявит, что вот-вот станет многодетной мамой. Но, судя по всему, на этот раз Алена Рапунцель решила не торопиться одаривать возлюбленного наследником. Правда, некоторые знающие люди в Сети утверждают, что избранник Алены Рапунцель не может иметь детей.
В свой день рождения Алена Рапунцель подвела краткие итоги первых 27-ми лет жизни.
«Позади просто бешеный круговорот жизненных событий. На руках два прекрасных сына. В сердце живет любовь. Со мной огромная аудитория людей. И верю, что жизнь моя только набрала обороты», - написала Алена Рапунцель в микроблоге.
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