История головокружительного успеха, слухи об изменах и лицо мировых брендов: биография футболиста Дэвида Бекхэма

Первые шаги в спорте Дэвид начал с лондонского клуба «Лэйтон», где отыграл два года. После этого подающий надежды юный спортсмен поступил в футбольную школу «Тоттенхема», которую успешно окончил.

Контракт с легендарным футбольным клубом и сотрудничество с модными брендами

Дэвиду было 11 лет, когда его заметили представители знаменитого клуба «Манчестер юнайтед». Талантливого подростка пригласили на экзамены, которые он успешно сдал и был принят в юношескую команду клуба. В 1992 году юношеская команда «Манчестер юнайтед» выиграла кубок Англии. Все критики отметили, что потрясающая игра Бекхэма помогла завоевать награду. В 1993 году юноша подписал профессиональный контракт с самым известным британским клубом и стал членом основной команды.

Однако Дэвид решил, что одного футбола ему мало. В этом Бекхэму помог отец, который конвертировал его спортивный талант в деньги. В 20 лет молодой человек заключил контракты с гигантами Pepsi и Adidas, став лицом этих брендов.