«Зимняя вишня» - парад несчастных женщин и кошмарных мужчин: почему героиням не из кого выбирать

Фильм «Зимняя вишня» вызывает противоречивые чувства: одни его обожают и пересматривают по много раз, другие испытывают тоску и недоумение. Попробуем разобраться — что не так с героями?
Героини — прекрасные и несчастные
Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»
Три героини «Зимней вишни» — по-настоящему красивые и обаятельные молодые женщины. Ольга, Валя и Лариса в исполнении прекрасных Елены Сафоновой, Ларисы Удовиченко и Нины Руслановой живут в центре Ленинграда. Дружат, растят детей, работают.
И дико страдают. Потому что хотят замуж. Это для них — главная цель в жизни. Без мужа, как убеждает нас фильм, быть счастливой невозможно. Даже если у тебя — отличные подруги, прекрасный ребенок, хорошая работа и собственное жилье.
Герои — странные и ужасные
Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»
Теперь — о героях этого фильма. О мужчинах — потенциальных мужьях наших красавиц. Бойфренд Вали — спортсмен с пудовыми кулаками, который, приревновав подругу, напивается и ставит ей — хрупкой нежной девушке — фингал под глазом. А Валя, вместо того чтобы возмутиться и прогнать его, вцепляется в своего «супермена» мертвой хваткой, оправдывая его перед подругами. Что тут можно сказать…
Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»
Красотка Ольга с готовностью стелет на раскладушке недотепистому Вениамину (Александр Леньков) — парню лет сорок, он до сих пор живет с мамой, ничего не добился к своим годам и уже, ясное дело, не добьется. Он приходит с вещами в дом к малознакомой женщине.
И не сомневается: даже такое «сокровище», как он, будет с восторгом принято одинокой состоявшейся дамой. А как же — ведь мужик в доме появился! Радоваться должна. Благодарить. Без комментариев.
Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»
Наконец, главный герой. Роскошный — не будем спорить — Вадим. Конечно, роскошный, ведь играет его Виталий Соломин, невероятно обаятельный и талантливый! Но Вадим женат. И жена его, кстати, ничуть не уступает возлюбленной по красоте — ее играет Ирина Мирошниченко.
В глазах жены навеки поселилась тоска — ведь она знает об изменах мужа. Страдает, но делает вид, что все хорошо. Страдает и возлюбленная — Ольга. Надеется и ждет, ждет и надеется. Вадим же никак не может решиться. Мучает и терзает любимую женщину — годами, не задумываясь о том, что ей приходится ночь за ночью плакать в подушку после его ухода.
Принц на белом «мерседесе»
Фото: кадр из фильма «Зимняя вишня»
И вот, наконец, в жизни Ольги появляется Прекрасный Рыцарь. Красивый, умный, добрый. Занимающий высокую должность в Женеве. Герберт влюбляется в Олю, хочет на ней жениться, приносит подарки не только ей, но и ее маленькому сыну. Ездит на «мерседесе»! О чем еще можно мечтать в Советском Союзе?
Но ведь и о такой женщине, как Оля, можно только мечтать — настоящее сокровище. Разумеется, Герберт понимает, как ему повезло. Он увозит любимую — ей предстоит стать женой успешного обеспеченного мужчины, который ее боготворит.
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Тоска и безнадежность
Но в этот момент женатый Вадим внезапно понимает, что может остаться без Ольги. Он мчится за ней. Скромные «жигули» играючи догоняют «мерседес» — это отдельная песня. Вадим забирает Ольгу, которая не очень-то и сопротивляется. А вечером… уходит к жене. Да, опять. В который раз. Дело сделано — любимая осталась при нем. Можно расслабиться.
Что тут сказать. Вам кто-то из мужчин в фильме нравится? В самом деле? Ну, не считая порядочного, красивого и успешного Герберта, который остался ни с чем. Одна из героинь «Зимней вишни» произнесла фразу, которая полностью объясняет смысл и этого фильма, и двух его продолжений: «Хоть плохонький, а наш».
Очень жаль этих женщин и трех подруг, и жену Вадима. Умные, красивые, состоявшиеся, они остро чувствуют свою неполноценность — потому что рядом нет мужчины, который любит и оберегает. Хочется надеяться, что за прошедшие с тех пор годы наши женщины научились себя ценить. Хотя бы некоторые.