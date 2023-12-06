Две жены и четверо детей Михаила Полицеймако: как комедийный актер искал свое счастье

Михаил Полицеймако родился 7 апреля 1976 года в Москве. Его отцом был знаменитый советский артист Семен Фарада, мама, Мария Полицеймако, тоже была хорошо известна театралам — играла в Театре на Таганке. Ничего удивительного, что детство Михаила прошло за кулисами и в гримерках, а в доме у них часто собиралась творческая интеллигенция Москвы.

Будущий актер учился в школе с математическим уклоном и учился играть на фортепиано в музыкальной школе. Он довольно быстро освоил гитару, а все свободное время проводил во дворе, играя в футбол с другими мальчишками. Михаил всегда был немного полноват, но это нисколько не мешало ему мечтать об актерском будущем. Окончив школу, юноша поступил в ГИТИС.

Театральные роли