Кого любила певица Наталья Ветлицкая: все романы звезды 90-х

Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве. Ее мама, Евгения Ивановна, преподавала музыку и прекрасно играла на фортепиано. Отец будущей звезды, Игорь Арсеньевич, тоже не был чужд музыке: он любил слушать оперу, хотя по профессии был физиком-ядерщиком. И Наташа с детства погрузилась в мир музыки.

Девочка окончила музыкальную школу, занималась в студии бальных танцев, а после окончания школы и сама стала преподавать хореографию для детей. Успевала девушка и участвовать во всевозможных конкурсах, некоторое время работала в театре песни «Рецитал» Аллы Пугачевой.

Бэк-вокал и участие в группах

Голос певицы Натальи Ветлицкой зрители впервые услышали, когда на экраны вышел музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания!», — она исполняла песни как бэк-вокалистка. Одной из самых известных песен этого фильма стала «Непогода» в исполнении мужа Ветлицкой, Павла Смеяна.

Потом Наталья и Павел поступили на работу в Государственный эстрадный оркестр РСФСР. Свои способности вокалистки и танцовщицы Наталья проявила также в группах «Рондо» и «Идея фикс».

«Мираж»