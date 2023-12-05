Брак с британкой, мечты о спорте и фильм об оборотне на корейский манер: биография актера Сон Чжу Ки

Биография звезды
Сон Чжун Ки — актер из Южной Кореи, талант и обаяние которого позволили ему прославиться далеко за пределами родной страны. Начав карьеру с традиционных дорам (сериалов, которые, как правило, длятся три месяца), актер дорос и до более серьезных картин, а отношение молодого мужчины к своей работе позволяет утверждать, что Сон порадует поклонников еще не одной талантливой характерной ролью.
Детская травма и спортивные мечты
Будущий актер родился 19 сентября 1985 года в корейском городе Тэджоне, что в провинции Чхунчхон-Намдо. У Сон Чжун Ки есть младшая сестра и старший брат.
В школьные годы мальчик профессионально занимался конькобежным спортом и даже представлял родной город на национальных соревнованиях. Мечтой Сона было войти в состав южнокорейской сборной. К сожалению, парень серьезно травмировал лодыжку, и со спортивными планами пришлось распрощаться навсегда.
Сон Чжун Ки. Фото: biographe.ru
Смирившись со случившимся, Чжун Ки направил энергию на учебу и вскоре пополнил ряды лучших учеников школы. Это позволило будущей звезде без проблем поступить в престижный университет Сонгюнгван, набрав на экзамене почти максимум из возможных баллов. Казалось, что юноша с блеском окончит ВУЗ, однако судьба распорядилась иначе: проучившись два года, Сон принял решение сменить учебное заведение и выбрал актерскую академию.
Родители не поддержали решение сына, но молодой человек все-таки поступил по-своему. И не ошибся: спустя короткий срок юношу уже начали приглашать на второстепенные роли в фильмы и сериалы.
Начало кинокарьеры
Официальным началом актерской биографии Чжун Ки считается фильм «Ледяной цветок», вышедший на экраны в 2008 году. И хотя роль актера снова не была главной, эти съемки подарили молодому человеку серьезный опыт работы в кино. Спустя год Сон вновь вернулся на лед, на этот раз как актер, играющий конькобежца. Речь идет о дораме «Тройной прыжок», которая подарила артисту первых поклонников.
Сон Чжун Ки в фильме «Ледяной цветок» . Фото: кадр из киноленты «Ледяной цветок» (2008)
Следующий год стал для актера судьбоносным. Сон Чжун Ки исполнил роль в сериале «Скандал в Сонгюнгване». Персонаж лицедея — отъявленный ловелас и модник, однако за внешней легкомысленностью скрывается настоящая преданность, любовь к друзьям и готовность прийти на помощь в любую минуту. Именно эти качества сделали героя любимчиком зрителей, а самого Сона — кумиром огромного количества поклонников дорам. Работа в «Скандале в Сонгюнгване» принесла актеру несколько почетных премий.
В 2011 году поклонников артиста порадовал выход картины «Дерево с глубокими корнями». Историческая драма с детективным сюжетом полюбилась зрителям, подарив исполнителю новых поклонников. В этом фильме Сон Чжун Ки сыграл молодого императора Сенджона, вокруг личности которого и разворачивается действие картины. Кинокритики отметили, что артисту удалось мастерски прорисовать образ героя, «осознавшего тщетность власти еще в начале жизни» и пытавшегося выдержать «давление тирании своего отца».
В 2012-м зрителей поразила еще одна главная роль, сыгранная Чжун Ки. Речь идет о картине «Мальчик-оборотень». Трогательная сказка о юноше-оборотне, которого приняли в человеческую семью, полюбилась зрителям во всем мире. Сам же фильм часто сравнивают с культовыми «Сумерками».
Актер в фильме «Скандал в Сонгюнгване». Фото: кадр из фильма «Скандал в Сонгюнгване» (2009)
В интервью Сон признался, что, готовясь к этой роли, просматривал документальные картины о дикой природе, вел наблюдения за бездомными собаками, обитающими на улицах города, чтобы научиться повторять пластику животных. Кроме того, артист черпал вдохновение в фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы».
