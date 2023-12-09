Возвращение строптивой: что делает Орнелла Мути в России

Артистка поселилась в номере люкс столичного отеля «Лотте Плаза» — цена суток проживания здесь начинается от 288 тысяч рублей. Передвигалась по Москве актриса на «мерседесе» представительского класса. При этом райдер звезды легендарной комедии «Укрощение строптивого» был простейший: много воды без газа, сырная нарезка, фрукты.
Кстати, кроме воды, она ничего не пила — никакого алкоголя! Она вообще не пьет спиртное, полагая, что такая самодисциплина важна для внешности. И по той же причине (а не потому, что невкусно) Орнелла игнорировала русскую кухню: не ела жареную картошку, пельмени или борщ со сметаной — никакой высококалорийной или мучной и жирной пищи.
Желтое платье и белый пуховик
Рядом со старшим внуком Акашем Орнелла выглядит как мама. Или даже подружка... Фото: личная страница Орнелы Мути в социальной сети
Орнелла приехала по работе: посетила открытие международного модного форума. Оказалось, что в гардеробе 68-летней звезды полно одежды от российских дизайнеров. «Увидела одежду Алены Ахмадуллиной, и меня поразила ее оригинальность, — уверяет артистка. — У нее женщина остается женственной... Границ у моды нет. Лично я уже десять лет ношу вещи русского дизайнера Ульяны Сергеенко. У нее такой волшебный образ, очень женственный! Поэтому я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам. Я выбираю не по принципу люксовости. Если я надеваю платье и оно мне нравится, я его и беру».
В Москве актриса наряжалась в яркие платья — красные, желтые, — а от снега и холодов ее спасал новенький белоснежный пуховик, который она купила специально для поездки. Орнелла живет в итальянском Пьемонте, где сейчас не так холодно, как в России, — целых +5. Из этой относительно комфортной погоды к нам и прилетела актриса.
А это средние внуки артистки — Алессандро и Джулия... Фото: личная страница Орнелы Мути в социальной сети
Живет Мути в загородном доме, много работает, играет в театре. И в Москве артистка тоже играла в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». Играла Орнелла на итальянском, для зрителей были предусмотрены русские субтитры. При этом актриса полна решимости все-таки освоить великий и могучий, который она учит с помощью онлайн-приложения, и уже многое понимает, но общается пока с помощью переводчика: «К сожалению, изучение русского языка через мобильное приложение пока продвигается медленно. Русский — такой язык, который нельзя вот так просто взять и выучить. Как только появится побольше свободного времени, начну заниматься интенсивно с преподавателем».
«Приехала прикупить матрешек»
Ну а младшего внука звезды зовут Эдуардо. Фото: личная страница Орнелы Мути в социальной сети
Орнелла обожает Россию и признается: «Я приехала по работе, но было много случаев, когда я приезжала просто по любви, развлечься. И, конечно, прикупить сувениров. Мои близкие (у актрисы большая семья, трое детей и четверо внуков. — Прим. ред.) и на этот раз составили список подарков, которые я должна купить им в Москве. На первом месте там матрешки».
Мути многое связывает с нашей страной, которую она впервые посетила в 1979 году (актриса снималась в фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна»). Недавно она вспоминала о бабушке и дедушке: «Они были русскими и жили в Санкт-Петербурге. Мой дед был врачом царя, а бабушка пианисткой. В 1917-м им пришлось уехать в Эстонию, где родилась моя мама. Она приехала в Италию учиться практически нелегально, когда ей было немного за двадцать». В итоге мама актрисы вышла замуж за итальянского журналиста, и в 1955 году в Риме родилась Франческа Романа Ривелли, которую мы все теперь знаем под творческим псевдонимом Орнелла Мути.