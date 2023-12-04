«На Катю очень похожа»: что пишут в Сети о беременной избраннице бывшего мужа Колисниченко из «Дома-2»

О том, что бывший муж Кати Колисниченко выбрал в спутницы ее копию, судачат в Сети все.

«На Катю очень похожа, один типаж. Счастья вам», - отметила iromashka17.

«Не, эта не похожа, она натуральная», - вступила в спор tatianaleo6440

«Ну, ведь и правда Катя и эта девушка похожи, к чему отрицать это?» - высказалась yana_s_levoy.

«Колисниченко, Колесник, женщин по фамилиям выбирал?» - поинтересовалась у бывшего мужа Колисниченко diasha.t.

«Я вообще на первых кадрах подумала, что это Катя» - написала под видео новой избранницы Солодовникова Полины alevtinas.

Отбивается от хейта

С тех пор, как поклонники Кати Колисниченко узнали о существовании новой избранницы ее бывшего мужа Полине Колесник, они атакуют аккаунт брюнетки. Та относится к столь сомнительной популярности с известной долей юмора. Иначе не справиться!

«Мне по наследству достались зрители одной передачи. Теперь живу с этим. Вроде смерти и бесплодия перестали желать недавно, теперь вообще хорошо стало», - написала Полина в микроблоге.

Целый форум образовался под видео, которым Полина рассказала, как сообщила о беременности Алексею Солодовникову. Она вручила любимому капусту. Тот не понял, к чему бы это. И вместо того, чтобы обрадоваться на камеру, принялся увлеченно грызть вилок.

Катя готова переехать в Москву

Первенец Алексея Солодовникова и его избранницы Полины появится на свет уже весной. Судя по всему, Катя Колисниченко к этому моменту уже переедет жить в Москву. Сейчас она продает свою квартиру в Санкт-Петербурге. Напомним, в Северную столицу Катя Колисниченко переехала, когда ушла от мужа. Она говорила, что так ей будет легче пережить развод и не будет соблазна вернуться к Солодовникову.

Квартиру в Санкт-Петербурге Колисниченко приобретала в ипотеку, сделала в ней роскошный ремонт.

В Сети опять же связывают ее желание переехать в Москву с беременностью избранницы бывшего мужа.

«Катенька изведется на г..о теперь, специально поближе перебирается теперь в Москву», - высказала мнение пользовательница tanya.tatarnikova.