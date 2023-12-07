Актер, аниматор, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант и певец: кто такой Сет Макфарлейн

Кто такой Сет Макфарлейн?
Сет Макфарлейн родился в 1973 году в Коннектикуте и начал работать в анимации в середине 1990-х. В 1999 году он дебютировал с анимационным хитом «Гриффины», что привело к созданию другого продолжительного мультсериала «Американский папаша» и возможности стать режиссером таких художественных фильмов, как «Третий лишний» и «Миллион способов потерять голову». Макфарлейн также выпустил несколько альбомов, номинированных на «Грэмми», с его каверами на избранные песни из the Great American Songbook.
Ведущий премии «Оскар» Сет Макфарлейн на сцене во время церемонии вручения премии, 24 февраля 2013 г. – Голливуд, Калифорния, США. - Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера аниматора
Сет Вудбери Макфарлейн родился в Кенте, штат Коннектикут, 26 октября 1973 года. Его отец, Рональд, был учителем, а мать, Энн, - академическим администратором.
Будущий аниматор рисовал любимые мультфильмы, такие как Вуди Вудпекер и Фред Флинстоун, в возрасте двух лет и интересовался механикой анимации, как только научился говорить. Макфарлейн вспоминает:
«Когда я был достаточно взрослым, чтобы задать этот вопрос, я спрашивал: «Как делаются мультфильмы? Как мне сделать что-нибудь из этого?»
Свою первую высокооплачиваемую работу он получил в возрасте девяти лет, когда начал публиковать свой собственный комикс в местной газете Кента.
Макфарлейн продолжал рисовать и анимировать в старших классах школы, а затем поступил в Школу дизайна Род-Айленда (RISD) для изучения видео и анимации. Хотя изначально его карьерные амбиции были сосредоточены на Disney, Макфарлейн привлек внимание Hanna-Barbera Productions своим дипломным фильмом «Жизнь Ларри», в котором были зачатки того, что позже станет «Гриффинами».
После окончания университета в 1995 году Макфарлейн отправился на запад и переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать свою карьеру. В Hanna-Barbera Макфарлейн работал одновременно аниматором и сценаристом над фильмами «Джонни Браво» (1997) и «Корова и цыпленок» (1995), хотя его сердце все еще принадлежало «Жизни Ларри». Он продолжал работать над фильмом, доработав его и переделав в короткометражную комедию с новым названием «Ларри и Стив».
Руководители Fox оценили талант Макфарлейна и предложили ему контракт на работу на MADtv. Хотя сделка в конечном итоге сорвалась, она укрепила отношения аниматора с Fox.
Сета Макфарлейн удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде, 22 апреля 2019 г. – Голливуд, Калифорния, США. - Фото: Global Look Press
«Гриффины»
Вскоре студия предложила ему небольшую сумму денег за создание пилотного эпизода, надеясь, что это приведет к выпуску сериала в прайм-тайм под руководством Макфарлейна. Это было напряженное время творчества и тревог для Макфарлейна, который рассказывает:
«Я провел около шести месяцев без сна и без жизни, просто рисовал как сумасшедший у себя на кухне и делал этот пилотный проект».
Несмотря на его ограниченный бюджет, ему удалось передать общую направленность шоу и зацепить руководство студии своим острым юмором. Fox купила «Гриффинов» в 1998 году и назначила его дебют на начало 1999 года. Макфарлейну было всего двадцать четыре, а он уже был исполнительным продюсером.
Макфарлейн озвучил трех главных героев «Гриффинов»: Питера, Стьюи и Брайана Гриффина. Шоу, сатира на американскую семейку, с режущей точностью разыгрывается в безумной дисфункции Гриффинов из Куахога, штат Род-Айленд. Хотя Макфарлейн ссылается на Вуди Аллена и Джеки Глисона как на вдохновителей и предшественников, его собственный стиль юмора просвечивает насквозь, и Гриффины быстро завоевали верных поклонников.
Говоря о привлекательности сериала «смех от живота», Макфарлейн сказал:
«Особенно сейчас, при нынешнем обилии ситкомов, мы предпочитаем шутить. Я думаю, что это теряется во многих ситкомах, которые зациклены на таких вещах, как развитие сюжета, персонажей и эмоциональное повествование. Это важно, но, в конце концов, «работа номер один» в ситкомах - это то, что ты должен заставлять людей смеяться».
«Гриффины» были отменены в 2002 году, но стремительных продаж DVD, высоких рейтингов повторов и большого количества недовольных фанатов было достаточно, чтобы привлечь внимание руководителей студии. После серьезных переговоров Fox решила воскресить «Гриффинов» и тем самым использовать свой прибыльный потенциал в обозримом будущем.
Неудивительно, что, учитывая склонность к физическому юмору и политическим выкладкам, «Гриффины» не совсем избежали споров. Макфарлейн - излюбленная мишень консервативных и семейных сторожевых групп, которые постоянно отчитывают его за предполагаемую непристойность. Несмотря на политические минные поля, шоу и Макфарлейн получили множество похвал.
Семья Гриффинов. Фото: кадр из мультсериала (1999-...)
