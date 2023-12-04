«На Катю очень похожа»: что пишут в Сети о беременной избраннице бывшего мужа Колисниченко из «Дома-2»

В Сети уже обсуждают, что Катя Колисниченко, вероятно, сейчас переживает не лучшие моменты в жизни. Как оказалось, она ошибалась во всем. Катя Колисниченко заявляла, что ее второй муж Алексей Солодовников бесплоден, и рождение их сына Саввы – настоящее чудо. А когда у мужчины начался роман с нынешней пассией, Колисниченко уверяла, что это все несерьезно. Но у Солодовникова и его избранницы все серьезно, и она беременна от него.
«Красивая. Похожа на меня»
Избранница Алексея Солодовникова Полина Колесник – косметолог. Она эффектная брюнетка. Катя Колисниченко о существовании новой пассии бывшего мужа узнала в числе первых. Это случилось еще до официального развода пары в феврале 2022 года.
«Мне сейчас скинули страницу новой девушки моего почти бывшего мужа. Понимаю, что сама ушла от него. Но до сих пор болит. Не знаю, когда отпустит. Красивая. Очень на меня похожа», - написала тогда Катя Колисниченко в микроблоге.
Тогда же она не упустила случая, чтобы не вставить «шпильку». Колисниченко попросила Солодовникова быть осторожнее, поскольку из «достоверных источников» узнала, что красотка работала в эскорте.
Новая избранница экс-мужа Кати Колисниченко Полина. Фото: соцсети Полины Колесник
О том, что бывший муж Кати Колисниченко выбрал в спутницы ее копию, судачат в Сети все.
«На Катю очень похожа, один типаж. Счастья вам», - отметила iromashka17.
«Не, эта не похожа, она натуральная», - вступила в спор tatianaleo6440
«Ну, ведь и правда Катя и эта девушка похожи, к чему отрицать это?» - высказалась yana_s_levoy.
«Колисниченко, Колесник, женщин по фамилиям выбирал?» - поинтересовалась у бывшего мужа Колисниченко diasha.t.
«Я вообще на первых кадрах подумала, что это Катя» - написала под видео новой избранницы Солодовникова Полины alevtinas.
Отбивается от хейта
С тех пор, как поклонники Кати Колисниченко узнали о существовании новой избранницы ее бывшего мужа Полине Колесник, они атакуют аккаунт брюнетки. Та относится к столь сомнительной популярности с известной долей юмора. Иначе не справиться!
«Мне по наследству достались зрители одной передачи. Теперь живу с этим. Вроде смерти и бесплодия перестали желать недавно, теперь вообще хорошо стало», - написала Полина в микроблоге.
Целый форум образовался под видео, которым Полина рассказала, как сообщила о беременности Алексею Солодовникову. Она вручила любимому капусту. Тот не понял, к чему бы это. И вместо того, чтобы обрадоваться на камеру, принялся увлеченно грызть вилок.
Катя готова переехать в Москву
Первенец Алексея Солодовникова и его избранницы Полины появится на свет уже весной. Судя по всему, Катя Колисниченко к этому моменту уже переедет жить в Москву. Сейчас она продает свою квартиру в Санкт-Петербурге. Напомним, в Северную столицу Катя Колисниченко переехала, когда ушла от мужа. Она говорила, что так ей будет легче пережить развод и не будет соблазна вернуться к Солодовникову.
Квартиру в Санкт-Петербурге Колисниченко приобретала в ипотеку, сделала в ней роскошный ремонт.
В Сети опять же связывают ее желание переехать в Москву с беременностью избранницы бывшего мужа.
«Катенька изведется на г..о теперь, специально поближе перебирается теперь в Москву», - высказала мнение пользовательница tanya.tatarnikova.
Катя Колисниченко с сыном Саввой. Фото: соцсети Кати Колисниченко
Кстати, Алексей Солодовников оказался порядочным человеком и хорошим отцом. Несмотря на сложные отношения с Катей и ее переезд после развода в Санкт-Петербург, он тесно общается с маленьким сыном Саввой. Поддерживает бывшую невестку и мама Алексея. Она тоже всегда с удовольствием занимается внуком.
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