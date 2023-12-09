Возвращение строптивой: что делает Орнелла Мути в России

Артистка поселилась в номере люкс столичного отеля «Лотте Плаза» — цена суток проживания здесь начинается от 288 тысяч рублей. Передвигалась по Москве актриса на «мерседесе» представительского класса. При этом райдер звезды легендарной комедии «Укрощение строптивого» был простейший: много воды без газа, сырная нарезка, фрукты.

Кстати, кроме воды, она ничего не пила — никакого алкоголя! Она вообще не пьет спиртное, полагая, что такая самодисциплина важна для внешности. И по той же причине (а не потому, что невкусно) Орнелла игнорировала русскую кухню: не ела жареную картошку, пельмени или борщ со сметаной — никакой высококалорийной или мучной и жирной пищи.

Желтое платье и белый пуховик