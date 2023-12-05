История головокружительного успеха, слухи об изменах и лицо мировых брендов: биография футболиста Дэвида Бекхэма

Биография звезды
Дэвид Бекхэм — бывший профессиональный футболист английского происхождения. Игровое амплуа — полузащитник. На протяжении профессиональной биографии сменил ряд топовых футбольных клубов и после завершения карьеры не остался в стороне от мира спорта.
С двух лет пророчили славу великого спортсмена
Дэвид Бекхэм родился в Англии, в городе Лейтонстоун, 2 мая 1975 года. Дэвид был третьим ребенком в семье, у него есть старшие сестры Линн и Джоан. После появления долгожданного сына Тэд Бекхэм все внимание уделял только ему, мечтая сделать из Дэвида великого спортсмена. Отец начал тренировать Дэвида в детстве, когда тому исполнилось всего два года.
Маленький Дэвид с мамой и сестрами. Фото: uznayvse.ru
Первые шаги в спорте Дэвид начал с лондонского клуба «Лэйтон», где отыграл два года. После этого подающий надежды юный спортсмен поступил в футбольную школу «Тоттенхема», которую успешно окончил.
Контракт с легендарным футбольным клубом и сотрудничество с модными брендами
Дэвиду было 11 лет, когда его заметили представители знаменитого клуба «Манчестер юнайтед». Талантливого подростка пригласили на экзамены, которые он успешно сдал и был принят в юношескую команду клуба. В 1992 году юношеская команда «Манчестер юнайтед» выиграла кубок Англии. Все критики отметили, что потрясающая игра Бекхэма помогла завоевать награду. В 1993 году юноша подписал профессиональный контракт с самым известным британским клубом и стал членом основной команды.
Однако Дэвид решил, что одного футбола ему мало. В этом Бекхэму помог отец, который конвертировал его спортивный талант в деньги. В 20 лет молодой человек заключил контракты с гигантами Pepsi и Adidas, став лицом этих брендов.
Дэвид в футбольном клубе. Фото: uznayvse.ru
В 1998 году Дэвид превратился в настоящего национального героя благодаря голу, забитому в ворота сборной Колумбии на чемпионате мира. Но удача на этом мундиале была изменчива к спортсмену, и его обвинили в «убийстве футбола», когда он получил красную карточку в матче с Аргентиной. Многие ругали именно Бекхэма за то, что «Манчестер юнайтед» проиграл чемпионат.
В 2000 году футболиста назначили капитаном сборной Англии. А вскоре у полузащитника начались неприятности с главным тренером «Манчестер юнайтед», которые получили огласку, и дело едва не закончилось дракой.
В 2002 году Бекхэм был продан мадридскому «Реалу» за «смешную» сумму в €35 млн. Карьера футболиста уверенно шла вверх, в составе испанского клуба Дэвид стал чемпионом Испании (2006–2007), обладателем Суперкубка страны (2003).
Закрепленный за спортсменом номер 23 стал легендой. «Реал» продал колоссальное количество клубных футболок с его номером.
Дэвид Бекхэм в «Манчестер Юнайтед», 1992 год (нижний ряд, второй слева). Фото: uznayvse.ru
Практически попал в футбольный клуб Абрамовича
В 2004 году Бекхэм подумывал о переходе в футбольные клубы «Челси» или «Арсенал». Сумма трансфера в этом случае должна была составить €200 млн, и Роман Абрамович, который приобрел клуб из западного Лондона, мог себе это позволить. В борьбе за футболиста «Челси» готов был предложить необходимую сумму, переговоры с менеджерами спортсмена закончились в позитивном ключе. Но «Реал» не мог так просто отказаться от лучшего игрока, испанцам удалось уговорить Дэвида на продолжение сотрудничества.
В 2007 году из-за скандала с руководством «Реала» Бекхэм перешел играть в малоизвестный американский клуб «Лос-Анджелес гэлакси», подписав с ним контракт на 5 лет. Переход игрока спровоцировал небывалый всплеск интереса к футболу среди местных жителей. Предполагалось, что зарплата англичанина составит $250 млн, но, по слухам, Дэвид получил $27,5 млн.
В 2009 году Бекхэм на правах аренды перешел в итальянский «Милан». Дебют в этой команде был удачный — 2 гола в 4 матчах. Тут же в прессе поползли слухи об окончательном переходе англичанина в «Милан». В «Гэлакси» Дэвид пропустил большую часть сезона. Именно по этой причине калифорнийские болельщики резко изменили отношение к футболисту. На стадионах мелькали обидные плакаты. Масла в огонь подлила книга одноклубника Лэндона Донована «Эксперимент Бекхэма», в которой спортсмен не поскупился на жесткую критику в адрес прославленного англичанина.
