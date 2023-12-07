Классик эпического фэнтези: как жил британский писатель Джон Рональд Руэл Толкин

Кем был Джон Рональд Руэл Толкин?
Дж.Р.Р. Толкин был английским автором фэнтези и профессором в Оксфордском университете. Толкин поселился в Англии еще ребенком, продолжая учиться в Эксетерском колледже. Преподавая в Оксфордском университете, он опубликовал популярные фэнтезийные романы «Хоббит» и трилогию «Властелин колец». У работ была преданная международная фанатская база, и они были адаптированы в отмеченные наградами блокбастеры.
Постер экранизации третьей части трилогии «Властелин колец: Возвращение короля». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Джон Рональд Руэл Толкин родился в Блумфонтейне, Южная Африка, 3 января 1892 года в семье Артура Толкина и Мейбл Саффилд Толкин. После того, как Артур умер от осложнений, вызванных ревматизмом, Мейбл поселилась с четырехлетним Толкином и его младшим братом Хилари в деревушке Сэрхоул в Бирмингеме, Англия.
Мейбл умерла в 1904 году, и братьев Толкиен отправили жить к родственникам и в пансионы, опекуном которых стал католический священник в Бирмингеме. Толкин продолжил получать первоклассную степень в Эксетерском колледже, специализируясь на англосаксонских и германских языках и классической литературе.
Бюст Дж. Р. Р. Толкина, который также учился в Эксетерском колледже. Один из 39 независимых колледжей, которые вместе составляют Оксфордский университет. Оксфорд, Оксфордшир, Великобритания. Фото: Global Look Press
Первая мировая война
Толкин поступил лейтенантом в Ланкаширский стрелковый полк и служил в Первую мировую войну, позаботившись о том, чтобы продолжить писать. Он участвовал в битве на Сомме, в ходе которой были понесены серьезные потери, и в конце концов был освобожден от службы по болезни. В разгар своей военной службы он женился на Эдит Братт в 1916 году.
Продолжая свои лингвистические исследования, Толкин в 1920 году поступил на преподавательский состав Университета Лидса, а несколько лет спустя стал профессором Оксфордского университета. Находясь там, он основал писательскую группу под названием The Inklings, среди членов которой были К.С. Льюис и Оуэн Барфилд. Также в Оксфорде, когда он оценивал работу, он спонтанно написал короткую строчку о «хоббите».
«Хоббит» и «Властелин колец»
Отмеченный наградами фантастический роман «Хоббит» - о маленьком Бильбо Бэггинсе с пушистыми лапками и его приключениях — был опубликован в 1937 году и считался детской книгой, хотя Толкин утверждал, что изначально книга не предназначалась для детей. Он также создал более 100 рисунков в поддержку повествования.
В течение долгого времени, во время научной работы, Толкин писал книги, которые позже стали его главным наследием, — серию «Властелин колец». Работы были написаны под влиянием древних европейских мифов, а также в них автор использовал свои наборы карт, представлений и языков.
Толкин выпустил первую часть серии «Братство кольца» в 1954 году; «Две башни» и «Возвращение короля» вышли в 1955 году. Книги предоставили читателям большой литературный мир, в котором жили эльфы, гоблины и другие небывалые существа, среди которых были волшебник Гэндальф и гном Гимли.
В то время как у «Властелина колец» были свои недовольные, многим читателям пришлись по вкусу идеи Толкина, его произведения хорошо продавались в разных странах мира, а читатели стали собираться в клубы.
Выставка Толкина в Национальной галерее современного искусства. Экземпляры изданий трилогии «Властелин колец» на многих языках мира, 15 ноября 2023 г. Рим, Италия - Фото: Global Look Press
Смерть
Толкин ушел с профессорской должности в 1959 году, продолжив публиковать сборник эссе и поэзии «Дерево и лист» и фантастическую повесть «Смит из Вуттон-Мейджор». Его жена Эдит умерла в 1971 году, а сам Толкин скончался 2 сентября 1973 года в возрасте 81 года. На их могиле, кроме их собственных имен, указаны имена героев его произведения «Сильмариллион» Берен - человек и Лютиэн - бессмертная дочь эльфийского короля. У них осталось четверо детей.
Могила Джон Р.Р. Толкин и его жены на католической части кладбища на севере от Оксфорда. Фото: Global Look Press
Наследие и новые адаптации
Серии «Хоббит» и «Властелин колец» входят в число самых популярных книг в мире, их продажи составляют десятки миллионов экземпляров. Трилогия «Властелин колец» также была адаптирована режиссером Питером Джексоном в очень популярное и отмеченное наградами трио фильмов с участием Иэна Маккеллена, Элайджи Вуда, Кейт Бланшетт, Вигго Мортенсена и других. Джексон также снял трехсерийную экранизацию «Хоббита» с Мартином Фрименом в главной роли, которая выходила на экраны с 2012 по 2014 год.
Сын Толкина Кристофер отредактировал несколько произведений, которые не были завершены на момент смерти его отца, в том числе «Сильмариллион» и «Дети Хурина», которые были опубликованы посмертно. «Искусство Хоббита» было опубликовано в 2012 году в честь 75-летия романа, представив оригинальные иллюстрации Толкина.
Подчеркивая непреходящую популярность знаменитого фантастического мира Толкина, в ноябре 2017 года гигант онлайн-торговли и развлечений Amazon объявил о приобретении телевизионных прав на серию книг. В своем заявлении компания раскрыла планы «исследовать новые сюжетные линии, предшествовавшие «Братству Кольца» Толкина», с потенциалом создания спин-оффа, тем самым воодушевляя поклонников обещанием приквела к знакомым деяниям Бильбо Бэггинса и Гэндальфа.
Жизнь автора стала темой художественного фильма «Толкин» в 2019 году, биографического фильма с Николасом Холтом в главной роли и Лили Коллинз наполненного отсылками к «Властелину колец».
Мартин Фримен в роли Бильбо Бэггинса и Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа. Фото: кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» 2012 г.