«Зимняя вишня» - парад несчастных женщин и кошмарных мужчин: почему героиням не из кого выбирать

И вот, наконец, в жизни Ольги появляется Прекрасный Рыцарь. Красивый, умный, добрый. Занимающий высокую должность в Женеве. Герберт влюбляется в Олю, хочет на ней жениться, приносит подарки не только ей, но и ее маленькому сыну. Ездит на «мерседесе»! О чем еще можно мечтать в Советском Союзе?

Но ведь и о такой женщине, как Оля, можно только мечтать — настоящее сокровище. Разумеется, Герберт понимает, как ему повезло. Он увозит любимую — ей предстоит стать женой успешного обеспеченного мужчины, который ее боготворит.

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Тоска и безнадежность

Но в этот момент женатый Вадим внезапно понимает, что может остаться без Ольги. Он мчится за ней. Скромные «жигули» играючи догоняют «мерседес» — это отдельная песня. Вадим забирает Ольгу, которая не очень-то и сопротивляется. А вечером… уходит к жене. Да, опять. В который раз. Дело сделано — любимая осталась при нем. Можно расслабиться.

Что тут сказать. Вам кто-то из мужчин в фильме нравится? В самом деле? Ну, не считая порядочного, красивого и успешного Герберта, который остался ни с чем. Одна из героинь «Зимней вишни» произнесла фразу, которая полностью объясняет смысл и этого фильма, и двух его продолжений: «Хоть плохонький, а наш».

Очень жаль этих женщин и трех подруг, и жену Вадима. Умные, красивые, состоявшиеся, они остро чувствуют свою неполноценность — потому что рядом нет мужчины, который любит и оберегает. Хочется надеяться, что за прошедшие с тех пор годы наши женщины научились себя ценить. Хотя бы некоторые.