Отец Децла о своем внуке: «Он должен сам добиться чего-то. Я помогаю только советами, материально — нет»

Воссоединение семьи
Папа Децла, 63-летний Александр Толмацкий, сообщил, что наладил отношения со своим внуком Антонием. Юноша несколько лет не общался с родственниками по отцовской линии.
Теперь Антоний — частый гость в доме продюсера и даже решил официально стать Толмацким. Продюсер рассказал Teleprogramma.pro, как произошло примирение.
«Я как-то написал ему, поздравил с днем рождения, он мне позвонил и приехал в гости, и с тех пор общаемся».
Еще в начале лета 2023 года Антоний помирился с матерью отца Ириной и переехал к ней жить. Бабушка была очень рада воссоединиться с единственным наследником ее сына. К тому же молодой человек все больше становится похож на своего отца.
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). Фото: Global Look Press
Juzeppe Junior
Сейчас Тони уже 18 лет, и он пошел по стопам своего знаменитого родителя. Рэпер исполняет свои треки под псевдонимом Juzeppe Junior.
По словам дедушки Антония у них с внуком нормальные отношения, но он не принимает участия в продвижении молодого певца. При этом Толмацкий старший считает, что у юноши должно все получиться, потому что он талантливый парень.
«У нас вся семья такая талантливая, я думаю, все нормально будет».
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Дедушка не дает своему внуку денег и не помогает в продвижении, хотя тот занимается творчеством с 2020 года и уже выпустил несколько треков.
«Он должен сам добиться чего-то, мне кажется, это будет более правильно. Я помогаю только советами, материально не помогаю. Подсказываю, как правильно можно все организовать, чтобы он смог заработать деньги. Он уже взрослый парень, ему 18 лет. Он учится в университете».
В июле 2021 года состоялась премьера первого клипа Тони The Dzen, созданного в сотрудничестве с рэпером Гором Бабаханяном. Всего за пару дней клип собрал больше 120 тысяч просмотров, и многие зрители поддержали Juzeppe Junior, отметив его талант и схожесть с отцом. Но копировать стиль отца парень не хочет, у него должен быть собственный творческий путь.
Антоний Киселев, сын рэпера Децла. Фото: соцсети Juzeppe Junior
Путь к примирению
Продюсер не в курсе, как к воссоединению семьи относится мать молодого певца. Но зато рад поделиться новостью о девушке своего внука, с которой тот его уже познакомил.
«Он живет у бабушки, я не знаю, что там с его мамой. Сейчас у него появилась девушка, которая ему помогает с творчеством и вообще. Положительная девушка. Наверное, благодаря этому и у нас наладились отношения».
Сам юноша также публично признавался, что к идее помириться с Александром Толмацким, он пришел после того, как в его жизни появилась подруга. Она смогла раскрыть его по-новому.
Внук Александра Толмацкого Антоний Киселев со своей девушкой. Фото: соцсети Juzeppe Junior
Сейчас Антоний с бабушкой живут на ее пенсию, а также на авторские отчисления от песен Децла. Парень считает себя полностью папиным сыном, и этим объясняет желание взять его фамилию.
Ирина Толмацкая, мать Децла. Фото: страница ВК Ирины Толмацкой
Напомним, 3 февраля 2019 года российская музыкальная индустрия потеряла одного из своих ярчайших представителей. Кирилл Толмацкий, который стал известен под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца, вызванной заболеванием сердечно-сосудистой системы. Однако вместо того, чтобы сплотиться, семья артиста отдалилась друг от друга.