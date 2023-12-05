Огород, коровы и квашеная капуста: как и где живет сейчас Май Абрикосов

Бывшего участника «Дома-2» Романа Тертишного в 2000-х годах знала почти вся страна. Он взял себе яркий псевдоним Май Абрикосов и отправился на популярный телепроект строить любовь.
Парень был изначально творческим человеком. Май окончил Воронежскую государственную академию искусств, ему прочили карьеру артиста. Так могло и произойти, если бы не злой рок, который сыграл с ним злую шутку.
Разругался со всеми на «Доме-2»
Май Абрикосов на «Доме-2» с Ольгой Солнце
На «Доме-2» Абрикосов пробыл два года и 174 дня. За это время он пытался построить отношения с Ольгой Солнце, но молодые люди расстались из-за разных взглядов на жизнь.
Потом была Алена Водонаева, но и тут не повезло. Взрывной характер девушки расставил все точки над i в их отношениях.
В итоге Май рассорился с ведущими «Дома-2» и покинул проект. Молодой человек признавался, что по гороскопу он Лев. А это значит, что не позволить командовать собой, давить и манипулировать.
Поэтому Абрикосов отправился в свободное плавание покорять российскую столицу.
С телеведущего в отшельники
После ухода из «Дома-2» Маю предложили вести свою передачу на канале ТВ-3 про мистические тайны. Казалось бы, мечты сбываются, парень стал звездой.
Но в какой-то момент что-то пошло нет так. По слухам, Абрикосов поддался вредным привычкам, которые выбили его из колеи.
С ТВ-3 уволился и поехал в Воронежскую область, в деревню Коротояк, где стал отшельником. В окружении Мая заявили, что он решил в корне изменить свою жизнь к лучшему, пока не наделал роковых ошибок.
Полилась грязь
Но совсем незамеченным Май решил не оставаться. Он завел странички в соцсетях, где начал критиковать бывших коллег по «Дому-2». Больше всего досталось ведущим проекта - Ксении Бородиной и Ольге Бузовой. Абрикосов усомнился в их интеллектуальных способностях, а вокальным данным Ольги пришлось сложнее всего. Ну, вы понимаете.
Прошелся Май и по бывшему продюсеру телестройки Алексею Михайловскому. Абрикосов обвинил его в том, что тот якобы подсадил его на наркотики. А потом и вовсе украл у него идею - переместить «Дом-2» на Сейшельские острова.
При этом создатели проекта не раз приглашали Абрикосова вернуться. Но он отказывал, подчеркивая, что не видит для себя перспективу.
Личная жизнь
На «Доме-2» личная жизнь Мая Абрикосова буквально кипела. Он нравится большому количеству женщин. А поклонницы перелазили через забор на телепроекте, чтобы с ним сфотографироваться.
В Воронежской области все намного проще. Он встретил девушку Ольгу, которая работает врачом-офтальмологом. Май хвастался в соцсетях, что за избранницей ухаживал неназванный олигарх, дарил подарки, но Ольга выбрала Абрикосова.
Правда, через четыре года молодые люди расстались. Причину Май не назвал, но уточнил, что страдает, его сердце разбито.
По последним данным, Абрикосов живет в своем доме один, с четырьмя кошками и собакой.
Май Абрикосов сейчас
Дом у Мая скромный, все как в обычной деревне. У Абрикосова есть корова, он пашет огород. Недавно бывший участник «Дома-2» хвастался, что приготовил вкусную квашеную капусту. Обратившись к подписчикам, Май подчеркнул, что они многое теряют, выбирая городскую жизнь.
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