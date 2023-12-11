Кашпировский лечил советских людей, о его методах до сих пор ходят споры в научных кругах: как живет сейчас известный гипнотизер

Карьера

В 1989 году он начал выступать на телевидении в качестве целителя. В это же время демонстрировал лечение на расстоянии во время хирургических операций с помощью телемостов.

Карьера Кашпировского на телевидении напомнила взлет ракеты. Первые шесть оздоровительных сеансов увидели около 300 млн человек. Анатолий сожалел, что сняли так мало передач с его участием.

Гипнотизера приглашали в серьезные международные организации и на научные конференции, он был на заседании Организации Объединенных Наций, а его сеансы показывали даже за пределами Советского Союза.

Феномен телевизионного мага изучался сотнями специалистов, рассматривался на форуме в присутствии делегатов из десятков стран. После чего были подготовлены ходатайства о присвоении врачу Государственной премии СССР и степени доктора медицинских наук.

Были в биографии Анатолия Михайловича страницы политической деятельности. Он избирался депутатом Государственной думы от Либерально-демократической партии.