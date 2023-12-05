Джинсы, водолазки, замшевая юбка: о чем говорит одежда героев «Приключений Электроника»

Пусть они были относительно недорогими и простыми — индийскими или польскими, — но иметь хотя бы одну пару джинсов для мальчишек того времени было делом чести. В конце 70-х носили расклешенные джинсы, хотя модными были и прямые, «классические».

Чтобы получить нужную модель, подростки уговаривали мам (а это было нелегко!) распороть штанины и вставить в них клинья. Иногда делали это сами — если руки росли «из нужного места». Вот и Сережа Сыроежкин носит джинсы.

А Электроник удивил «стрелками» на брюках. Никому не пришло бы в голову отглаживать джинсы таким образом! Ну разве что какой-нибудь заботливой бабушке. Такие бабушки есть и сейчас — они старательно зашивают модные дырки на внучкиных штанах.

Водолазки