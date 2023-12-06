Две жены и четверо детей Михаила Полицеймако: как комедийный актер искал свое счастье

Известный актер, ведущий и шоумен Михаил Полицеймако не любит рассказывать о личной жизни — ведь в свое время ему пришлось пережить скандальный развод, после которого он пересмотрел свои жизненные ценности.
Наследник знаменитых артистов
Михаил Полицеймако в детстве с родителями. Фото: соцсети М. Полицеймако
Михаил Полицеймако родился 7 апреля 1976 года в Москве. Его отцом был знаменитый советский артист Семен Фарада, мама, Мария Полицеймако, тоже была хорошо известна театралам — играла в Театре на Таганке. Ничего удивительного, что детство Михаила прошло за кулисами и в гримерках, а в доме у них часто собиралась творческая интеллигенция Москвы.
Будущий актер учился в школе с математическим уклоном и учился играть на фортепиано в музыкальной школе. Он довольно быстро освоил гитару, а все свободное время проводил во дворе, играя в футбол с другими мальчишками. Михаил всегда был немного полноват, но это нисколько не мешало ему мечтать об актерском будущем. Окончив школу, юноша поступил в ГИТИС.
Театральные роли
Михаил Полицеймако в юности. Фото: кадр из фильма «Детство Темы»
Молодого дипломированного актера приняли в труппу Российского академического молодежного театра. Режиссеры постоянно предлагали Полицеймако определенные роли — полноватый кудрявый молодой человек с выразительными глазами играл представителей южных народов, ему отлично удавались также комедийные роли. Зрители могли видеть его на сцене в спектаклях «Ромео и Джульетта» (Бенволио), «Король-олень» (Тарталья), «Дневник Анны Франк» (господин Дуссел).
В то время отец Михаила, Семен Фарада, был уже серьезно болен и нуждался в дорогостоящем лечении. Поэтому Михаил Полицеймако не отказывался ни от каких ролей, играл по 25 спектаклей в месяц, чтобы заработать как можно больше и продлить отцу жизнь. Но спустя некоторое время он покинул театр: гораздо интереснее стало сниматься в кино, участвовать в телепроектах и играть в антрепризе.
Вместе с «Квартетом И»
Михаил Полицеймако в фильме «День радио». Фото: кадр из фильма
Впервые на экране Михаил появился в восьмилетнем возрасте — снялся в фильме «Что такое «Ералаш»?» И позднее, после окончания ГИТИСа, Полицеймако принял участие в таких популярных проектах, как «Простые истины» и «ДМБ». Но настоящую известность ему принесло сотрудничество с «Квартетом И».
Михаил сыграл с комедийной четверкой в фильме-спектакле «День радио». Он оказался таким популярным, что спустя пять лет решено было снять комедию с таким же названием, в ней снялись Камиль Ларин, Нонна Гришаева и Михаил Полицеймако. Вскоре поклонники «Квартета И» смогли увидеть еще одну комедию с участием любимых актеров и Михаила Полицеймако — «День выборов – 2».
Роли в фильмах и сериалах
Михаил Полицеймако. Фото: кадр из фильма «Мальдивы подождут»
Чаще всего Михаилу предлагают характерные роли — уж очень яркая у него внешность. Но бывали в его фильмографии и главные роли. Например, в четырехсерийной мелодраме «Отчаянный домохозяин» 2017 года. В спортивной комедии «Большая игра» он появился в камео.
Интересной работой для Полицеймако стала роль в фильме «Вне игры – 2» — эта спортивная драма рассказывает о жизни футболистов. Поклонники актера смогли увидеть его и в сериале «Клиника счастья» с пометкой 18+ из-за обилия постельных сцен.
Среди последних по времени работ Михаила Семеновича — детектив «Орлинская. Стрелы Нептуна». Вместе с ним центральные роли исполнили Олеся Железняк и Олег Андреев.
