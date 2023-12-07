Самая корпулентная актриса современности: кто такая Крисси Метц

Кто такая Крисси Метц?
Ранее неизвестная актриса с небольшим количеством ролей на телевидении и в кино. Прославилась благодаря главной роли, которую нечасто можно увидеть в телевизионных драисси Метц прмах в прайм-тайм, — женщины больших размеров, чья история задела за живое тысячи женщин, которые были такими же, как она.
Перед тем, как получить роль Кейт в фильме «Это мы» в 2016 году, 35-летняя Метц подумывала о том, чтобы навсегда покинуть Лос-Анджелес и вернуться в свою родную Флориду, поскольку актерские возможности, казалось, иссякали.
Ранняя жизнь
Кристин Мишель Метц родилась 29 сентября 1980 года в Хомстеде, штат Флорида. Когда ей было шесть месяцев, ее семья — отец, мать, старшая сестра и старший брат — переехала в Японию после того, как ее отца, морского офицера, перевели на тамошнюю военно-морскую базу. Первые восемь лет своей жизни Метц прожила в Японии.
Ее родители развелись, когда ей было восемь, и ее мать перевезла Метц с братьями и сестрами обратно во Флориду. Она говорит, что никогда по-настоящему не знала своего отца. Позже ее мать снова вышла замуж. У Метц есть две единоутробные сестры от второго брака ее матери.
Крисси Метц в детстве. Фото: соцсети
Переезд в Лос-Анджелес
После колледжа Метц некоторое время работала учительницей дошкольного образования во Флориде, пока не отправилась вместе с одной из своих сестер на «открытое прослушивание» и мероприятие по поиску талантов в Гейнсвилле. Ее сестре было 14 лет, она была худенькой и искала работу модели. У Метц развился певческий голос в старших классах школы, и на прослушивании она исполнила песню Кристины Агилеры Beautiful.
Один из агентов по подбору талантов предложил ей переехать в Лос-Анджелес, где агент познакомил бы ее. Метцу было 22 года, и в течение следующих 14 лет он пробовался на актерскую работу с нечастым успехом. Среди других работ, которые она занимала в те годы, Метц работала помощником своего собственного агента, что помогло ей узнать о прослушиваниях.
Крисси Метц в юности. Фото: соцсети
Роли в кино и на телевидении
В период с 2005 по 2014 год у Меца было всего восемь актерских работ. Роли были в основном небольшими, в незапоминающихся фильмах, таких как «Без любви в Лос-Анджелесе» (2007) и «Луковый фильм» (2008), и телевизионных ролях, включая одну роль просто «встречной девушки» в сериале «Окружение», а другую — персонажа по имени Чанк в комедии «Меня зовут Эрл».
Неопределенность в ее жизни и карьере в те годы даже привела к инциденту, который Метц называет своим «срывом» — приступ паники в день ее 30-летия в 2010 году, который она приняла за возможный сердечный приступ, из-за чего попала в отделение неотложной помощи больницы. После этого она прошла курс терапии и проявила интерес к духовности и самопомощи.
«Американская история ужасов»
В 2014 году она начала играть роль, которую Метц считает своим первым большим прорывом — повторяющегося персонажа Имы Вигглз, второстепенной роли «толстой леди» — в четвертом сезоне «Американской истории ужасов» с подзаголовком «Шоу уродов». Эта роль дала ей возможность поработать бок о бок с такими звездами, как Джессика Лэнг, Кэти Бейтс и Сара Полсон.
Крисси Метц в четвертом сезоне «Американской истории ужасов». Фото: кадр из фильма 2014 года
Тем не менее возможностей было очень мало с тех пор, как она прошла прослушивание на роль Кейт Пирсон в сериале «Это мы». Вплоть до того момента, как ей позвонил продюсер шоу, Метц была убеждена, что провалила прослушивание и вскоре соберет вещи, чтобы вернуться на Восток.