Перерыв в творческой карьере и служба в армии
В 2013-м актерская карьера Чжун Ки прервалась на год и 9 месяцев: артиста призвали на службу в армию, которую он проходил в пехотной дивизии. Сразу после увольнения из рядов вооруженных сил Сон Чжун Ки приступил к работе над новым сериалом под названием «Потомки солнца», в который его пригласили еще до призыва. Партнершей актера по съемочной площадке стала очаровательная Сон Хе Ге. На экранах сериал появился в 2015 году.
В 2017-м вышел фильм с участием Сона Чжун Ки под названием «Кунхам: Пограничный остров». Здесь актеру досталась непростая роль человека, волею судьбы заброшенного на остров Кунхам — пристанище военнопленных, беглых преступников и подпольных революционеров.
Сон Чжун Ки в дораме «Славный парень». Кадр из фильма «Славный парень» (2012)
Ярким событием в фильмографии уроженца Южной Кореи стала работа в криминальной драме «Винченцо». Захватывающий сюжет и непривычные для традиционных корейских сериалов локации — съемки частично проходили в Италии — позволили проекту в короткие сроки войти в топ-10 драм с самым высоким рейтингом, которые транслировались на канале tvN. Самому Чжун Ки досталась главная роль — приемного сына главы итальянской мафии.
Личная жизнь артиста
В одном из интервью актер признался, что с первой девушкой встречался ровно 103 дня, после чего та бросила его. Это было, когда он учился в 9-м классе. С тех пор до первой женитьбы у актера было четыре романа, ни один из которых так и не стал судьбоносным. Также Сон Чжун Ки подчеркивал, что ни одна из этих четырех избранниц не являлась звездой и не имела никакого отношения к миру шоу-бизнеса.
В 2017 году личная жизнь актера наладилась: Сон Чжун Ки объявил о помолвке. Невестой любимца зрителей стала актриса Сон Хе Ге. Влюбленные познакомились на съемочной площадке сериала «Потомки солнца» и больше не захотели расставаться.
Сон Чжун Ки и Сон Хе Ге. Фото: biographe.ru
Фото со свадьбы актера, состоявшейся в октябре того же года, вскоре появились на страничке Сона в соцсетях, а также в фан-аккаунтах и на официальных сайтах кинокомпаний. Известно, что на торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья возлюбленных. Однако союз артистов оказался недолгим — уже в июне 2019-го Сон сообщил, что расстается с Хе Ге. Развод состоялся спустя месяц.
На время сердце актера оказалось свободным, но уже в 2022-м прессе стало известно о новой девушке Чжун Ки. Избранницей знаменитости оказалась англичанка Кэти Луиз Сандерс. Ходили слухи, что пара познакомилась на съемках «Винченцо», где Кэтрин выступала как преподаватель итальянского для Сона, но информация не подтвердилась. Тем не менее пару все чаще видели вместе, журналисты писали, что возлюбленная перебралась из Туманного Альбиона в Южную Корею.
В конце декабря артист официально подтвердил свои отношения с британкой, а 30 января 2023-го поклонники узнали о том, что Чжун Ки и Сандерс поженились и в скором времени ожидают прибавления в семье. Примерно в это время папарацци застали Кэти с матерью в магазине детских вещей — родители жены актера также перебрались в Корею, чтобы заботиться о дочери, когда Сон будет на съемках.
В июне Сон Чжун сообщил, что его жена родила сына. Для появления наследника на свет супруги выбрали Рим — родину Сандерс.
Кэти Луиз Сандерс и Сон Чжун Ки . Фото: YesAsia.ru
Актер сейчас
В 2023-м Сон продолжил актерскую карьеру. Поклонники узнали, что сейчас Чжун Ки занят в нескольких новых проектах, в частности в картинах «Твое и мое время года», «Богота» и других.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro