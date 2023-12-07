Не испугавшись мнения большинства, он смог посмотреть далеко вперед: биография сэра Исаака Ньютона

Ньютон был единственным сыном местного фермера по имени Исаак, у которого неплохо шли дела, но который скончался за три месяца до его рождения. Ньютон родился недоношенным, мало кто верил что он выживет.

Когда ему было три года, его мать, Ханна Эйскоу Ньютон, вторично вышла замуж за состоятельного священника Барнабаса Смита и переехала жить к нему, оставив юного Ньютона с бабушкой по материнской линии.

Этот опыт оставил неизгладимый отпечаток на Ньютона, позже проявившийся в остром чувстве незащищенности. Он с тревогой зациклился на своей опубликованной работе, защищая ее достоинства иррациональным поведением.

В возрасте 12 лет Ньютон воссоединился со своей матерью после смерти ее второго мужа. Она привезла с собой троих маленьких детей от второго брака.

Образование Исаака Ньютона

Ньютон был зачислен в Королевскую школу в Грэнтеме, городке в Линкольншире, где он поселился у местного аптекаря и познакомился с увлекательным миром химии.

Мать забрала его из школы в возрасте 12 лет. Ее план состоял в том, чтобы сделать из него фермера и заставить ухаживать за фермой. Ньютон с треском провалился, так как считал сельское хозяйство однообразным. Вскоре Ньютона отправили обратно в Королевскую школу, чтобы закончить базовое образование.

Возможно, почувствовав врожденные интеллектуальные способности молодого человека, его дядя, выпускник тринити-колледжа Кембриджского университета, убедил мать Ньютона отдать его в университет. Ньютон записался на программу, похожую на work-study, в 1661 году и впоследствии обслуживал столики и заботился о комнатах более состоятельных студентов.

Научная революция

Когда Ньютон прибыл в Кембридж, научная революция XVII века была уже в полном разгаре. Гелиоцентрический взгляд на Вселенную, теоретизированный астрономами Николаем Коперником и Иоганном Кеплером, а позже усовершенствованный Галилеем, был хорошо известен в большинстве европейских академических кругов.

Философ Рене Декарт начал формулировать новую концепцию природы как сложной, безличной и инертной машины. Тем не менее, как и большинство университетов Европы, Кембридж был пропитан философией Аристотеля и взглядом на природу, основанным на геоцентрическом взгляде на Вселенную, рассматривающем природу в качественных, а не количественных терминах.

В течение первых трех лет учебы в Кембридже Ньютона обучали по стандартной учебной программе, но он был очарован более продвинутыми науками. Все свое свободное время он проводил за чтением современных философов. Результатом стало не слишком блестящее выступление, но его можно понять, учитывая всего два курса его обучения.

Именно в это время Ньютон вел вторую серию заметок, озаглавленную Quaestiones Quaedam Philosophicae («Некоторые философские вопросы»). «Вопросы» показывают, что Ньютон открыл новую концепцию природы, которая послужила основой для научной революции. Хотя Ньютон окончил университет не на отлично, его усилия принесли ему звание стипендиата и четыре года финансовой поддержки для дальнейшего образования.

В 1665 году бубонная чума, опустошавшая Европу, пришла в Кембридж, вынудив университет закрыться. После двухлетнего перерыва Ньютон вернулся в Кембридж в 1667 году и был избран младшим научным сотрудником Тринити-колледжа, поскольку его все еще не считали выдающимся ученым.

В последующие годы его состояние улучшилось. Ньютон получил степень магистра искусств в 1669 году, когда ему еще не было 27 лет. За это время он наткнулся на опубликованную книгу Николаса Меркатора о методах работы с бесконечными рядами.

Ньютон быстро написал трактат De Analysi, в котором излагал свои собственные более широкие результаты. Он поделился этим с другом и наставником Айзеком Барроу, но не указал своего имени в качестве автора.

В июне 1669 года Барроу поделился неакредитованной рукописью с британским математиком Джоном Коллинзом. В августе 1669 года Барроу назвал ее автора Коллинзу как «мистера Ньютон... очень молод... но необычайно гениален и опытен в этих вещах».

Работа Ньютона впервые была доведена до сведения математического сообщества. Вскоре после этого Барроу отказался от должности профессора лукасианства в Кембридже, и Ньютон занял кафедру.

Открытия Исаака Ньютона

Ньютон совершил открытия в области оптики, движения и математики. Ньютон предположил, что белый свет представляет собой совокупность всех цветов спектра и что свет состоит из частиц.