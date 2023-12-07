От хоррора про инопланетян до истории из Римской империи: путь к успеху разнопланового режиссера Ридли Скотта

Кто такой Ридли Скотт?
Ридли Скотт начал проявлять интерес к кино во время учебы в колледже и продолжил работать на Би-би-си. Позже он основал свою собственную коммерческую продюсерскую компанию Ridley Scott Associates, пригласив работать с ним своего младшего брата Тони Скотта. После того, как Скотт отметился выдающимися научно-фантастическими фильмами «Чужой» (1979) и «Бегущий по лезвию» (1982), он был номинирован на премию «Оскар» за режиссуру за фильм «Тельма и Луиза» (1991), и снова был номинирован за фильмы «Гладиатор» (2000) и «Черный ястреб» (2001).
Другие известные фильмы включают «Великолепная афера» (2003), «Гангстер» (2007), «Робин Гуд» (2010), «Прометей» (2012), «Марсианин» (2015), «Все деньги мира» (2017) и «Чужой: Завет» (2017).
Ридли Скотт на съемочной площадке «Чужой: Завет» 2007 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Английский кинорежиссер и продюсер Ридли Скотт родился 30 ноября 1937 года в Саут-Шилдс, Англия, в семье Элизабет и полковника Фрэнсиса Перси Скотта. Фрэнсис Перси Скотт. У него было два брата, одним из которых был Тони Скотт, который позже также стал кинорежиссером.
В детстве Ридли любил смотреть фильмы, и к тому времени, когда он поступил в колледж, он активно занимался карьерой в кино. Он помог создать отделение кинематографии в Королевском колледже искусств, и в качестве своего последнего проекта там снял короткометражный фильм «Мальчик и велосипед». Он сыграл своего младшего брата Тони в фильме, который стал его режиссерским дебютом. После колледжа Ридли Скотт продолжил работать стажером-сценографом на BBC, что привело к работе над рядом популярных в то время телесериалов.
Орландо Блум и Ридли Скотт на съемках фильма «Царство небесное». Фото: Global Look Press
Карьера в кино
В конце 1960-х Скотт основал Ridley Scott Associates, компанию по производству фильмов и рекламы, и пригласил Тони работать с ним. Компания привлекла внимание братьев Скотт, а также других коммерческих директоров, включая Алана Паркера и Хью Хадсона. Тем не менее, Скотт продолжал делать карьеру режиссера. Наконец он получил работу режиссера фильма 1977 года «Дуэлянты», который был номинирован на главный приз Каннского кинофестиваля и получил награду за лучший фильм.
Затем Скотт стал режиссером фильмов «Чужой» с Сигурни Уивер в главной роли и «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в главной роли. «Бегущий по лезвию бритвы» провалился в прокате в 1982 году, но позже стал считаться классикой. В 1986 году Тони Скотт выпустил свой первый блокбастер «Лучший стрелок», опередив своего старшего брата. Но Ридли Скотт догнал его в 1991 году в фильме «Тельма и Луиза» с Джиной Дэвис и Сьюзан Сарандон в главных ролях. Фильм стал одним из его самых больших успехов у критиков и принес Скотту номинацию на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.
Вместе со своим братом в 1995 году Скотт основал и управлял компанией Scott Free Productions и работал над многочисленными рекламными роликами и телевизионными шоу, в дополнение к своим художественным фильмам. Фильм «Гладиатор», вышедший на экраны в 2000 году, с Расселом Кроу в главной роли, стал еще одним огромным коммерческим успехом режиссера. «Гладиатор» получил пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль, а Скотт получил еще одну номинацию на премию «Оскар» за режиссуру за свои усилия. Скотт продолжил бы работать с Кроу над четырьмя другими фильмами.