«Это мы»
Когда ей позвонил создатель «Это мы» и исполнительный продюсер Дэн Фогельман всего через несколько часов после ее прослушивания, чтобы сообщить, что она выиграла роль, Метц подумала, что телефонный звонок — с незнакомого ей номера — вероятно, от сборщика счетов. Позже она сказала, что на тот момент на ее банковском счете был 81 цент.
Крисси Метц в фильме «Это мы» 2016 года. Фото: кадр из фильма
«Сьерра Берджесс» и «Прорыв»
Известность Метц на телевидении в прайм-тайм привела к расширению возможностей на большом экране. В 2018 году она появилась в фильме «Сьерра Берджесс — неудачница», обновленной версии Сирано де Бержерака для современного подростка, в роли матери дрянной девчонки Вероники.
В следующем году она сыграла центральную роль в фильме «Прорыв, основанный на вере», основанном на реальной истории мальчика, который пришел в себя после того, как, казалось, утонул в ледяной воде.
Крисси Метц в роли Джойс Смит, Марсель Руис в роли Джона Смита в фильме «Прорыв» 2019 года. Фото: Global Look Press
Номинации
С момента премьеры фильма «Это мы» в сентябре 2016 года Метц была номинирована на одну премию «Эмми» и два «Золотых глобуса», но ни разу не победила.
Похудение
Так же, как и ее героиня Кейт в фильме «Это мы», Метц боролась со своим весом всю свою жизнь. Однако Метц рассказала, что, подписавшись на роль Кейт, по контракту она должна была сбросить вес в рамках развития своей героини. Хотя в контракте не было оговорено никакой установленной цели по весу, Метц уже начала сбрасывать килограммы после того, как узнала, что получила роль, признав, что это было мотивирующим фактором.
«Для меня это был беспроигрышный вариант. Потому что одно дело пытаться сделать это самостоятельно, — сказала она TVLine. — Но как человеческие существа, это дело эго: мы с большей вероятностью сделаем что-то для кого-то другого. Я просто должна быть предельно ясна. Сброшу я вес или нет, или останусь прежней, это исключительно мой выбор в интересах здоровья. Не потому что я думаю, что пышные, чувственные тела больших размеров не привлекательны, а потому что я думаю, что они потрясающие и сексуальные».
Крисси Метц до и после похудения. Фото: соцсети
Образец для подражания женщинам больших размеров
Как женщина «большого размера», Метц признает, что ее вес был проблемой большую часть ее жизни, начиная с детства, проведенного в теплой Флориде, где купальники и другую летнюю одежду носят практически круглый год.
Она также хорошо понимает, что женщинам с таким телосложением, как у нее, не хватает ролей в кино и на телевидении. В интервью она говорит, что никогда не стремилась стать образцом для подражания для других женщин, похожих на нее, но ее это более чем устраивает.
Крисси Метц. Фото: Global Look Press
«Ко мне приходили женщины — обычные женщины, женщины постарше, подростки, — которые говорили мне: «Твоя роль и это шоу изменили мою жизнь», — говорит Метц. — Это делает всю борьбу, всю лапшу рамэн, все моменты, когда я не мог оплатить свои счета, все моменты, когда я думала: «Я не могу этого сделать, стоящими того». Иногда я все еще плачу по дороге на съемочную площадку. Есть кое-что, что происходит, когда ты благодарен: ты продолжаешь получать благословения. Поэтому я всегда буду благодарна».
Автобиография: «Это я»
Весной 2018 года Метц опубликовал автобиографию «Это я: любить того человека, которым ты являешься сегодня». Отслеживая свой путь от детства до взлетов и падений в Голливуде и окончания своего брака, она вспоминала сложные отношения со своим отцом и отчимом, а также такие события в индустрии, как прослушивание для American Idol и обед с Опрой Уинфри.
Отношения
В 2008 году Метц вышла замуж за Мартина Идена, писателя-фрилансера из Великобритании, но в 2013 году они расстались. В 2015 году они развелись.
Крисси Метц и Джош Стэнсил. Фото: Global Look Press
Позже Метц встречалась с Джошем Стэнсилом, который работал оператором на съемках фильма «Это мы». Актриса подтвердила, что они расстались во время выступления на шоу Венди Уильямс в марте 2018 года.