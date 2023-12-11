Кашпировский лечил советских людей, о его методах до сих пор ходят споры в научных кругах: как живет сейчас известный гипнотизер

Детство и юность
Анатолий Михайлович Кашпировский родился в селе Ставница Меджибожского района Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Летичевский район, Хмельницкая область, Украина) 11 августа 1939 года.
Отец будущей знаменитости был украинцем, а мать полькой. Кроме него в семье воспитывались его брат и две сестры.
Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт в 1962 году и устроился в городскую психиатрическую больницу. Здесь он трудился на протяжении 25 лет, а также подрабатывал врачом лечебной физкультуры.
Анатолий Кашпировский со своей сестрой. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
Карьера
В 1989 году он начал выступать на телевидении в качестве целителя. В это же время демонстрировал лечение на расстоянии во время хирургических операций с помощью телемостов.
Карьера Кашпировского на телевидении напомнила взлет ракеты. Первые шесть оздоровительных сеансов увидели около 300 млн человек. Анатолий сожалел, что сняли так мало передач с его участием.
Гипнотизера приглашали в серьезные международные организации и на научные конференции, он был на заседании Организации Объединенных Наций, а его сеансы показывали даже за пределами Советского Союза.
Феномен телевизионного мага изучался сотнями специалистов, рассматривался на форуме в присутствии делегатов из десятков стран. После чего были подготовлены ходатайства о присвоении врачу Государственной премии СССР и степени доктора медицинских наук.
Были в биографии Анатолия Михайловича страницы политической деятельности. Он избирался депутатом Государственной думы от Либерально-демократической партии.
Гипнотизер Анатолий Кашпировский в начале своей карьеры на ТВ. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
Из под пера Кашпировского вышло несколько научных монографий и книг, также психотерапевт проводил живые встречи со зрителями. Со своими оздоровительными сеансами врач совершил тур по половине мира, а позже удостоился за это множества наград и благодарностей.
Что касается традиционной медицины, то медики сеансы гипнотизера не называют лечением, и говорят, что речь здесь шла не о терапии, а скорее, о массовом психозе.
Сам Анатолий не считал, что у него есть какой-то дар, он называл себя психотерапевтом. Таким образом, по его словам, он программировал внутренние резервы человечества на самоисцеление.
Анатолий Кашпировский во время сеанса. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
По теории Кашпировского, необходимые для выздоровления вещества уже находились в организме человека в микродозах, а его влияние лишь активизировало их действие. Действительно, многих удивляла ускоренная регенерация ран после ожогов или порезов.
После своего успеха Анатолий предложил провести ряд операций под обезболиванием из космоса, но психотерапевт не прошел летные испытания на тренажерах и не воплотил идею в жизнь.
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Каталептические мосты на сеансе Кашпировского. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
Личная жизнь и потеря дочери
В первом браке у Кашпировского было двое детей. Супруга Валентина подарила ему сына Сергея и дочь Елену. Дочь вскоре уехала в Канаду, затем обосновалась в Америке.
В 1992 году знаменитый целитель женился на своей поклоннице Ирине, которая стала его личным помощником. Это брак был на расстоянии: Анатолий жил в США, Ирина — в Чехии. В конце концов, они развелись.
Кашпировский никогда не любил общаться с представителями СМИ, поэтому о его личной жизни было мало известно. О смерти дочери Кашпировского узнали только через год после ее гибели. По слухам, Елена покончила с собой по неизвестной причине. Врач перевез тело девушки в Винницу и похоронил рядом со своими родителями.
После потери дочери целитель стал делать «привязку на Луну», считая, что теперь Елена находится там. Так, по его мнению, 15-го числа каждого месяца человеку достаточно посмотреть на луну, его организм сам поймет, что ему нужно, и начнет исцеляться.
Анатолий Кашпировский с дочерью Еленой. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
Работа за границей
С 1990 по 1993 годы экстрасенс жил и работал в Польше. Местное телевидение наградило ведущего за цикл передач «Телевизионная клиника доктора Кашпировского» премией «Виктор» за вклад в оздоровление польских граждан, несмотря на то что гипнотизер не был гражданином страны.
В 1995 году Анатолий переехал в США. Врач, после своих выступлений на телевидении, зарабатывал сотни тысяч рублей за сеанс. В то время средняя зарплата в месяц у советских граждан составляла 150 рублей.
Анатолий Кашпировский собирает полные залы. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
В Америке психотерапевт помогал соотечественникам избавиться от лишнего веса. Одна процедура стоила 50 долларов. В США врач тоже не остался без награды: «За оздоровление ветеранов Второй мировой войны» он получил премию.
Известный целитель, психотерапевт, гипнотизер Анатолий Кашпировский во время сеанса. Фото: Global Look Press
Анатолий Кашпировский продолжает работать
В настоящее время Кашпировский живет в Брайтоне, хотя сам говорит, что изредка приезжает в Россию.
У Анатолия Михайловича есть официальный сайт, где он размещает расписание своих выступлений. Психотерапевт уже не собирает стадионы, но у него есть солидная аудитория в в Америке, Израиле, Германии, в постсоветских государствах. Вход на собрания с его участием платный.
В октябре 2022 года он планировал выступления в Москве и Санкт-Петербурге.
Гипнотизер ведет два канала на YouTube, где делится с подписчиками методами лечения варикоза, аритмии, коронавируса и ряда других болезней.
Анатолий Кашпировский во время интервью. Фото: соцсети Анатолия Кашпировского
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