Как в звездных семьях мачехи находят общий язык с неродными детьми

Во многих интервью мы узнаем от самых известных людей, что вырастили и вложили душу в них на самом деле не биологические родители, бросившие наследников в детстве, а совершенно другие люди. По крови - чужие, но ставшие роднее матери или отца.
Ольга Алдонина
Сейчас у Алдонина новая жена Ольга, сын Артем и дочь Анжелика. Фото: личная страница Ольги Алдониной в социальной сети
Только самый бессердечный зритель не плакал, когда два года назад в эфире главных каналов к юбилею Юлии Началовой (в 2021-м ей могло бы исполниться 40 лет) появились душераздирающие откровения Веры Алдониной - дочери Юлии от футболиста сборной России Евгения Алдонина. Девочка рыдала и вспоминала, как переписывалась с мамой, когда та оказалась в реанимации, пересказывала голосовые сообщения и обещания Юлии, что все будет хорошо.
Вера не перестает любить маму, но и с мачехой сумела подружиться. Фото: личная страница Евгения Алдонина в социальной сети
Теперь девочке 16, и живет она душа в душу с Ольгой Алдониной, новой женой папы, вышедшей за футболиста в 2014 году. У пары двое общих детей, сын Артем (7 лет) и дочь Анжелика (4 года) - они и стали Вере верными братом и сестрой после гибели мамы. А Ольга Алдонина приняла подрастающую девочку как родную.
Смерть Юлии Началовой стала для всех настоящим шоком. Фото: Global Look Press
Несмотря на то, что Вера живет с бабушкой и дедушкой (родителями Началовой), она много времени проводит с папой, его женой, братиком и сестренкой: вместе отдыхают на выходных и каникулах, летают на море и поздравляют друг друга с праздниками. Даже самые преданные фанаты Началовой не сомневаются в искренности отношений Веры и ее мачехи и уверены, что связь между ними только крепнет.
Яна Рудковская
Андрей (с собачкой) - неродной сын Рудковской, однако она любит его не меньше, чем Николая и Сашу (слева, со своим отцом Евгением Плющенко). Фото: личная страница Яны Рудковской в социальной сети
Мало кто вспоминает о том, что супруга Евгения Плющенко когда-то стала родной мамой для неродного ей по крови Андрея Батурина (сейчас ему 22 года) - сына бизнесмена Виктора Батурина, с которым Рудковская много лет судилась после расторжения брака в 2008 году. Подумать только - 221 процесс за имущество и детей! Яна вышла из баталии победительницей, оба сына - Андрей и Николай (21 год) - остались жить с ней. Каково же было удивление публики, когда выяснилось: Андрея на самом деле родила предыдущая жена Батурина.
Яна долго судилась с Виктором Батуриным из-за детей и имущества. Фото: архив Экспресс газеты
- У моего Андрея (я ему дала это имя) есть одна родная мама - это я, - призналась несколько лет назад Рудковская. - Если вы про биологическую мать, то он видел ее всего несколько раз по просьбе отца, по просьбе моей и Евгения, но после 2014 года наотрез отказался общаться. У него прекрасные отношения с отцом, а вот мамой он всегда считал и считает только меня. Я его с рождения воспитываю, никогда не предавала и не принижала по сравнению с родным. Он - мой сын, которого я очень люблю.
В браке с Евгением Плющенко Рудковская родила еще двоих сыновей - Александра (10 лет) и Арсения (3 года). Таким образом, у Яны четверо детей - настоящая мать-героиня!
Екатерина Малафеева
Екатерине удалось сделать так, чтобы и она, и муж, и дети - Ксения, Максим, Алекс (справа) - чувствовали себя одной семьей. Фото: личная страница Екатерины Малофеевой в социальной сети
Резонансное ДТП с гибелью Марины Безбородовой, жены вратаря петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, в 2011 году потрясло общественность. Управляемый женщиной «Бентли» вылетел с проезжей части, протаранил рекламный билборд и врезался в дерево - шансов выжить не было. Футболист остался в безмолвном шоке. И с двумя детьми на руках - дочкой Ксюшей (сейчас ей 20 лет) и сыном Максимом (17 лет).
Однако вскоре в его жизни появилась спасительница: диджей Екатерина Комякова, что на 10 лет моложе футболиста. Она и стала заботливой и мудрой женой, хранительницей очага и любящей мамой для обоих детей спортсмена, который вскоре закончил карьеру (недавно зрители могли видеть его в качестве участника шоу «Звезды в Африке»). В 2013 году родился их общий сын Алекс (10 лет).
Первая жена Вячеслава Марина трагически погибла в ДТП. Фото: Вячеслав Евдокимов/РИА новости
Отметим, что выстроить отношения со всеми детьми Малафеева его новой жене удалось не сразу. Дочь Ксения доставила родителям много хлопот: она имела проблемы с наркотиками, проходила фигуранткой по уголовному делу (и даже получила условный срок!), потом лежала в клинике реабилитации. Но Екатерина старалась и, даже несмотря на то что недавно Малафеевы объявили о разводе, вряд ли причиной расставания (прошедшего, кстати, мирно и даже празднично) было то, что Катя не сумела стать Ксюше и Максиму достойной матерью.