От хоррора про инопланетян до истории из Римской империи: путь к успеху разнопланового режиссера Ридли Скотта

Карьера в кино

В конце 1960-х Скотт основал Ridley Scott Associates, компанию по производству фильмов и рекламы, и пригласил Тони работать с ним. Компания привлекла внимание братьев Скотт, а также других коммерческих директоров, включая Алана Паркера и Хью Хадсона. Тем не менее, Скотт продолжал делать карьеру режиссера. Наконец он получил работу режиссера фильма 1977 года «Дуэлянты», который был номинирован на главный приз Каннского кинофестиваля и получил награду за лучший фильм.

Затем Скотт стал режиссером фильмов «Чужой» с Сигурни Уивер в главной роли и «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в главной роли. «Бегущий по лезвию бритвы» провалился в прокате в 1982 году, но позже стал считаться классикой. В 1986 году Тони Скотт выпустил свой первый блокбастер «Лучший стрелок», опередив своего старшего брата. Но Ридли Скотт догнал его в 1991 году в фильме «Тельма и Луиза» с Джиной Дэвис и Сьюзан Сарандон в главных ролях. Фильм стал одним из его самых больших успехов у критиков и принес Скотту номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.

Вместе со своим братом в 1995 году Скотт основал и управлял компанией Scott Free Productions и работал над многочисленными рекламными роликами и телевизионными шоу, в дополнение к своим художественным фильмам. Фильм «Гладиатор», вышедший на экраны в 2000 году, с Расселом Кроу в главной роли, стал еще одним огромным коммерческим успехом режиссера. «Гладиатор» получил пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль, а Скотт получил еще одну номинацию на премию «Оскар» за режиссуру за свои усилия. Скотт продолжил бы работать с Кроу над четырьмя другими фильмами.