После окончания уголовных дел Лерчек и Блиновская могут снова продавать марафоны

Недавно СМИ облетела новость, что блогер Валерия Чекалина выплатила весь свой долг и скоро вернется в Сеть. А 4 декабря заговорили, что и Блиновская смогла погасить баснословную сумму своей задолженности, что, впрочем, оказалось неправдой. По словам адвоката создательницы «Марафона желаний», у Елены нет возможности рассчитаться с налоговой.

Подписчики Лерчек не скрывают, что ждут возвращения своего кумира и снова готовы оплачивать все ее курсы и марафоны. В аккаунте Блиновской тоже есть верные поклонники, которые до сих пор верят в лучшее.

Но неужели блогеры смогут продолжать зарабатывать на обычных людях, порой забирая последнее? Адвокат Юрий Шель рассказал Teleprogramma.pro, что будут делать Лерчек, Блиновская и подобные им блогеры после окончания судебных историй.

Правозащитник не исключает, что инстадивы продолжат свою деятельность.