Дебют Бекхэма в Премьер-лиге. Фото: uznayvse.ru
«Эпоха возрождения» футболиста и новые контракты
Сезон-2011/2012 стал «эпохой возрождения» Бекхэма. Именно тогда в борьбу за футболиста включились сразу несколько клубов. 1 декабря 2012 года футболист сыграл последний матч за «Гэлакси».
31 января 2013 года Бекхэм подписал 5-месячный контракт с ПСЖ. В составе парижан Дэвид стал чемпионом Франции. Эта победа сделала спортсмена уникальным футболистом, которому за карьеру удалось стать чемпионом четырех стран — Англии, Испании, США и Франции. Лучшие моменты игры Бекхэма и его штрафные удары со всех матчей поклонники собрали в видеоподборки, которые и сегодня популярны в интернете.
Также Бекхэм вошел в состав игроков, представлявших цвета сборной Англии на международных соревнованиях. В английской сборной футболист был признан рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков.
В 2003 году Бекхэм перешел в «Реал Мадрид». Фото: uznayvse.ru
Окончание карьеры футболиста и спецприз от президента УЕФА
Своими точными ударами со штрафных Бекхэм не раз спасал команды от поражений. Лучшие голы были забиты в матчах «Манчестер юнайтед» — «Барселона» (1998); «Манчестер юнайтед» — «Реал Мадрид» (2003); «Милан» — «Дженоа» (2008). Дэвид ставил рекорды не только в спортивном плане: его признали самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2011 году. В 2013 году футболист закончил карьеру.
В 2018 году Дэвид удостоился специального приза от президента УЕФА за вклад в развитие футбола. Также в конце лета экс-спортсмен получил возможность лично представлять состязание Invictus Games для бывших военных, получивших на службе инвалидность.
Популярный спортсмен знаменит и среди людей, не увлекающихся спортом, благодаря мемам, шуткам и афоризмам, которые связаны с именем Бекхэма. Эти фразы обычно были первоначально высказаны комментаторами во время игры футболиста, а затем разошлись цитатами по Сети. Например, фраза «Сегодня не день Бекхэма» плотно вошла в сетевой и городской фольклор и обозначает череду внезапных неудач у применяющего это описание.
Дэвид Бекхэм и Фабио Капелло. Фото: Global Look Press
2021 год стал для бывшего полузащитник «МЮ» поистине знаменательным. Его заслуги в большом спорте были отмечены на самом высоком уровне — в конце мая стало известно, что многодетный отец занял почетное место в Зале славы АПЛ (Английской Премьер-лиги). К слову, футболист стал восьмым в списке знаменитостей, которые удостоились подобной почести.
Бизнес и реклама с участием Бэкхема
В 2005 году Дэвид Бекхэм начал выпускать туалетную воду под брендом David Beckham. Первый аромат разработали парфюмеры Алон Астори и Биатрис Пике. Дебютный парфюм имел название David Beckham Instinct и предназначался для мужчин любого возраста. Первую партию товара моментально раскупили — сыграло роль звездное название.
В 2007-м компания начала выпускать как мужские, так и женские ароматы. С этого времени ежегодно выходили одноименные духи с пометками «Для него» и «Для нее». В интервью футболист признался, что для него равнозначны все собственные выпущенные варианты парфюма. По словам Бекхэма, бренд не пытается затмить предыдущие, а просто создает нечто новое.
В год завершения спортивной карьеры Дэвид Бекхэм снялся в рекламе нижнего белья бренда H&M. Рекламный ролик срежиссировал Гай Ричи. Также футболист продолжил сниматься для глянцевых изданий в роли модели, его параметры позволяют соперничать с профессионалами этой сферы.
Футболист в 2005 году на съемках для глянцевого журнала. Фото: uznayvse.ru
В 2014 году на экраны вышел документальный фильм «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное», который рассказывает о жизни футбольной суперзвезды после завершения карьеры. В центре сюжета картины — мотопутешествие, в которое отправился Дэвид вместе с тремя друзьями.
Вскоре Бекхэм впервые появился в художественном кино. Бывший футболист исполнил камео в комедийном боевике «Агенты А.Н.К.Л.» британского кинорежиссера Гая Ричи, у которого Дэвид уже снимался в рекламных видео.
