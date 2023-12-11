Энгин Озтюрк, сыгравший шехзаде Селима в «Великолепном веке», плохо учился в школе и мечтал стать пилотом

Детство и юность
Энгин Озтюрк появился на свет 28 сентября 1986 года в городе Эскишехир на северо-западе Турции. Его мама была эмигранткой из греческих Салоников, занималась домашним хозяйством, а отец, чьи предки происходили из Болгарии, служил военным летчиком. Энгин стал четвертым ребенком в семье, до этого у Озтюрков родились три дочери, поэтому родители очень ждали мальчика.
Юноша с детства был активным ребенком, увлекался спортом, особенно волейболом. Он, как и папа, хотел стать пилотом, но мечтал летать на лайнере. В школе Энгин учился неохотно и высоких оценок не получал.
Энгин Озтюрк в детстве. Фото: соцсети Энгина Озтюрка
Ближе к выпускному молодой человек начал изучать психологию и посвящал ей почти все свободное время. Но планы изменились одномоментно. После того, как юноша однажды посмотрел театральное представление, он понял, что сцена манит его сильнее всего на свете.
Получив документ о среднем образовании, Энгин Озтюрк отправился в столицу, где поступил на театральный факультет государственной консерватории. Учеба затянула парня, но были проблемы с финансами, поэтому в свободное время ему приходилось подрабатывать барменом.
Карьера в кино
Впервые начинающий актер отправился на кастинг в 2010 году, когда собирались снимать сериал «Маленькие тайны Стамбула». Но режиссеры не взяли парня. Тогда Энгин не остановился и в том же году успешно прошел пробы на проект «В чем вина Фатмагюль?».
Хотя здесь Озтюрку пришлось играть насильника, это его не остановило. Чтобы двигаться дальше, нужно было набираться опыта и пополнять свою фильмографию. Благодаря этой роли актера запомнили телезрители.
Энгин Озтюрк с отцом. Фото: соцсети Энгина Озтюрка
В 2012 году, когда Энгин получил диплом, то начал активно заниматься своей карьерой. Озтюрк появился в образе комиссара Эмре в детективе «Бехзат Ч. Серийные преступления в Анкаре». После этого последовала небольшая роль в исторической военной картине «Конец дороги в Чанаккале». Военную драму увидели в Турции, Германии и Японии.
Но настоящего успеха актер достиг, когда его заметили именитые режиссеры и пригласили сниматься в проекте «Великолепный век» в роли шехзаде Селима. Как только историческая лента вышла на экраны, артист мгновенно стал знаменитым на весь мир, ведь права на трансляцию турецкого сериала купили 50 стран.
Образ, который воплотил Энгин, стал одним из центральных в картине. Отца Селима, Сулеймана I, сыграл Халит Эргенч, а мать Роксолану (Александру) - актриса Вахиде Гердюм (в девичестве - Перчин). Селим стал следующим султаном после смерти Сулеймана.
Энгин Озтюрк в роли шехзаде Селима. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Российские зрители тоже смогли познакомится с этой многосерийной историей. «Великолепный век» обрел миллионы поклонников, по популярности обогнал почти все знаменитые сериалы, его неоднократно повторяли в эфире канала «Домашний». После съемок в таком большом проекте на Озтюрка буквально посыпались предложения от турецких режиссеров.
В 2014 году Энгин снялся в сериале «На жизненном пути». Здесь также появилась его коллега из «Великолепного века» - Нур Феттахоглу, которая сыграла Махидевран Султан. Фильм, который пришелся по нраву зрителям, рассказывал о команде медицинских работников, стремящихся создать безупречную репутацию своей больнице.
После этого Озтюрк исполнил главную роль в мелодраме о воспитаннице детского дома «Вспомни Генуль». Здесь актер сыграл одного из влюбленных в девушку парней.
Позже турецкая телезвезда появился в фильме «Высшее общество», где он перевоплотился в трудолюбивого Керема, которому нравится избалованная и своенравная девушка Джансу.
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Энгин Озтюрк в сериале «На жизненном пути». Фото: соцсети Энгина Озтюрка
Личная жизнь
Личная жизнь актера находится под постоянным вниманием журналистов и поклонниц.
Ему приписывали множество романов с турецкими актрисами разного уровня, в том числе с Ханде Сорал и Джансу Дере. Но эти слухи сам Энгин не подтвердил.
Какое-то время Озтюрк встречался с Элиф Сокмен, а затем у него были непродолжительные отношения с Тюркю Туран. Но в 2013 году они расстались.
Энгин Озтюрк и Джансу Дере. Фото: соцсети Энгина Озтюрка
В 2015 году турецкую знаменитость заметили вместе с Идил Фырат.
Сам Энгин очень любвеобильный, и если бы не обилие съемок и ролей, романов у него было намного больше, как утверждает Озтюрк.
Что касается дружбы, то в соцсетях актера часто появляются фото с еще одним шехзаде из «Великолепного века» — Баязидом, роль которого исполнил Арас Булут Ийнемли. Они вместе занимаются спортом и проводят досуг.
Энгин Озтюрк и Арас Булут Ийнемли. Фото: соцсети Энгина Озтюрка
Энгин Озтюрк в настоящее время
С 2017 года Озтюрк не появился ни в одной картине и сейчас находится в творческом поиске. Актер много времени уделяет занятиям спортом, освоил кроссфит, увлекается боксом. Энгин заявил, что хотел бы сняться в роли психически неуравновешенного героя. Но пока подобного не предлагали.
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Актер Турции Энгин Озтюрк с домашним попугаем. Фото: соцсети Энгина Озтюрка