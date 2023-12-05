Джинсы, водолазки, замшевая юбка: о чем говорит одежда героев «Приключений Электроника»

Фильм «Приключения Электроника» вышел в 1979 году. Многие кадры этого фантастического фильма можно считать энциклопедией того, как одевались подростки в те годы.
Джинсы
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
Пусть они были относительно недорогими и простыми — индийскими или польскими, — но иметь хотя бы одну пару джинсов для мальчишек того времени было делом чести. В конце 70-х носили расклешенные джинсы, хотя модными были и прямые, «классические».
Чтобы получить нужную модель, подростки уговаривали мам (а это было нелегко!) распороть штанины и вставить в них клинья. Иногда делали это сами — если руки росли «из нужного места». Вот и Сережа Сыроежкин носит джинсы.
А Электроник удивил «стрелками» на брюках. Никому не пришло бы в голову отглаживать джинсы таким образом! Ну разве что какой-нибудь заботливой бабушке. Такие бабушки есть и сейчас — они старательно зашивают модные дырки на внучкиных штанах.
Водолазки
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
Очень модная деталь гардероба, которую было проблематично достать в 70-х. Их привозили из-за границы, доставали «по блату», а просто пойти в магазин и купить было почти невозможно: водолазки («гольф», «бадлон») появлялись там очень редко и мгновенно раскупались. У Сыроежкина две водолазки — голубая и зеленая.
Правда, большинство мальчишек все же предпочитали черные. Вероятно, у Сыроежкина была возможность щеголять в водолазке благодаря отцу-дальнобойщику: он мог привозить модные вещи из дальних поездок, например, из Прибалтики.
Кроме того, в начале фильма Сергей появляется в темно-синем свитере с яркими контрастными полосками и необычной горловиной. Надо сказать, подобные модели считались больше подходящими для девочек — слишком уж ярко. Мальчики любили другую одежду, например, лаконичные синие «олимпийки» на белой молнии и с белыми полосками на воротнике.
Кеды
Подростки 70–80-х обожали повсюду «гонять» в кедах. Родители и учителя строго запрещали повседневное их ношение — объясняли, что резиновая обувь вредна для здоровья и что носить кеды нужно только на физкультуру и тренировки. Но мальчишки все равно не вылезали из удобных и популярных «двух мячей». В самом деле — не в сандалиях же ходить, как дошколята! А другой обуви тогда было не найти.
Футболка с рисунком
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
В магазинах Советского Союза продавали простые майки и футболки, без всяких надписей и рисунков. Чтобы выглядеть модно, покупали футболки у подпольных торговцев — фарцовщиков. А кто-то мастерил для себя обновки самостоятельно: нужно было аккуратно нанести рисунок на ткань тушью и прогладить утюгом через марлю. Правда, через две-три стирки такую вещь можно было выбрасывать.
Стильная Майя Светлова
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
Симпатичная блондинка Майя одета, пожалуй, лучше всех. Ярко-синяя спортивная курточка с белыми вставками — просто блеск! А при первой встрече с Сыроежкиным на Майе красовалась коралловая блузка в фольклорном стиле и замшевая (или велюровая?) юбка с декоративной строчкой на карманах и поясе.
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
Можно предположить, что родители Майи — не простые «работяги», а вполне себе обеспеченные люди со связями. Неудивительно, что такая девочка — красивая и модная — привлекла внимание Сыроежкина.
Гусев в свитере под рубашкой
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
В школу ребята ходят в форме — темно-синих костюмах. Но вот под пиджаками у них зрители видят не только строгие рубашки, но и те самые водолазки — на Сыроежкине, например, голубая. Во многих городах подобные «вольности» были строго запрещены. В школу можно было надевать только светлые однотонные рубашки.
А Гусев и вовсе выделяется на фоне остальных — он надел под белую рубашку черный свитер. Правда, пионерский галстук при этом, видимо, забыл дома. А может быть, Гусев — и не пионер вовсе? Судя по поведению, вряд ли его приняли, а если приняли — то потом исключили.
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Как бы там ни было, нельзя забывать и о том, что «Приключения Электроника» — фантастика. А значит, авторы вольны были одевать своих героев во что угодно: это всегда можно объяснить фантастическим допущением. А наблюдать за тем, как одевались подростки «Электроника», интересно и сегодня.