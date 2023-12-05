Отец Децла о своем внуке: «Он должен сам добиться чего-то. Я помогаю только советами, материально — нет»

Juzeppe Junior

Сейчас Тони уже 18 лет, и он пошел по стопам своего знаменитого родителя. Рэпер исполняет свои треки под псевдонимом Juzeppe Junior.

По словам дедушки Антония у них с внуком нормальные отношения, но он не принимает участия в продвижении молодого певца. При этом Толмацкий старший считает, что у юноши должно все получиться, потому что он талантливый парень.

«У нас вся семья такая талантливая, я думаю, все нормально будет».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дедушка не дает своему внуку денег и не помогает в продвижении, хотя тот занимается творчеством с 2020 года и уже выпустил несколько треков.

«Он должен сам добиться чего-то, мне кажется, это будет более правильно. Я помогаю только советами, материально не помогаю. Подсказываю, как правильно можно все организовать, чтобы он смог заработать деньги. Он уже взрослый парень, ему 18 лет. Он учится в университете».

В июле 2021 года состоялась премьера первого клипа Тони The Dzen, созданного в сотрудничестве с рэпером Гором Бабаханяном. Всего за пару дней клип собрал больше 120 тысяч просмотров, и многие зрители поддержали Juzeppe Junior, отметив его талант и схожесть с отцом. Но копировать стиль отца парень не хочет, у него должен быть собственный творческий путь.