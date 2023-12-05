Почему Сергей Маковецкий не бросает свою 82-летнюю жену: 40 лет вместе, а дети так и не появились

В знаменитом клипе Алсу «Зимний сон» юная певица влюбляется в харизматичного и зрелого героя, которого сыграл Сергей Маковецкий. Покоритель женских сердец действительно мог влюбить в себя любую красавицу, даже самую невинную.
Однако артист предпочел иной путь: в 1983 году он женился на женщине, которая намного старше него. И до сих пор верен ей.
Сейчас супруге Сергея Маковецкого Елене Демченко уже 82 года, а актер ни разу не давал повода усомниться в верности ей. По крайней мере, широкой публике об этом ничего не известно.
Сергей Маковецкий окончил Щукинское училище. После которого поступил на службу в Театр Вахтангова. Молодому актеру хотелось все и сразу. И когда понял, что ему не дают тех ролей, на которые он рассчитывал, то собрал чемоданы и уехал в Одессу, где ему предложили сняться в киноленте «Я сын трудового народа».
Именно в Одесской киностудии он встретил женщину, которая стала его судьбой.
А увиделись они невзначай, общение начали с шутки. Маковецкий несся по коридору, и вдруг его окликнул женский голос: «Молодой человек, вы на мне женитесь?»
Сергей Маковецкий был заинтригован, оглянулся и уточнил: «На вас?» Елена Демченко очаровала его сразу своей дерзостью, легкостью и приятной внешностью. Поэтому он тут же согласился, лишь уточнил, когда они распишутся. Его будущая жена заявила, что на майских праздниках было бы неплохо. На том и порешили.
Демченко тогда подумала, что все останется на уровне шутки, однако вечером в дверь ее кабинета кто-то постучал. На пороге стоял тот самый решительный молодой человек. У пары закрутился роман.
Жена Маковецкого потом рассказала, что на дерзкий поступок ее вдохновил режиссер Станислав Говорухин, который со своими коллегами вдруг решил поехидничать над ней: дескать, она уже никогда не выйдет замуж, потому что уже стара и мало кому интересна. Но уверенная в себе женщина заявила: «Сами такие, вот будет пробегать первый попавшийся мальчик — захочу, он на мне женится». Сказано — сделано! Поженились они с Маковецким 12 мая, почти в майские праздники, как и договорились.
Когда Маковецкий и Демченко поженились, у Елены уже был сын от предыдущего брака. Ей было 42 года, актеру — 24.
Общих детей у влюбленных так и не появилось. Елена Демченко считает, что виноват в этом Театра Вахтангова, в котором долгое время служил ее муж.
Много лет Маковецкому с женой, мамой и пасынком Денисом приходилось жить в одной комнате с соседкой в общежитии. Мальчику даже уроки было негде делать, книги он читал в туалете.
За долгие годы работы Театр Вахтангова так и не выделил квартиру Маковецкому и его семье, хотя знал о его тяжелых жилищных условиях. Поэтому пара тянула с появлением наследников, а когда смогли приобрести квартиру, Елене уже было поздно рожать.
«Это очень большое мое горе и грех, за который я, видимо, буду отвечать перед Богом», — призналась жена Маковецкого в одном из шоу «Центрального телевидения».
Возможно, именно поэтому Маковецкий души не чает в пасынке, воспитывая его как родного сына. Сейчас у него и его жены уже двое внуков, и артист очень гордится, когда они называют его «дедом Серегой».
Елена Демченко до сих пор убеждена, что супруг влюблен в нее беззаветно. Она рассказывает, что иногда он просто так признается ей в любви, а у нее при этом сердечко екает. Разве можно при такой любви оставить друг друга? Тем более после стольких лет совместной жизни.
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Источник: starhit.ru, НТВ, «Википедия».