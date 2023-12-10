Что стало с секс-символами нашей эстрады, блиставшими в 90-х и начале 2000-х

53-летний Дмитрий Маликов сохранил фирменную шевелюру и звездный статус. Бешеной популярности у Маликова уже нет, и все же он имеет большую и очень разную аудиторию: исполняет как эстрадную, так и классическую музыку, устраивает музыкальные спектакли для детей. У Дмитрия безупречная репутация, что позволяет ему получать солидные рекламные контракты.

Отец дочери и сына, верный муж, Маликов теперь так вспоминает молодые годы: «Около дома дежурили поклонницы, девчонки расписали весь подъезд - на лестничной клетке делали ремонт три раза. Чего там только не писали: губными помадами, мелками, фломастерами. Мне даже пришлось охрану нанимать...»