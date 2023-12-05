Почему Сергей Маковецкий не бросает свою 82-летнюю жену: 40 лет вместе, а дети так и не появились

В знаменитом клипе Алсу «Зимний сон» юная певица влюбляется в харизматичного и зрелого героя, которого сыграл Сергей Маковецкий. Покоритель женских сердец действительно мог влюбить в себя любую красавицу, даже самую невинную.

Однако артист предпочел иной путь: в 1983 году он женился на женщине, которая намного старше него. И до сих пор верен ей.

Сейчас супруге Сергея Маковецкого Елене Демченко уже 82 года, а актер ни разу не давал повода усомниться в верности ей. По крайней мере, широкой публике об этом ничего не известно.