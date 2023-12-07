Классик эпического фэнтези: как жил британский писатель Джон Рональд Руэл Толкин

«Хоббит» и «Властелин колец»

Отмеченный наградами фантастический роман «Хоббит» - о маленьком Бильбо Бэггинсе с пушистыми лапками и его приключениях — был опубликован в 1937 году и считался детской книгой, хотя Толкин утверждал, что изначально книга не предназначалась для детей. Он также создал более 100 рисунков в поддержку повествования.

В течение долгого времени, во время научной работы, Толкин писал книги, которые позже стали его главным наследием, — серию «Властелин колец». Работы были написаны под влиянием древних европейских мифов, а также в них автор использовал свои наборы карт, представлений и языков.

Толкин выпустил первую часть серии «Братство кольца» в 1954 году; «Две башни» и «Возвращение короля» вышли в 1955 году. Книги предоставили читателям большой литературный мир, в котором жили эльфы, гоблины и другие небывалые существа, среди которых были волшебник Гэндальф и гном Гимли.

В то время как у «Властелина колец» были свои недовольные, многим читателям пришлись по вкусу идеи Толкина, его произведения хорошо продавались в разных странах мира, а читатели стали собираться в клубы.