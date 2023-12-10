Как в звездных семьях мачехи находят общий язык с неродными детьми

- У моего Андрея (я ему дала это имя) есть одна родная мама - это я, - призналась несколько лет назад Рудковская. - Если вы про биологическую мать, то он видел ее всего несколько раз по просьбе отца, по просьбе моей и Евгения, но после 2014 года наотрез отказался общаться. У него прекрасные отношения с отцом, а вот мамой он всегда считал и считает только меня. Я его с рождения воспитываю, никогда не предавала и не принижала по сравнению с родным. Он - мой сын, которого я очень люблю.

В браке с Евгением Плющенко Рудковская родила еще двоих сыновей - Александра (10 лет) и Арсения (3 года). Таким образом, у Яны четверо детей - настоящая мать-героиня!

Екатерина Малафеева