Телеведущий и «Король ринга»
Михаил Полицеймако на ринге. Фото: Global Look Press
С середины 2000-х Михаил Полицеймако вел телевизионную передачу «Зарядка для всей страны», посвященную здоровому образу жизни. Партнершей актера стала известная фигуристка Мария Бутырская. Этот опыт стал для Михаила удачным, и вскоре его пригласили продюсеры других каналов: на «Домашнем» он был ведущим шоу «Кулинарный техникум», а на НТВ стал появляться в развлекательной передаче «Утро на НТВ».
Настоящим прорывом для Полицеймако стало участие в шоу «Король ринга» на Первом канале. Прежде чем приступить к съемкам, Михаил полгода усиленно тренировался, постигая премудрости бокса. На ринг он вышел против Артура Дмитриева — и сразил противника буквально одним ударом.
С 2010 по 2012 годы зрители канала «Россия-1» могли видеть Михаила Полицеймако в качестве ведущего медицинского шоу «О самом главном». А в реалити-шоу «Дом вверх дном» актер участвовал вместе с женой Ларисой и старшей дочерью Эмилией.
Большой интерес у зрителей вызвал развлекательный проект «Пригласите на свадьбу», в котором, кроме Полицеймако, приняли участие такие звезды, как Анна Семенович, Филипп Киркоров, Игорь Николаев.
Сколько зарабатывает Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако с сыном Никитой. Фото: кадр из передачи «Пока все дома»
Размеры доходов Михаила Полицеймако не афишируются, однако можно предположить, что актер его уровня зарабатывает солидные гонорары. У Михаила Семеновича имеется официальный сайт, на котором любой желающий может заказать его в качестве ведущего на мероприятие. В этом случае сумма гонораров и райдер обсуждаются с представителем артиста.
Ольга Лысак и сын Никита
Еще на втором курсе института Михаил начал встречаться с актрисой Ольгой Лысак. Они поженились, в 2001 году у них родился сын Никита. Прошло несколько лет, и Михаил не устоял перед чарами Ларисы Муратовой, которая работала в театре костюмером. Некоторое время продолжалась его жизнь на две семьи, он пытался как-то «разрулить» ситуацию, но все закончилось скандалом с Ольгой и разводом.
Жена Лариса и три дочери
Михаил Полицеймако с женой Ларисой и детьми. Фото: соцсети М. Полицеймако
Второй женой актера стала девушка по имени Лариса. Они сыграли свадьбу в 2005-м, и вторая попытка построить семейную жизнь, судя по всему, стала для Михаила удачной. Пара воспитывает трех дочерей — Эмилию, Софью и Марию.
Одним из самых тяжелых испытаний в жизни Михаила стала долгая болезнь и смерть отца. Семен Фарада на протяжении девяти лет был прикован к постели в результате перенесенного инсульта. Все это время главным кормильцем семьи был Михаил. Он признавался, что ему очень тяжело без отца, не хватает общения с ним.
Как Михаил Полицеймако похудел на 25 кг
Михаил Полицеймако с женой после похудения. Фото: Global Look Press
Михаил Полицеймако всегда любил вкусно поесть и не скрывал этого. В 2010 году его вес составлял 112 кг при росте 177 см. Начались проблемы со здоровьем, и врачи настояли на том, чтобы актер придерживался диеты. Расставаться с любимыми колбасками и другими лакомствами оказалось нелегко, но Михаил прошел через это испытание. В результате он похудел на 25 кг.
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Новые роли
В 2023 году на экраны вышли телепроекты с участием Полицеймако — «И снова здравствуйте – 2», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Вместе с Екатериной Волковой он снимается в детективном сериале «СуперИвановы». Поклонники с нетерпением ждут выхода фильма «Мальдивы подождут», в которой Михаил исполнил одну из ролей. Его амплуа по-прежнему приносит актеру популярность — зрители тепло принимают каждую новую роль Полицеймако.
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