Красавчик из корейских дорам и обладатель множества кинонаград: чем известен актер Пак Бо Гом

Биография знаменитости

Звезда корейских дорам Пак Бо Гом входит в число кумиров молодежи с 2011 года, когда впервые появился в фильме «Слепая». С тех пор актер значительно пополнил свою фильмографию, в которой появились как положительные, так и отрицательные герои. В 2015-м Пак Бо Гом оказался на волне популярности после главной роли в сериале «Ответ 1988».

Несмотря на молодость, парень является обладателем более 25 почетных наград за заслуги в области кино, ТВ и музыки, в частности, престижных KBS Drama Awards и Asia Artist Awards.

Начал звездную карьеру с пения в церковном хоре

Пак Бо Гом родился 16 июня 1993 года в Сеуле и стал третьим ребенком в семье. У актера есть сестра и брат, старше него на 11 и 9 лет соответственно. Несмотря на разницу в возрасте, дети росли очень дружными. Все получили христианское воспитание, актер и по сей день исправно посещает церковь. Именно здесь началось его увлечение музыкой: мальчика взяли в церковный хор, а в 5 лет он начал изучать игру на фортепиано.