Самая корпулентная актриса современности: кто такая Крисси Метц

Кто такая Крисси Метц?

Ранее неизвестная актриса с небольшим количеством ролей на телевидении и в кино. Прославилась благодаря главной роли, которую нечасто можно увидеть в телевизионных драисси Метц прмах в прайм-тайм, — женщины больших размеров, чья история задела за живое тысячи женщин, которые были такими же, как она.

Перед тем, как получить роль Кейт в фильме «Это мы» в 2016 году, 35-летняя Метц подумывала о том, чтобы навсегда покинуть Лос-Анджелес и вернуться в свою родную Флориду, поскольку актерские возможности, казалось, иссякали.

Ранняя жизнь

Кристин Мишель Метц родилась 29 сентября 1980 года в Хомстеде, штат Флорида. Когда ей было шесть месяцев, ее семья — отец, мать, старшая сестра и старший брат — переехала в Японию после того, как ее отца, морского офицера, перевели на тамошнюю военно-морскую базу. Первые восемь лет своей жизни Метц прожила в Японии.

Ее родители развелись, когда ей было восемь, и ее мать перевезла Метц с братьями и сестрами обратно во Флориду. Она говорит, что никогда по-настоящему не знала своего отца. Позже ее мать снова вышла замуж. У Метц есть две единоутробные сестры от второго брака ее матери.