Леденцы на палочке, гематоген и «Мишка косолапый»: 10 лакомств из СССР, по которым мы тоскуем

Родители часто запрещали их есть: считалось, что такие сладости изготавливаются в антисанитарных условиях и могут нанести вред здоровью. Но какими же они были заманчивыми и вкусными — эти яркие, разноцветные петушки, которые продавали бабушки на базаре! Иногда их можно было купить и в магазине, но это было не так интересно. И сегодня леденцы-петушки порой встречаются в супермаркетах. Но это уже не то…

Сыр в тюбиках

Это было очень увлекательно — выдавливать мягкий сыр из тюбика, воображая себя космонавтом на орбите. Сыр был довольно вкусным, его можно было размазывать по ломтику хлеба, чтобы сделать бутерброд, или добавлять в сваренные макароны. Но дети предпочитали есть его прямо так, из тюбика.

Кисель и кофе в брикетах