После окончания уголовных дел Лерчек и Блиновская могут снова продавать марафоны

Недавно СМИ облетела новость, что блогер Валерия Чекалина выплатила весь свой долг и скоро вернется в Сеть. А 4 декабря заговорили, что и Блиновская смогла погасить баснословную сумму своей задолженности, что, впрочем, оказалось неправдой. По словам адвоката создательницы «Марафона желаний», у Елены нет возможности рассчитаться с налоговой.
Подписчики Лерчек не скрывают, что ждут возвращения своего кумира и снова готовы оплачивать все ее курсы и марафоны. В аккаунте Блиновской тоже есть верные поклонники, которые до сих пор верят в лучшее.
Но неужели блогеры смогут продолжать зарабатывать на обычных людях, порой забирая последнее? Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, что будут делать Лерчек, Блиновская и подобные им блогеры после окончания судебных историй.
Правозащитник не исключает, что инстадивы продолжат свою деятельность.
«Да, я думаю, они так и будут делать. Эта красивая картинка, она очень вредная для потребителей, которые ведутся на это, «подсаживаются». Каждый раз покупать у них курс становится зависимостью. Я очень отрицательно отношусь к таким людям, для меня это не те, которые какое-то новое полезное дело делают. Они, наоборот, отнимают последние деньги у людей».
Семья блогеров Чекалиных. Фото: Global Look Press
С одной стороны, все прекрасно понимают, что их обманывают, с другой - все прозрачно и открыто. По мнению адвоката, такой способ заработка процветает, потому что наше государство не было в полной мере готово к этому. Слишком быстро предприимчивые блогеры, заработав свой авторитет, взяли доверчивых людей в оборот.
«Я думаю, это такой новый способ, к которому государство оказалось не готово, чтобы как-то ему противостоять. Вроде бы, внешне все выглядит нормально. Никто не отслеживает, как проходят деньги.
Это огромные счета, как оказалось, миллиарды. Государство заинтересовалось, когда счет неуплаты налогов достиг сотней миллионов рублей, а заработок их, соответственно, больше миллиарда рублей.
Вот сейчас уже к этому будут относиться более жестко. Второй Блиновской вряд ли потерпят на долгое время, на короткое время может возникнуть - на несколько месяцев, но вот, чтобы на годы - такого больше не будет», -считает правозащитник.
Что касается Елены Блиновской, заработавшей целое состояние на ряде своих марафонов, то Юрий Шель предполагает, что она придумает другие меры, чтобы не платить налоги, но зарабатывать в этой стране.
«Блиновская, скорее всего, пойдет по другому пути. Как только закончатся сейчас их осуждения, они выдержат этот условный срок, уедут за границу, и оттуда будут вести уже, как и раньше, не платя налоги. И она за короткое время может загрести очень много денег. Им хватит на всю оставшуюся жизнь».
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Блогер Елена Блиновская с мужем. Фото: Global Look Press
Уберечь наивных подписчиков от покупки сомнительных курсов государству не под силам. Ведь даже после резонансной истории с долгами, большинство поклонников не отвернулись от блогеров, им по-прежнему верят и даже сочувствуют.
Полина Лёвина: «Очень ждём возвращения в ВК! Хочется посмотреть на подросших деток, соскучились»
Ольга Викторова: «Жизнерадостные, любящие жизнь, творческие, но здесь с этим не пройдет. У нас, если кто узнает,что есть счастливые люди, обязательно втопчат в грязь, размажут и не дадут шанса выплыть. Увы,но участь только такая...»
Линочка Гайнитдинова: «Наворовали или нет. Это уже проблемы Леры и Артема. Те, кто в них верит, будет всегда поддерживать! Это их право! И уважаемых поклонников Вы (люди, те, что пишут оскорбления) не переубедите.А те, кто пишут гадости, да Бог вам судья. Нет на свете идеальных людей. Ошиблись люди, ну будет им урок на всю жизнь!».
Валерия Чекалина - создательница марафона «Идеальное тело». Фото: ТГ-канал Валерии Чекалиной
Адвокат Юрий Шель тоже считает, что люди сами позволяют себя обманывать, покупая чудо-марафоны, некоторые даже берут из-за этого кредит.
«Люди хотят верить в чудо, особенно русские люди. Это у нас в крови, в генетическом коде, то, что, если что-то запрограммируешь, загадаешь, то это сбудется - надо только верить в это очень сильно и предпринимать хоть какие-то усилия, часто даже не физические, а вербальные. Очень многие ведутся на это, сотни тысяч.
Блиновская, например, не несет никакой ответственности. Люди сами хотят сотворить себе кумира, и виноваты в этом. А еще хорошо поставленная, убедительная речь, очень хорошее настроение, которое она передает, хорошая одежда, дети, которые выглядят так хорошо - прям успешная, состоявшаяся семья. Все смотрят и думают. Если она сама себя сделала, надо слушать, что она говорит. И многие девчонки ведутся. Очень жалко их».
Таким образом, вкладывая средства только в создание своих образов, блогеры-марафонщики могут и дальше продолжать обманывать наивных людей. А верить в чудо или нет, уже личное дело каждого.
Напомним, весной 2023 года были возбуждены серии уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и «королева марафонов» Елена Блиновская. Супруги Чекалины выплатили 500 млн рублей ФНС, тем самым полностью погасив долг перед государством. Блиновская пока отдала только часть задолженности - 55 млн рублей.