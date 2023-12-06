Леденцы на палочке, гематоген и «Мишка косолапый»: 10 лакомств из СССР, по которым мы тоскуем

Сегодняшние дети могут позволить себе любые изыски: даже в небогатой семье всегда есть «вкусненькое» к чаю. Советские мальчишки и девчонки порой месяцами ждали дорогих шоколадных конфет к празднику. Зато копеечные лакомства были доступны хоть каждый день.
Петушок на палочке
Фото: Global Look Press
Родители часто запрещали их есть: считалось, что такие сладости изготавливаются в антисанитарных условиях и могут нанести вред здоровью. Но какими же они были заманчивыми и вкусными — эти яркие, разноцветные петушки, которые продавали бабушки на базаре! Иногда их можно было купить и в магазине, но это было не так интересно. И сегодня леденцы-петушки порой встречаются в супермаркетах. Но это уже не то…
Сыр в тюбиках
Это было очень увлекательно — выдавливать мягкий сыр из тюбика, воображая себя космонавтом на орбите. Сыр был довольно вкусным, его можно было размазывать по ломтику хлеба, чтобы сделать бутерброд, или добавлять в сваренные макароны. Но дети предпочитали есть его прямо так, из тюбика.
Кисель и кофе в брикетах
Фото: кадр из фильма «Полосатый рейс»
Сегодня не составит труда купить в магазине прессованный кисель-полуфабрикат. Но разве сравнится вкус этого напичканного консервантами, ароматизаторами и красителями продукта с тем, советским киселем?
Его изготавливали в строгом соответствии с ГОСТом, и по вкусу сваренный из брикета кисель практически не отличался от домашнего, приготовленного из фруктов и ягод. Только вот детям намного интереснее было не варить его, а грызть прямо так, в сухом виде. Кстати, с таким же удовольствием грызли и кофе с молоком — его тоже выпускали в брикетах.
Апельсиновые и лимонные дольки
Мармелад. Фото: соцсети Юлии Михайловской
В виде долек лимона и апельсина выпускался вкуснейший мармелад — нежный, посыпанный сахаром, упакованный в картонную коробку. Родители старались выдавать их детям не целиком, коробкой, а по несколько штучек — чтобы не испортили зубы. Странно, но сегодняшний мармелад, даже самый дорогой, катастрофически не дотягивает по вкусу до тех простецких долек.
Конфеты-подушечки
Многим детям нравились эти приторные подушечки, наполненные тягучим повидлом. Впрочем, не всем — находились мальчики и девочки, не переносившие слишком сладкого лакомства.
Гематоген
Родители относились к нему, как к биологически активной добавке, и покупали гематоген (кстати, он продавался в аптеках) детям, чтобы обеспечить растущий организм железом. Большинство ребят обожали эту специфического вкуса сладость. Бывало, кому-то доставался целый большой брикет гематогена — и счастливчик щедро делился в школе или во дворе с друзьями.
Ириски «Золотой ключик», «Тузик» и «Кис-кис»
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Эти конфеты, необыкновенно вкусные, были невероятно твердыми. Советские низкокачественные пломбы вылетали из детских зубов мгновенно! Поэтому родители относились к лакомству настороженно и не спешили покупать молочные ириски. Зато детвора их обожала!
Пирожное «картошка»
Фото: Global Look Press
Спросите любого, чье детство пришлось на времена Советского Союза, — и услышите, что пирожное «картошка» было самым вкусным и самым любимым. Эти коричневые комочки — в виде шариков или в виде продолговатых брусочков — делали из свежайших обрезков бисквитных тортов. Мелкие «отходы» теста пропитывали кремом или сгущенкой, иногда добавляли чуточку коньяка.
Конфеты «Мишка косолапый», «Мишка на севере», «Красный мак»
Фото: соцсети Юлии Михайловской
Это было лакомство, доступное детям только по праздникам: килограмм шоколадных «Мишек» стоил 4 рубля, это была немаленькая сумма для, например, инженера с зарплатой в 120 рублей. Обычно нужно было дожидаться Нового года — вот тогда родители приносили с работы сладкие подарки. Перепадали увесистые пакеты со сладостями и на утренниках. Счастливые дети ели их все зимние каникулы.
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Газированная вода
Автоматы с газированной водой. Фото: Global Look Press
И, конечно, не было большей радости, чем запить все это великолепие сладкой газировкой из автомата. Стакан воды без сиропа стоил 1 копейку, с сиропом — 3 копейки. Стакан был обычный, стеклянный, один на всех. Он стоял на подставке, его небрежно выполаскивали, нажимая на фонтанчик с водой. Говорят, никто не болел, ничем не заражались, но это уже не проверить.
Интересно, в самом деле тогда все было вкуснее? Или дело в том, что, повзрослев, мы уже не способны оценить сладость «Мишек»? Считается, что эмоции и чувства с возрастом притупляются. А жаль!