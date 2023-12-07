Актер, аниматор, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант и певец: кто такой Сет Макфарлейн

Ранняя жизнь и карьера аниматора

Сет Вудбери Макфарлейн родился в Кенте, штат Коннектикут, 26 октября 1973 года. Его отец, Рональд, был учителем, а мать, Энн, - академическим администратором.

Будущий аниматор рисовал любимые мультфильмы, такие как Вуди Вудпекер и Фред Флинстоун, в возрасте двух лет и интересовался механикой анимации, как только научился говорить. Макфарлейн вспоминает:

«Когда я был достаточно взрослым, чтобы задать этот вопрос, я спрашивал: «Как делаются мультфильмы? Как мне сделать что-нибудь из этого?»

Свою первую высокооплачиваемую работу он получил в возрасте девяти лет, когда начал публиковать свой собственный комикс в местной газете Кента.

Макфарлейн продолжал рисовать и анимировать в старших классах школы, а затем поступил в Школу дизайна Род-Айленда (RISD) для изучения видео и анимации. Хотя изначально его карьерные амбиции были сосредоточены на Disney, Макфарлейн привлек внимание Hanna-Barbera Productions своим дипломным фильмом «Жизнь Ларри», в котором были зачатки того, что позже станет «Гриффинами».

После окончания университета в 1995 году Макфарлейн отправился на запад и переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать свою карьеру. В Hanna-Barbera Макфарлейн работал одновременно аниматором и сценаристом над фильмами «Джонни Браво» (1997) и «Корова и цыпленок» (1995), хотя его сердце все еще принадлежало «Жизни Ларри». Он продолжал работать над фильмом, доработав его и переделав в короткометражную комедию с новым названием «Ларри и Стив».

Руководители Fox оценили талант Макфарлейна и предложили ему контракт на работу на MADtv. Хотя сделка в конечном итоге сорвалась, она укрепила отношения аниматора с Fox.