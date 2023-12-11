Энгин Озтюрк, сыгравший шехзаде Селима в «Великолепном веке», плохо учился в школе и мечтал стать пилотом

Ближе к выпускному молодой человек начал изучать психологию и посвящал ей почти все свободное время. Но планы изменились одномоментно. После того, как юноша однажды посмотрел театральное представление, он понял, что сцена манит его сильнее всего на свете.

Получив документ о среднем образовании, Энгин Озтюрк отправился в столицу, где поступил на театральный факультет государственной консерватории. Учеба затянула парня, но были проблемы с финансами, поэтому в свободное время ему приходилось подрабатывать барменом.

Карьера в кино

Впервые начинающий актер отправился на кастинг в 2010 году, когда собирались снимать сериал «Маленькие тайны Стамбула». Но режиссеры не взяли парня. Тогда Энгин не остановился и в том же году успешно прошел пробы на проект «В чем вина Фатмагюль?».

Хотя здесь Озтюрку пришлось играть насильника, это его не остановило. Чтобы двигаться дальше, нужно было набираться опыта и пополнять свою фильмографию. Благодаря этой роли актера запомнили телезрители.