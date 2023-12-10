Что стало с секс-символами нашей эстрады, блиставшими в 90-х и начале 2000-х

Стать звездой, не имея броской внешности и сильной мужской харизмы, всегда было непросто, а в те времена, когда неизбалованная публика клевала прежде всего на яркую оболочку, было еще сложнее - лишь самым эффектным певцам удавалось завоевывать сердца миллионов. Но годы идут, жизнь меняется, люди стареют... Как сейчас выглядят герои 90-х и начала 2000-х? Кому из них удалось сохранить прежний шарм и былую популярность?
Фото: личная страница Владимира Преснякова в социальной сети
55-летний Владимир Пресняков немного раздобрел, вместо пышной шевелюры у него теперь короткая стрижка. Да, исполнитель хита «Папа, ты сам был таким» уже не задорный длинноволосый пацан, зато теперь он сам папа (у артиста трое сыновей) и примерный муж певицы Натальи Подольской. И, что важнее всего, Владимир, укрепивший позиции благодаря наставничеству в шоу «Голос», все так же популярен - может, даже чуточку популярнее, чем в 2000-е, когда в карьере Преснякова наблюдалось некоторое затишье. На прошлой неделе Владимир собрал полный столичный «Крокус», а в новогоднюю ночь споет сразу на нескольких площадках.
Фото: Persona Stars, Иван Макеев / КП
53-летний Дмитрий Маликов сохранил фирменную шевелюру и звездный статус. Бешеной популярности у Маликова уже нет, и все же он имеет большую и очень разную аудиторию: исполняет как эстрадную, так и классическую музыку, устраивает музыкальные спектакли для детей. У Дмитрия безупречная репутация, что позволяет ему получать солидные рекламные контракты.
Отец дочери и сына, верный муж, Маликов теперь так вспоминает молодые годы: «Около дома дежурили поклонницы, девчонки расписали весь подъезд - на лестничной клетке делали ремонт три раза. Чего там только не писали: губными помадами, мелками, фломастерами. Мне даже пришлось охрану нанимать...»
Фото: Владимир Яцин / ТАСС, канал «Россия»
47-летний Сергей Жуков - единственный многодетный отец в нашей подборке. У лидера группы «Руки Вверх!» есть дочь от первой жены и трое детей от нынешней супруги Регины. Скоро у пары родится четвертый общий ребенок. Глава семейства много работает: круглый год колесит по стране с гастрольным туром и собирает самые большие залы.
Теперь Жуков серьезно прибавил в весе и в прямом смысле, и в переносном - стал не только мужчиной плотного телосложения, но и бизнесменом со множеством успешных проектов. У Сергея и кондитерские с собственным производством, и ночные клубы, и гриль-бары, и компании по выращиванию клубники и поставкам мяса... И, конечно, «Руки Вверх Продакшн», занимающийся производством сериалов и мультфильмов.
Фото: Persona Stars, Фото: личная страница Богдана Титомира в социальной сети
56-летний Богдан Титомир после успеха в составе дуэта «Кар-мэн» начал сольную карьеру с мегахитом «Делай, как я». Но в какой-то момент, как казалось, куда-то исчез. Но не бесследно. Не поверите: год назад Титомир выпустил десятый сольный альбом под названием «55» - аккурат к юбилею. Периодически артист дает концерты в небольших залах. Год назад классик российского рэпа участвовал в телешоу «Аватар», а три года назад победил в другом телепроекте - «Суперстар».
То есть Богдан по-прежнему в строю. С личной жизнью пока, правда, не задалось, но Титомир все-таки надеется создать семью и стать отцом. Впрочем, может, он уже им стал? Богдан вспоминает: «Когда я находился на пике популярности, мне, конечно, предъявляли внебрачных детей, но тогда не было тестов ДНК. Когда тесты появились, все сразу пропали — тишина...»
Фото: Global Look Press, Лариса Кудрявцева / Экспресс-газета
47-летний Николай Басков, чья слава в качестве эстрадного артиста пришлась уже на начало нулевых, все еще «натуральный блондин... - и молодой, и заводной, и знаменит, и холостой». 17 лет назад у Баскова родился сын, но, увы, случился скандальный развод с мамой мальчика, и эту тему артист не обсуждает. Николай так повторно и не женился, отдавая всего себя работе - он и поет, и ведет телешоу и мероприятия. Артист следит за внешностью, держит вес под контролем, при этом популярность его находится на стабильно высоком уровне.