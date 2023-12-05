Огород, коровы и квашеная капуста: как и где живет сейчас Май Абрикосов

После ухода из «Дома-2» Маю предложили вести свою передачу на канале ТВ-3 про мистические тайны. Казалось бы, мечты сбываются, парень стал звездой.

Но в какой-то момент что-то пошло нет так. По слухам, Абрикосов поддался вредным привычкам, которые выбили его из колеи.

С ТВ-3 уволился и поехал в Воронежскую область, в деревню Коротояк, где стал отшельником. В окружении Мая заявили, что он решил в корне изменить свою жизнь к лучшему, пока не наделал роковых ошибок.

Полилась грязь

Но совсем незамеченным Май решил не оставаться. Он завел странички в соцсетях, где начал критиковать бывших коллег по «Дому-2». Больше всего досталось ведущим проекта - Ксении Бородиной и Ольге Бузовой. Абрикосов усомнился в их интеллектуальных способностях, а вокальным данным Ольги пришлось сложнее всего. Ну, вы понимаете.

Прошелся Май и по бывшему продюсеру телестройки Алексею Михайловскому. Абрикосов обвинил его в том, что тот якобы подсадил его на наркотики. А потом и вовсе украл у него идею - переместить «Дом-2» на Сейшельские острова.

При этом создатели проекта не раз приглашали Абрикосова вернуться. Но он отказывал, подчеркивая, что не видит для себя перспективу.

Личная жизнь