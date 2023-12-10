Как живут принц Гарри и Меган Маркл сейчас - все изменилось

Мятежный герцог Сассекский, бросивший вызов Букингемскому дворцу, все еще ищет свое место в жизни и Америке. Переехав с женой Меган Маркл в США, член британской королевской династии никак не может понять, чем заниматься, где работать и чему посвятить жизнь. Местные до сих пор не приняли его как своего, а в Туманном Альбионе Гарри давно уже нарекли предателем. Пара отметила шесть лет со дня помолвки, но спокойствия и уюта в их жизни за эти годы не прибавилось.

На вкус и цвет

Яблоком раздора в «шарлотке» отношений Гарри и его семьи становятся мемуары. Автобиографическая книга принца «Запасной» вскрыла подноготную жизни Виндзоров, в которой есть место и фальши, и интригам, и даже дракам. А труд под названием «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи», написанный Омидом Скоби, другом и биографом герцога и герцогини Сассекских, жестко ударил по монархическим устоям, раскрыв проявления расизма в Букингемском дворце.

Разговоры о том, что семья Гарри не приняла метиску Меган из-за цвета кожи, идут уже очень давно - и инсайдеры королевского дворца это подтверждали, и сами Гарри с женой в интервью Опре Уинфри об этом говорили. Эта версия подтверждается в свежем произведении Омида Скоби «Внутри королевской семьи и борьбы монархии за выживание», которое вышло 28 ноября: в книге указано, что даже цвет кожи сына Гарри и Меган не остался без язвительных замечаний.

Тех, кому не понравилось, что голубую королевскую кровь «замешали» с афроамериканской, было, согласно данным автора книги, двое. Первый человек близок к Карлу III, второй принадлежит к числу дальних родственников Гарри. Автор подчеркивает, что знает имена этих людей, но не может назвать их, поскольку опасается юридических преследований в Великобритании. Если вам кажется, что с мемуарами Гарри и его друзьям надо завязывать, то не тешьте себя иллюзиями - всё только начинается. Меган тоже пишет книгу воспоминаний - то ли еще будет...

По-братски или по-свински?