Красавчик из корейских дорам и обладатель множества кинонаград: чем известен актер Пак Бо Гом

Биография знаменитости
Звезда корейских дорам Пак Бо Гом входит в число кумиров молодежи с 2011 года, когда впервые появился в фильме «Слепая». С тех пор актер значительно пополнил свою фильмографию, в которой появились как положительные, так и отрицательные герои. В 2015-м Пак Бо Гом оказался на волне популярности после главной роли в сериале «Ответ 1988».
Несмотря на молодость, парень является обладателем более 25 почетных наград за заслуги в области кино, ТВ и музыки, в частности, престижных KBS Drama Awards и Asia Artist Awards.
Начал звездную карьеру с пения в церковном хоре
Пак Бо Гом родился 16 июня 1993 года в Сеуле и стал третьим ребенком в семье. У актера есть сестра и брат, старше него на 11 и 9 лет соответственно. Несмотря на разницу в возрасте, дети росли очень дружными. Все получили христианское воспитание, актер и по сей день исправно посещает церковь. Именно здесь началось его увлечение музыкой: мальчика взяли в церковный хор, а в 5 лет он начал изучать игру на фортепиано.
Пак Бо Гом в детстве. Фото: 24smi.org
Пак поступил в среднюю сеульскую школу «Мокдонг», учился хорошо, увлекся плаванием, даже входил в школьную команду. В 4 классе мальчик пережил трагедию – смерть мамы. Переживания еще больше погрузили его в творчество. Юноша стал писать стихи и музыку, окончательно сформировалась его мечта стать музыкантом.
Будучи уже в старших классах, Пак отправил диски с собственными песнями во все крупные творческие агентства. Талантливым парнем заинтересовалось несколько компаний. Но Пак выбрал стажировку в агентстве Sidus HQ и с азартом окунулся в работу с профессионалами.
От кураторов не укрылся актерский дар юноши, они посоветовали Паку попробовать себя еще и в этой ипостаси. И хотя у парня не было планов о карьере на экране, он прислушался. Первой ролью корейского актера стал эпизод в триллере «Слепая» (2011). Пак Бо Гом сыграл брата главной героини, который гибнет в автокатастрофе.
Пак Бо Гом в университете. Фото: 24smi.org
Первые эпизодические роли и окончание университета
В 2012 году Пак окончил высшую школу «Шинмок» и влился в ряды актеров агентства Blossom Entertainment, благодаря чему получил небольшие роли в сериалах «Застывший снимок» и «Мститель в маске». Также в этом году его ждет работа в фильме «Полицейский на подиуме», в которой Пак Бо Гом сыграл главного героя в молодости.
Так роль за ролью начинает складываться актерская биография молодого человека. Особенно удачным и плодотворным выдался 2014 год. Прежде всего парень продолжает творческое образование, поступив в прославленный университет «Менджи», из стен которого вышли многие корейские звезды. Актер удачно выбирает направление, став студентом факультета музыкального театра.
В его творческой жизни сразу 5 громких проектов, в их числе 3 полнометражных фильма. Пак Бо Гом играет второплановую роль офицера полиции Ли Джин Хо в криминальном триллере «Тяжелый день». Следующая работа молодого актера – историческая драма «Адмирал: Ревущие потоки», посвященная событиям легендарной битвы при Менряне (XVI век) и подвигу корейского адмирала Ли Сунсина.
Пак Бо Гом в фильме «Адмирал: Ревущие потоки». Фото: кадр из киноленты «Адмирал: Ревущие потоки» (2014)
Картина имела международный успех и отмечена несколькими престижными наградами мировых смотров. Этой работой Пак Бо Гом привлек внимание критиков к своей игре, и его карьера стала двигаться по восходящей.
Этот же 2014-й принес парню первую ведущую роль в дораме «Чудесное время». Пак изображает главного героя в молодости. Его персонаж Кан Донг Сок, который на пути к успешной прокурорской карьере приобрел такие качества, как снобизм, высокомерие и черствость, возвращается в родную провинцию, вспоминает былые времена, первую любовь и постепенно меняется в лучшую сторону.
Очередное мастерство перевоплощения актер демонстрирует в сериале «Кантабиле завтрашнего дня». Пак играет виолончелиста Ли Юн Хо, который оставил музыку из-за травмы руки. За эти роли артист номинирован на ежегодную премию KBS Drama Awards в категории «Лучший молодой актер».
Пак Бо Гом в сериале «Кантабиле завтрашнего дня». Фото: кадр из сериала «Кантабиле завтрашнего дня» (2014)
Роли серийных убийц и возрастающая популярность
Но если в 2014-м он только номинант, то в 2015-м уже полноправный обладатель награды за исполнение роли в сериале «Я тебя помню». На этот раз Пак Бо Гом решил уйти от образов положительных персонажей и играет серийного убийцу. Впрочем, несмотря на множество наград, успех актера нельзя назвать оглушительным. Только после главной роли в сериале «Ответ 1988» к Пак Бо Гому приходит по-настоящему звездная слава.
Дорама повествует о жизни и приключениях пяти друзей, живущих в северном районе Сеула Добонг. Пак играет одного их них, Чхве Тэка, гениального игрока в го (японские шашки). Сериал стал настолько популярным, что его посмотрели даже миллионы зарубежных зрителей. Поэтому критики удостоили Пака победы в номинации «Лучший интернациональный артист» на Chinese Music Awards, а американский интернет-ресурс DramaFever назвал его лучшей восходящей звездой.
На фоне плодотворной работы на ТВ молодой артист дебютирует в шоу-бизнесе. В мае 2015 года он стал соведущим музыкального шоу Music Bank вместе с поп-звездой Айрин. Зрители настолько полюбили этот творческий тандем, что назвали его лучшим за всю историю шоу. Соведущие удостоились награды KBS Entertainment Awards.
Пак Бо Гом в сериале «Ответ 1988». Фото: кадр из сериала «Ответ 1988» (2015)
Уделив карьере шоумена больше года, Пак Бо Гом покидает проект, чтобы отдать все силы актерскому развитию. Тем более, что ему предложили новую интересную роль в исторической дораме «Лунный свет, нарисованный облаками» (2016).
Кстати, во время съемок дорамы Пак снял клип на песню Boombastic, в котором танцует в исторических костюмах на площади Кванхвамун. Также в 2016-2017 годах Пак Бо Гом принял участие в телешоу «Бегущий человек».
Корейские актер с поклонницей. Фото: соцсети Пак Бо Гома
Личная жизнь артиста
Личная жизнь актера ограничена условиями контакта с агентством. Согласно ему, молодому человеку нежелательно связывать себя узами отношений, дабы не растерять армию поклонниц, которых, как известно, у него масса. Репортеры пытаются разузнать факты о его девушке, но пока тщетно.
Сам же актер признается, что хотел бы видеть в будущей жене заботливость, добропорядочность, умение создать уют в доме и, конечно, приверженность его христианским взглядам. Пока же на всех тусовках и вечеринках актер появляется в компании близких друзей.
Пак Бо Гом на фотосессии. Фото: соцсети Пак Бо Гома
Актер сейчас
Некоторое время назад Пак окончил университет и начал сниматься в драме «Бойфренд» вместе со звездной партнершей Сон Хе Ге. Актер играет обычного парня без профессии и постоянной работы. Но судьба сводит его с состоятельной девушкой Ча Су Хён, дочерью политика, в которую он невольно влюбляется. Сериал сейчас с большим успехом транслировался на коерйском телевидении.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro