«Тепло ли тебе, девица?»: почему всех раздражает Настенька из фильма «Морозко»

В нашей любимой сказке «Морозко» на первый взгляд все однозначно: есть положительные и отрицательные герои. И Настенька — конечно же, самая положительная: добрая, милая, скромная. И все же многим она откровенно не нравится.
В своих комментариях зрители не щадят Настеньку:
«Какая-то она фальшивая, эта Настенька»,
«Нам и в детстве непонятны были Настенькино поведение. Объясняли тем, что она — мачехой просто затюканная и защитников нет, даже отец устранился. Марфушка, та — да, пусть в чем-то она неправильная, но все реакции — естественные»,
«Встретив Деда Мороза, замерзшая до дрожи развлекает его приятными речами, показывая покорность и незлобивость. Даже перед лицом явной смерти от переохлаждения она делает вид, что у нее все хорошо».
«Тепло ли тебе, девица?»
Фото: кадр из фильма «Морозко»
Кстати, этот момент действительно напрягает. Помните, как Морозко спрашивает у продрогшей девушки:
«Тепло ли тебе, девица, тепло ли, красная?»
И несчастная Настенька отвечает, едва шевеля онемевшими губами:
«Тепло, батюшка!»
Даже маленькие дети знают: врать нехорошо. Зачем же врет Настенька — ведь она положительная героиня? У думающего зрителя такой образ начинает вызывать отторжение и неприязнь.
Марфушка — совсем другая!
Фото: кадр из фильма «Морозко»
Полная противоположность Настеньке — ее сводная сестра Марфушка. Да, она несимпатичная, грубая «хабалка». Зато, что думает — то и говорит, не пытаясь подластиться и выглядеть лучше, чем она есть. Даже с родной матерью готова подраться, лишь бы выбить для себя то, что хочет. Именно такие женщины способны отвоевать себе место под солнцем, хорошо это или плохо.
Сильные русские женщины
Фото: кадр из фильма «Морозко»
Интересно, почему во многих советских фильмах-сказках были показаны именно такие положительные героини — бессловесные, забитые, покорные? Вспомните, например, «Золушку» с Яниной Жеймо в главной роли. Или ту же Наталью Седых, сыгравшую Настеньку, в другой роли — Аленушки в сказке «Огонь, вода и медные трубы».
Ведь русские женщины всегда были образцом сильной воли и героизма. Начиная с Некрасова, воспевающего русскую женщину — «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А героини Гражданской и Великой Отечественной войны? А отважные жены декабристов?
А после войны, когда надо было восстанавливать и поднимать после разрухи страну, кто этим занимался? Все те же русские (точнее, советские) женщины — пахали в полях и на заводах, на стройках, не щадя своего здоровья. Зачем же режиссеры воспевали слабых и нежизнеспособных героинь?
Будут ли счастливы Настенька и Иванушка?
Фото: кадр из фильма «Морозко»
Можно предположить, что такие девушки были идеалом для некоторых мужчин. Ведь на фоне такой беспомощной Настеньки любой будет казаться героем — рыцарем без страха и упрека, все умеющим, на все способным. Даже бесполезный хвастун Иванушка. У сказки счастливый конец — свадьба, любовь, первый поцелуй. Молодые будут счастливы. Ой ли?
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Скорее всего, покорная бессловесная Настенька, пресная и умеющая только угождать, быстро надоест Ивану. Ведь нормальному мужчине нужна не служанка, а интересная, равноправная партнерша, с которой есть о чем поговорить. Не исключено, что через пару-тройку лет Иван заменит мачеху Настеньки — станет так же на нее покрикивать, унижать, а то и руку поднимать. Ведь он — избалованный парень, а она привыкла жить так, чтобы быть для всех удобной и полезной.