Режиссер Ридли Скотт с Расселом Кроу во время съемок фильма «Гладиатор» 1999 г. Фото: Global Look Press
После успеха «Гладиатора» Скотт снял «Черного ястреба», в котором снялись Юэн Макгрегор и Джош Хартнетт, «Ганнибала», в главных ролях Энтони Хопкинс, Джулианна Мур и Рэй Лиотта, «Великолепная афера» с Николасом Кейджем и Сэмом Рокуэллом и «Царство небесное» с Орландо Блумом и Евой Грин
Ридли Скотт, Сэм Рокуэлл и Николас Кейдж на съемках фильма «Великолепная афера» 2003 г. Фото: Global Look Press
Многие последующие фильмы стали одними из наиболее известных, в том числе «Гангстер», в котором снялся Дензел Вашингтон (который работал с Тони Скоттом в пяти разных фильмах)
Режиссер и продюсер Ридли Скотт и Дензел Вашингтон в роли гангстера Фрэнка Лукаса на съемках фильма «Гангстер» 2007 г. Фото: Global Look Press
«Совокупность лжи» с Леонардо Ди Каприо и «Робин Гуд» с Расселом Кроу в главной роли.
Рассел Кроу в роли Робин Гуда, Кейт Бланшетт в роли Мэриан и режиссер/продюсер Ридли Скотт на съемочной площадке фильма «Робин Гуд» 2010 года. Фото: Global Look Press
«Золотой глобус» за «Марсианина»
В 2010 году Скотт работал над тем, что изначально должно было стать двухсерийным продолжением «Чужого», но в итоге получилось единым фильмом под названием «Прометей», который вышел в прокат в июне 2012 года. Он также был режиссером рекламы новых духов Леди Гаги.
После режиссуры написанного Кормаком Маккарти фильма «Советник», который в 2013 году получил неоднозначные отзывы, несмотря на звездный актерский состав, Скотт снял грандиозную эпопею «Исход: Цари и боги» (2014) с Кристианом Бейлом в роли Моисея и Джоэлом Эджертоном в роли Рамзеса. Фильм, вызвавший споры по поводу расы и кастинга, имел скромные доходы в отечественном прокате, хотя за рубежом дела шли гораздо лучше.
Следующая крупнобюджетная работа Скотта, «Марсианин», стала безусловным блокбастером как внутри страны, так и за рубежом. За свою роль продюсера Скотт получил «Золотой глобус» в начале 2016 года за лучший фильм, комедию или мюзикл. «Марсианин» также получил номинацию на «Оскар» за лучший фильм, среди прочих категорий.
Мэтт Дэймон на съемочной площадке фильма «Марсианин» 2015 г. Фото: Global Look Press
В ноябре 2017 года, после предъявления обвинений актеру Кевину Спейси, Скотт предпринял необычный шаг, вырезав сцены обвиняемого актера из своего недавно завершенного фильма «Все деньги мира». Режиссер объявил, что переснимает сцены с Кристофером Пламмером и что он намерен подготовить проект к первоначально запланированной дате выхода 22 декабря.
Несмотря на перетасовку в последнюю минуту, которая включала в себя поиск одинаковых мест для съемок и участие коллег по фильму Мишель Уильямс и Марка Уолберга, Скотт собрал все воедино и даже получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Позже он описал этот процесс как «небольшую координацию с большой долей паники», добавив, что это была «самая отчаянно трудная вещь, которую я когда-либо делал в своей жизни».
Среди последних проектов знаменитого режиссера и продюсера «Дом Gucci» (2021) с Леди Гагой, «Последняя дуэль» того же года с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером и «Наполеон» (2023) с Хоакином Фениксом в главной роли
Марк Уолберг, Ридли Скотт и Кристофер Пламмер на съемочной площадке «Все деньги мира». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Скотт был дважды женат и имеет троих детей - все они вовлечены в кинобизнес. Он был посвящен в рыцари в рамках новогодних наград Соединенного Королевства в 2003 году.
Скотт испытал шок, когда его брат Тони погиб 19 августа 2012 года.
Джаннина Фасио и Ридли Скотт на мировой премьере фильма «Наполеон», 14 ноября 2023 года, Париж, Франция. Фото: Global Look Press