«Американский папаша» и «Шоу Кливленда»
Макфарлейн продолжал расширять свои горизонты за пределами «Гриффинов» и в 2005 году выпустил еще один сериал, который мог бы стать хитом, «Американский папаша», который он создал совместно с Мэттом Вейцманом и Майком Баркером. Еще более политическое по тону шоу следует за своим главным героем, Стэном Смитом, политически и социально консервативным офицером ЦРУ, и высмеивает его.
В 2009 году Макфарлейн дебютировал в спин-оффе «Гриффинов» «Шоу Кливленда», посвященном жизни друга Питера Гриффина Кливленда Брауна. «Шоу Кливленда» пользовалось некоторым успехом, получив номинацию на премию «Эмми», но ему не хватило стойкости предыдущих анимационных работ Макфарлейна, и он прекратил свою работу после четырех сезонов.
Актерское мастерство, режиссура и продюсирование
После первоначального успеха «Гриффинов» Макфарлейн начал появляться в телевизионных шоу, таких как «Девочки Гилмор», «Война в доме» и «Звездный путь: Энтерпрайз». На большом экране он озвучил персонажа Иоганна Крауса в фильме «Хеллбой II: Золотая армия» (2008) и появился в комедии Дуэйна Джонсона «Зубная фея» (2010), «Удача Логана» (2017).
Съемки фильма «Удача Логана», 2017 г. Сет Макфарлейн, Стивен Содерберг, Себастьян Стэн. Фото: Global Look Press
«Третий лишний»
В 2012 году Макфарлейн выпустил свой первый полнометражный фильм «Третий лишний» с Марком Уолбергом в главной роли. Фильм рассказывает историю взрослого мужчины и его живого плюшевого медведя детства. Наряду с написанием сценария, режиссурой и продюсированием фильма, Макфарлейн озвучил титулованного говорящего медведя, а также написал текст песни «Каждому нужен лучший друг», номинированной на премию «Оскар».
Сет Макфарлейн на премьере фильма «Tретий лишний», 21 июня 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. -Фото: Global Look Press
«Миллион способов потерять голову», «Третий лишний - 2»
На волне успеха «Третьего лишнего» Макфарлейн продвинулся в написании сценария, режиссировании и снятии главной роли в фильме «Миллион способов потерять голову» (2014). Верная стилю своего создателя, комедия содержала множество непристойных шуток, но также вызвала неоднозначные отзывы, несмотря на талантливый актерский состав, в который вошли Шарлиз Терон, Лиам Нисон и Нил Патрик Харрис. Затем Макфарлейн вернулся с фильмом «Третий лишний 2» (2015), который не смог сравниться с успехом своего предшественника, но все же превысил 200 миллионов долларов в мировом прокате.
Кадр из сериала «Миллион способов потерять голову»: Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид, Нил Патрик Харрис, Сет Макфарлейн. Фото: Global Look Press
«Орвилл»
Макфарлейн пошел в другом направлении со своим следующим проектом «Орвилл». В комедийно-драматическом фильме, вдохновленном «Стартреком», Макфарлейн играет капитана Эда Мерсера, который командует исследовательским кораблем вместе со своей бывшей женой, которую играет Адрианна Палики. После неровного первого сезона в 2017 году «Орвилл» получил высокую оценку за то, что нашли свою опору во втором сезоне. После двух сезонов на Fox было объявлено, что третий сезон выйдет в эфир на Hulu в 2020 году.
Макфарлейн также был ведущим программы Comedy Central roasts с Дэвидом Хассельхоффом, Чарли Шином и Дональдом Трампом, а также церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году. Кроме того, он принимал участие в многочисленных проектах в качестве исполнительного продюсера, включая ситкомы «Победитель», «Папаши» и «Блант говорит»; документальный сериал «Космос: Пространство и время» и «Космос: Возможные миры»; и документальный фильм об окружающей среде 2015 года «Это меняет все».
Сет Макфарлейн. Фото: кадр сериала «Орвилл» (2017-2019)
Музыка и альбомы
Помимо работы на телевидении и в кино, Сет Макфарлейн находил время развивать свою любовь к пению. Будучи давним поклонником мелодий биг-бэндов и полных оркестров в стиле ретро, он пел в 2009 году на BBC Proms со сет-листом старых фаворитов, таких как Singin' in the Rain, и выпустил свой дебютный альбом, номинированный на Грэмми «Музыка лучше чем слова» 2011 года.
Показав, что его желание записываться было больше, чем просто причуда, Макфарлейн выпустил альбомы Holiday for Swing (2014), No One Ever Tells You (2015), In Full Swing (2017) и Once in a While (2019), сотрудничая с артистами как Нора Джонс и Сара Барей, и попутно получив еще две номинации на Грэмми.
Что касается своей музыкальной страсти, Макфарлейн говорит:
«Я люблю и восхищаюсь захватывающими оркестровками – что можно сделать с группой такого размера – и я думаю, что во многом это затерянное искусство».
Сет Макфарлейн. Фото: обложка альбома «Музыка лучше чем слова» 2011 года.