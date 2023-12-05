Брак с британкой, мечты о спорте и фильм об оборотне на корейский манер: биография актера Сон Чжу Ки

Биография звезды

Сон Чжун Ки — актер из Южной Кореи, талант и обаяние которого позволили ему прославиться далеко за пределами родной страны. Начав карьеру с традиционных дорам (сериалов, которые, как правило, длятся три месяца), актер дорос и до более серьезных картин, а отношение молодого мужчины к своей работе позволяет утверждать, что Сон порадует поклонников еще не одной талантливой характерной ролью.

Детская травма и спортивные мечты

Будущий актер родился 19 сентября 1985 года в корейском городе Тэджоне, что в провинции Чхунчхон-Намдо. У Сон Чжун Ки есть младшая сестра и старший брат.

В школьные годы мальчик профессионально занимался конькобежным спортом и даже представлял родной город на национальных соревнованиях. Мечтой Сона было войти в состав южнокорейской сборной. К сожалению, парень серьезно травмировал лодыжку, и со спортивными планами пришлось распрощаться навсегда.