Не последнее место в жизни бывшего спортсмена занимает благотворительность. С 2005 года футболист являлся послом доброй воли международного фонда ЮНИСЕФ, а спустя 10 лет стал основателем организации «7», цель которой — помощь детям с заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения. Название Дэвид выбрал в честь номера, с которым выступал в команде клуба «Манчестер юнайтед».
В июне 2020 года Дэвид Бекхэм стал совладельцем киберспортивного клуба Guild.
В 2019 в Лос-Анджелесе установили памятник Дэвиду Бекхэму. Фото: uznayvse.ru
Проблемы со здоровьем
Мало кто знает, что Дэвид Бекхэм страдает редким психическим заболеванием — синдромом навязчивого состояния, симптомы которого заключаются в патологическом стремлении расставлять вещи в симметричном порядке. Дэвид постоянно следит за тем, чтобы предметы были расставлены по прямой линии и в четном количестве. Бекхэм просто ненавидит, когда вещи лежат не на своем месте. Это приносит футболисту практически физическую боль.
У Бекхэма есть еще одна болезнь — астма, которая не помешала построить блистательную карьеру в спорте. Ограничения, связанные с недугами, повлияли на характер Дэвида, сделав его исполнительным и педантичным человеком. К тому же в жизни футболиста появилось хобби, которое благотворно влияет на нервную систему, — флористика.
Личная жизнь футболиста
О романтических отношениях Дэвида в молодости ничего не известно. Но футболисту удалось прославиться как идеальному семьянину. Личная жизнь спортсмена уже долгие годы связана с именем Виктории Бекхэм. Дэвид был уже известным игроком и завидным женихом, когда началась его история любви с Викторией Адамс — звездой поп-группы «Спайс Герлз». В 1999 году влюбленные официально зарегистрировали брак. Объединение двух популярных личностей привело к тому, что пара стала одним из самых знаменитых британских союзов. Виктория родила Дэвиду четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза Бекхемов, а также долгожданную дочь Харпер Бекхем.
Свадьба Бекхэмов. Фото: uznayvse.ru
Дэвид Бекхэм сделал тату с именами детей. Также на плече спортсмена изображен портрет жены, а на левой руке набиты слово Love и ласточка. Всего тело Дэвида украшают 17 татуировок. Из-за этого во время футбольной карьеры Бекхэм часто играл в форме с длинным рукавом.
В 2006 году стало известно, что футболист изменил жене с ассистенткой Ребеккой Лус, которая сопровождала его в поездке в Испанию. Британец публично попытался опровергнуть эти слухи, но тщетно. Любовница осознала, что стала ненужной, и дала серию откровенных интервью для Sky TV за приличное вознаграждение.
В 2010 году снова разгорелся скандал вокруг личной жизни футболиста. Проститутка Ирма Ничи дала скандальное интервью, рассказав, что в 2007 году Бекхэм не раз встречался с ней и другими женщинами этой же профессии. Спортсмен подал на Ирму в суд, обвиняя в клевете. Женщина в свою очередь подала встречный иск, требуя компенсации морального ущерба из-за обвинения во лжи.
Футболист с сыновьями в 2014 году. Фото: uznayvse.ru
Параллельно с этим начали появляться слухи о новых романах футболиста. Летом 2012 года таблоиды снова обвинили Дэвида в измене. Журналисты приписывали футболисту роман с оперной певицей Кэтрин Дженкинс. Виктория спокойно отреагировала на эти слухи. Комментировать подозрения семейство Бекхэм не стало.
Эти слухи были не первыми и не последними. В 2016 году журналистам хватило одного фото, чтобы обвинить Дэвида в новой измене. На этом снимке мужчина выходит из кофейни и задумчиво смотрит на светловолосую девушку, случайно оказавшуюся рядом.
В СМИ постоянно ходили слухи о проблемах в звездной семье и о том, что супруги якобы находятся на грани развода. Журналисты ссылаются на то, что сегодня Виктория и Дэвид живут между Лондоном и Лос-Анджелесом и не проводят время друг с другом, а их чувства охладели. Однако пара опровергает слухи о разладе в семье, регулярно выкладывая фото с совместного отдыха и романтических свиданий в собственных аккаунтах в соцсетях.
Британский футболист с дочерью Харпер. Фото: соцсети Дэвида Бекхэма
Футболист сейчас
В октябре 2023 года состоялась премьера документального сериала на Netflix о жизни и карьере Дэвида. Проект включил в себя в том числе архивные записи, которые ранее никогда не публиковались. В четырех вышедших эпизодах Бекхэм и его близкие делились историями о разных этапах жизни футболиста, его личной жизни, трудностях на пути и победах.
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