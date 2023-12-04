Кого любила певица Наталья Ветлицкая: все романы звезды 90-х

Российская эстрада начала 90-х — «Мираж» и Наталья Ветлицкая. Именно эта эффектная блондинка пела тогда с экрана телевизоров — «Посмотри в глаза». Неудивительно, что за Натальей ухаживали многие мужчины, среди которых были как музыканты, так и олигархи.
Музыка и балет
Наталья Ветлицкая и Павел Смеян в молодости. Фото: группа «Рок-ателье и Павел Смеян» в ВК
Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве. Ее мама, Евгения Ивановна, преподавала музыку и прекрасно играла на фортепиано. Отец будущей звезды, Игорь Арсеньевич, тоже не был чужд музыке: он любил слушать оперу, хотя по профессии был физиком-ядерщиком. И Наташа с детства погрузилась в мир музыки.
Девочка окончила музыкальную школу, занималась в студии бальных танцев, а после окончания школы и сама стала преподавать хореографию для детей. Успевала девушка и участвовать во всевозможных конкурсах, некоторое время работала в театре песни «Рецитал» Аллы Пугачевой.
Бэк-вокал и участие в группах
Голос певицы Натальи Ветлицкой зрители впервые услышали, когда на экраны вышел музыкальный фильм «Мэри Поппинс, до свидания!», — она исполняла песни как бэк-вокалистка. Одной из самых известных песен этого фильма стала «Непогода» в исполнении мужа Ветлицкой, Павла Смеяна.
Потом Наталья и Павел поступили на работу в Государственный эстрадный оркестр РСФСР. Свои способности вокалистки и танцовщицы Наталья проявила также в группах «Рондо» и «Идея фикс».
«Мираж»
Наталья Ветлицкая в клипе «Посмотри в глаза». Фото: кадр из клипа
Как раз в тот период из группы «Мираж» ушла Наталья Гулькина. На ее место была приглашена Ветлицкая. Правда, в «Мираже» она пела недолго, но зато именно она снялась в самом первом клипе группы. Имя Натальи Ветлицкой стало известным всей стране. Решив использовать эту популярность, молодая певица ушла из коллектива, чтобы строить сольную карьеру.
«Посмотри в глаза», «Плейбой» и другие хиты
В 1990 году вышел первый сольный клип Ветлицкой — «Посмотри в глаза» на песню Игоря Матвиенко и Андрея Зуева. Клип получился очень провокационным для того времени. Его режиссерами были Тигран Кеосаян и Федор Бондарчук: они решили, что Наталья должна примерить на себя образ американской певицы Мадонны.
Такое же название — «Посмотри в глаза» — получил и первый альбом Ветлицкой. Одну из песен для этого альбома написал Дмитрий Маликов. Она называлась «Душа». Кроме того, в диск вошли и другие треки, быстро ставшие популярными, — «Золотые косы», «Магадан»… Позднее артистка исполняла такие треки, как «Плейбой», «Изучай меня», «Пламя страсти», «Глаза цвета виски».
В Испании
Наталья Ветлицкая на сцене. Фото: Global Look Press
А потом, неожиданно для своих поклонников, Наталья уехала из России и поселилась в Испании. Это произошло в 2012 году. Выбрав для жизни небольшой город Дения, певица сменила род деятельности — она стала дизайнером интерьеров. Ее сопровождал успех: она приводила в порядок старые дома, изменяла их облик, а потом продавала их.
При этом Ветлицкая продолжала сочинять новые песни, и в 2019-м стало известно о ее возвращении на сцену. Зрители увидели певицу в эфире программ «Привет, Андрей!» и «Вечерний Ургант»: она анонсировала концертную программу, запланированную на осень 2020 года. Однако разразившаяся пандемия коронавируса сорвала планы Ветлицкой: все концерты были отменены.
Скандальный блог
Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press
Поклонники Ветлицкой с начала 2010-х стали следить за блогом, который певица завела в Сети. Там публиковались сатирические сказки, описывающие происходящее в стране. Например, в одной из сказок Наталья критиковала Тину Канделаки, в другой иронично описывала закрытый корпоратив, устроенный для высокопоставленных чиновников.
Блог становился все более скандальным. Кроме того, певица критически отзывалась о мерах борьбы с коронавирусом, отказалась делать прививку, из-за чего в очередной раз были отменены ее концерты.
Доходы Натальи Ветлицкой
По данным СМИ, помимо виллы в Испании, Ветлицкая владеет роскошной недвижимостью в России: в элитном подмосковном поселке Новая Рига у нее есть усадьба с садом, фонтаном, парком, выходящим к реке, и теннисным кортом. На территории имеются домики для прислуги, гостей и охраны.
Несколько лет назад усадьба певицы оценивалась в миллиард рублей. Кроме того, в собственности Натальи Ветлицкой — квартира в Москве, на Патриарших прудах. Квартиры в ЖК «Патриарх» стоят не меньше 500 миллионов рублей.
Павел Смеян и развод
В 17 лет Наталья Ветлицкая вышла замуж за музыканта Павла Смеяна. Именно благодаря ему она решила стать певицей. Однако брак продержался недолго – после периода эйфории начались ссоры и скандалы. Ветлицкая рассказывала, что Павел злоупотреблял алкоголем и даже поднимал на нее руку. Она подала на развод.
Дмитрий Маликов посвятил ей песню
Женя Белоусов. Фото: Global Look Press
А через некоторое время познакомилась с Дмитрием Маликовым. Между ними вспыхнул бурный роман. Три года они жили вместе. А потом расстались: как объяснял Дмитрий, слишком уж разными они были — Наталья всегда отличалась эмоциональностью и взрывным характером. Но даже после расставания остались друзьями: Маликов написал песню «Прощай, моя блондинка» и посвятил ее Наталье.
Женя Белоусов — брак длиной в 9 дней
Следующим избранником эффектной блондинки стал певец Женя Белоусов. Он тогда находился на пике своей популярности. Через несколько месяцев «конфетно-букетного периода» влюбленные поженились. Но уже спустя девять дней развелись.
Романы и расставания
Влад Сташевский. Фото: Global Look Press
Брак с манекенщиком Кириллом Кириным продлился дольше — они были вместе пять лет. Позднее Ветлицкая рассказала о том, что, по сути, это был фиктивный брак, ради прописки. Побывала певица замужем и за тренером по йоге — его звали Алексеем, но и этот брак окончился штампом о разводе.
Единственная дочь
Ульяна Ветлицкая. Фото: соцсети Натальи Ветлицкой
В числе мужчин, которые были рядом с Натальей Ветлицкой, — певец Влад Сташевский, продюсеры Павел Ващекин и Михаил Топалов, миллионер Сулейман Керимов. В 2004 году певица родила единственную дочь, назвала ее Ульяной и увезла в Испанию — ради климата, который идеально подходил ребенку. Кто стал отцом Ульяны — Ветлицкая держит в тайне.
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Новые песни Натальи Ветлицкой
Наталья Ветлицкая сейчас. Фото: соцсети Натальи Ветлицкой
Наталья и сейчас живет в Испании. При росте 168 см она весит примерно 55 кг — следит за фигурой. В Испании у артистки просторная вилла. В 2022 году вышел новый альбом Ветлицкой - MAMÁ LOCA, с песнями на испанском, английском и французском языках. А группа «Моральный кодекс» исполнила написанную Натальей песню «Ты же знаешь». Она могла бы участвовать в популярных шоу, но на все предложения отвечает отказом.
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