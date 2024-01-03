«Тепло ли тебе, девица?»: почему всех раздражает Настенька из фильма «Морозко»

Интересно, почему во многих советских фильмах-сказках были показаны именно такие положительные героини — бессловесные, забитые, покорные? Вспомните, например, «Золушку» с Яниной Жеймо в главной роли. Или ту же Наталью Седых, сыгравшую Настеньку, в другой роли — Аленушки в сказке «Огонь, вода и медные трубы».

Ведь русские женщины всегда были образцом сильной воли и героизма. Начиная с Некрасова, воспевающего русскую женщину — «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А героини Гражданской и Великой Отечественной войны? А отважные жены декабристов?

А после войны, когда надо было восстанавливать и поднимать после разрухи страну, кто этим занимался? Все те же русские (точнее, советские) женщины — пахали в полях и на заводах, на стройках, не щадя своего здоровья. Зачем же режиссеры воспевали слабых и нежизнеспособных героинь?

Будут ли счастливы Настенька и Иванушка?