Актер, аниматор, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант и певец: кто такой Сет Макфарлейн

Музыка и альбомы

Помимо работы на телевидении и в кино, Сет Макфарлейн находил время развивать свою любовь к пению. Будучи давним поклонником мелодий биг-бэндов и полных оркестров в стиле ретро, он пел в 2009 году на BBC Proms со сет-листом старых фаворитов, таких как Singin' in the Rain, и выпустил свой дебютный альбом, номинированный на Грэмми «Музыка лучше чем слова» 2011 года.

Показав, что его желание записываться было больше, чем просто причуда, Макфарлейн выпустил альбомы Holiday for Swing (2014), No One Ever Tells You (2015), In Full Swing (2017) и Once in a While (2019), сотрудничая с артистами как Нора Джонс и Сара Барей, и попутно получив еще две номинации на Грэмми.

Что касается своей музыкальной страсти, Макфарлейн говорит: