Как живут принц Гарри и Меган Маркл сейчас - все изменилось

Мятежный герцог Сассекский, бросивший вызов Букингемскому дворцу, все еще ищет свое место в жизни и Америке. Переехав с женой Меган Маркл в США, член британской королевской династии никак не может понять, чем заниматься, где работать и чему посвятить жизнь. Местные до сих пор не приняли его как своего, а в Туманном Альбионе Гарри давно уже нарекли предателем. Пара отметила шесть лет со дня помолвки, но спокойствия и уюта в их жизни за эти годы не прибавилось.
На вкус и цвет
Яблоком раздора в «шарлотке» отношений Гарри и его семьи становятся мемуары. Автобиографическая книга принца «Запасной» вскрыла подноготную жизни Виндзоров, в которой есть место и фальши, и интригам, и даже дракам. А труд под названием «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», написанный Омидом Скоби, другом и биографом герцога и герцогини Сассекских, жестко ударил по монархическим устоям, раскрыв проявления расизма в Букингемском дворце.
Разговоры о том, что семья Гарри не приняла метиску Меган из-за цвета кожи, идут уже очень давно - и инсайдеры королевского дворца это подтверждали, и сами Гарри с женой в интервью Опре Уинфри об этом говорили. Эта версия подтверждается в свежем произведении Омида Скоби «Внутри королевской семьи и борьбы монархии за выживание», которое вышло 28 ноября: в книге указано, что даже цвет кожи сына Гарри и Меган не остался без язвительных замечаний.
Тех, кому не понравилось, что голубую королевскую кровь «замешали» с афроамериканской, было, согласно данным автора книги, двое. Первый человек близок к Карлу III, второй принадлежит к числу дальних родственников Гарри. Автор подчеркивает, что знает имена этих людей, но не может назвать их, поскольку опасается юридических преследований в Великобритании. Если вам кажется, что с мемуарами Гарри и его друзьям надо завязывать, то не тешьте себя иллюзиями - всё только начинается. Меган тоже пишет книгу воспоминаний - то ли еще будет...
По-братски или по-свински?
Принц Уильям - принцу Гарри: «В моих глазах, брат рыжий, ты падаешь все ниже!». Фото: Global Look Press
Разногласия между бунтарем Гарри и тихоней Уильямом связаны не только с амбициями в отношении престола и «комплексами младшего брата». Упреки в адрес Меган, которые регулярно отпускал Уильям, «желая лучшей участи для брата», Гарри стерпеть не смог. И в книге описал, как однажды подрался с братом на этой почве: Гарри якобы разбил тогда после падения на пол собачью миску и порезал осколками спину.
Еще один удар в спину Уильям, как написано в книге Омида Скоби, нанес прямо перед смертью их бабушки, королевы Елизаветы II. Когда Гарри стало известно, что старушке стало совсем плохо и надо срочно лететь, чтобы успеть с ней проститься, он первым делом начал строчить брату сообщения. Но тот демонстративно не отвечал. Обескураженный принц арендовал частный самолет за 30 тысяч долларов и вылетел на родину.
«Гарри был раздавлен, - пишет биограф (со слов принца, разумеется). - Отношения с королевой были для него всем. Она наверняка хотела, чтобы он узнал о ее смерти до того, как это станет достоянием общественности. Они могли бы немного подождать, это ведь пустяк, но никто не отнесся с уважением к ситуации».
Да, ждать никто не стал: Букингемский дворец сообщил о смерти королевы, когда Гарри был в воздухе.
Меган против Кейт
Этот снимок наглядно демонстрирует отношение англичан к Меган и ее супругу. Фото: Global Look Press
Скитания Гарри и Меган с маленьким сыном Арчи и дочкой Лилибет продолжаются - покинув хоромы в Лондоне, они до сих пор не определились с «базовым лагерем»: местом, которое в США станет им домом. И в Канаде пожили, и на вилле в Санта-Барбаре. Но, по слухам, все это носит временный характер. Обсуждался и возможный переезд семьи VIP-кочевников в Малибу (в особняк за восемь миллионов долларов), и возвращение в Лос-Анджелес, где в 2020 году герцогу и герцогине почему-то не понравилось.
Теперь Гарри и Меган хотят переехать поближе к Голливуду - они хотят «уединиться в комфорте и быть подальше от чужих глаз». При этом оба часто посещают кинопремьеры, поскольку Маркл, прославившаяся после ролей в сериалах «Касл» и «Форс-мажоры», до сих пор грезит продолжением актерской карьеры. Ранее они уже жили в Беверли-Хиллз - в свой роскошный особняк их пустил на несколько недель продюсер и актер Тайлер Перри.
Отношения королевских жен - Меган Маркл и Кейт Миддлтон - отдельная глава этого увлекательного романа. Барышни не разговаривают уже четыре года, и решения проблемы пока нет. Как пишет королевский биограф, на прошлое Рождество Маркл с мужем отправили подарки всем детям Кейт и принца Уильяма, однако те в ответ прислали только дежурное короткое текстовое сообщение. Как считают в окружении Уильяма, Кейт не собирается выстраивать отношения с женой Гарри, ибо видит в ней соперницу и особу другого, не аристократического статуса.